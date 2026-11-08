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111 points en 84 minutes : Wembanyama prend encore chaud, les Spurs nouveaux co-leaders de l'Ouest

NBA - Victor Wembanyama enchaîne un troisième match consécutif avec plus de points que de minutes jouées (29 points en 24 minutes). Les Spurs, portés par leur pivot français, s'imposent à Portland (103-125) et rejoignent la tête de la Conférence Ouest !
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111 points en 84 minutes : Wembanyama prend encore chaud, les Spurs nouveaux co-leaders de l'Ouest
La rage de vaincre de Wembanyama... après son échauffement !
Crédit photo : Troy Wayrynen-Imagn Images
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Plus la saison avance, moins Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) a besoin de jouer. Alors que les Spurs avaient commencé difficilement la saison (0-2), ils affichent depuis huit victoires d’affilée. Le tout avec un bon nombre de victoires tranquilles (six de 10 points ou plus), qui limitent forcément le temps de jeu du pivot français, préservé pour les grandes batailles.

Portland Trail Blazers 103 - 125 San Antonio Spurs · NBA 2026-2027 · 08/11/2026

Leaders

Portland Trail BlazersSan Antonio Spurs
PTSDeni Avdija 15Victor Wembanyama 29
REBYang Hansen 10Dylan Harper 7
PDDamian Lillard 7De'Aaron Fox 6

Statistiques d'équipe

Portland Trail BlazersSan Antonio Spurs
TIRS41,7 %44,4 %
3PTS9/3517/44
LF24/3028/30
REB3851
RO814

Le rythme est pris

Les derniers finalistes NBA sont désormais co-leaders de la Conférence Ouest. Ils ont pour cela facilement disposé des Portland Trail Blazers, pourtant l’équipe surprise de ce début de saison. Mais ceux-ci ont été éjectés du Top 4 cette nuit, après une défaite de… 22 points à domicile (l'écart est monté jusqu'à +35).

Une fois que la machine Spurs est lancée, elle est difficile à arrêter. Leurs adversaires de la conférence Ouest l’année dernière en ont fait l’amère expérience, que ce soit en saison régulière ou en playoffs. Un constat qui vaut aussi pour Wembanyama.

Après des débuts timides, le DPOY en titre a passé la vitesse supérieure depuis quelques matchs. Sur ses trois dernières sorties, les compteurs sont explosés. Forcément grâce à son meilleur match en carrière, dans la nuit de mercredi à jeudi face sur le parquet de Dallas (52 points, 24 rebonds, 8 contres). Mais ses deux matchs suivants montrent que ce n’était pas un accident, mais bien un lancement de sa course au MVP.

111 points en 84 minutes !

Cette nuit encore, l’ex-Metropolitans 92 a marqué 29 points à 9/13 aux tirs (dont 3/6 à 3-points), 7 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 1 contre. Mais c’est son temps de jeu qui rend singulière ses statistiques, puisqu’il a réussi cela en… 24 minutes. C’est le troisième match d’affilée que “Wemby” finit un match avec plus de points que de minutes. Ce qui donne cette statistique affolante : sur ses trois derniers matchs, il compile 111 points en… 84 minutes !

Victor WEMBANYAMA
Victor WEMBANYAMA
29
PTS
7
REB
3
PDE
Logo NBA
POR
103 125
SAS

Après avoir écrasé les Mavericks (52 points en 34 minutes) et roulé sur des Kings bien faiblards (30 points en 26 minutes), le géant tricolore a cette fois été un casse-tête pour la défense des Blazers.

Ces derniers ont tenté de lui assigner des joueurs plus petits pour le faire déjouer au large (les féroces défenseurs Jrue Holiday ou Toumani Camara), et d'envoyer un deuxième voire troisième défenseur quand il s’approchait de l’arceau, dont le pivot Donovan Clingan (6 points, 5 rebonds) en deuxième rideau. Sans effet, puisque Wembanyama était adroit derrière l’arc (3/6) et à mi-distance, et a multiplié les alley-oops pour passer au-dessus de la défense.

Sur le plan collectif, les Blazers n’étaient que l’ombre de l’équipe qui a gagné 6 de ses 7 premiers matchs cette saison. En sortie de banc, l’ex-Spurs Sidy Cissoko est l’un de ceux qui a montré le plus d’envie, multipliant les déviations en défense (4 points, 3 rebonds, 1 interception en 16 minutes).

Avec 42 et 45 points marqués lors des deuxièmes et troisièmes quart-temps, les Spurs ont pris une large avance, qui est donc montée jusqu’à 35 points (74-109). De quoi éteindre l’atmosphère unique du Moda Center. Les Spurs montent donc en 2e position, pendant que les Blazers chutent en 8e place après ce match.

Sidy CISSOKO
Sidy CISSOKO
4
PTS
3
REB
1
PDE
Logo NBA
POR
103 125
SAS

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Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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