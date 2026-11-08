Plus la saison avance, moins Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) a besoin de jouer. Alors que les Spurs avaient commencé difficilement la saison (0-2), ils affichent depuis huit victoires d’affilée. Le tout avec un bon nombre de victoires tranquilles (six de 10 points ou plus), qui limitent forcément le temps de jeu du pivot français, préservé pour les grandes batailles.

Le rythme est pris

Les derniers finalistes NBA sont désormais co-leaders de la Conférence Ouest. Ils ont pour cela facilement disposé des Portland Trail Blazers, pourtant l’équipe surprise de ce début de saison. Mais ceux-ci ont été éjectés du Top 4 cette nuit, après une défaite de… 22 points à domicile (l'écart est monté jusqu'à +35).

Une fois que la machine Spurs est lancée, elle est difficile à arrêter. Leurs adversaires de la conférence Ouest l’année dernière en ont fait l’amère expérience, que ce soit en saison régulière ou en playoffs. Un constat qui vaut aussi pour Wembanyama.

WEMBY CLIMBS THE LADDER 🪜



He throws down the BIG-TIME ALLEY-OOP JAM through contact! pic.twitter.com/Un3WvDlAgR — NBA (@NBA) 8 novembre 2026

Après des débuts timides, le DPOY en titre a passé la vitesse supérieure depuis quelques matchs. Sur ses trois dernières sorties, les compteurs sont explosés. Forcément grâce à son meilleur match en carrière, dans la nuit de mercredi à jeudi face sur le parquet de Dallas (52 points, 24 rebonds, 8 contres). Mais ses deux matchs suivants montrent que ce n’était pas un accident, mais bien un lancement de sa course au MVP.

111 points en 84 minutes !

Cette nuit encore, l’ex-Metropolitans 92 a marqué 29 points à 9/13 aux tirs (dont 3/6 à 3-points), 7 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 1 contre. Mais c’est son temps de jeu qui rend singulière ses statistiques, puisqu’il a réussi cela en… 24 minutes. C’est le troisième match d’affilée que “Wemby” finit un match avec plus de points que de minutes. Ce qui donne cette statistique affolante : sur ses trois derniers matchs, il compile 111 points en… 84 minutes !

Victor Wembanyama in 24 minutes:



29 PTS - 7 REB - 3 AST - 3/6 3PM - 9/13 FG pic.twitter.com/pmP3JDdHhm — Bala (@BalaPattySZN) 8 novembre 2026

Après avoir écrasé les Mavericks (52 points en 34 minutes) et roulé sur des Kings bien faiblards (30 points en 26 minutes), le géant tricolore a cette fois été un casse-tête pour la défense des Blazers.

Ces derniers ont tenté de lui assigner des joueurs plus petits pour le faire déjouer au large (les féroces défenseurs Jrue Holiday ou Toumani Camara), et d'envoyer un deuxième voire troisième défenseur quand il s’approchait de l’arceau, dont le pivot Donovan Clingan (6 points, 5 rebonds) en deuxième rideau. Sans effet, puisque Wembanyama était adroit derrière l’arc (3/6) et à mi-distance, et a multiplié les alley-oops pour passer au-dessus de la défense.

WEMBY QUI DÉCOCHE ! D’ENTRÉE 😤 pic.twitter.com/OlaWCma7vs — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) 8 novembre 2026

Sur le plan collectif, les Blazers n’étaient que l’ombre de l’équipe qui a gagné 6 de ses 7 premiers matchs cette saison. En sortie de banc, l’ex-Spurs Sidy Cissoko est l’un de ceux qui a montré le plus d’envie, multipliant les déviations en défense (4 points, 3 rebonds, 1 interception en 16 minutes).

Avec 42 et 45 points marqués lors des deuxièmes et troisièmes quart-temps, les Spurs ont pris une large avance, qui est donc montée jusqu’à 35 points (74-109). De quoi éteindre l’atmosphère unique du Moda Center. Les Spurs montent donc en 2e position, pendant que les Blazers chutent en 8e place après ce match.