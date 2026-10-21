2/2 aussi en EuroCup : Bourg ouvre enfin son compteur, Le Mans signe son « meilleur match jusque-là »

Olimpija Ljubljana 66-84 Le Mans SB

Le MSB avait débuté sa saison européenne par deux défaites inaugurales, avant de redresser la barre face à Rostock, avec tout de même une frayeur en fin de match. Mais le club sarthois sortait surtout d’une victoire spectaculaire au buzzer contre la JL Bourg en championnat. Et le héros de ce match avec son alley-oop clutch — Lucas Dufeal — a continué sur sa lancée et fut justement le MVP de cette rencontre d’EuroCup ce soir.

Face à une équipe du Cedevita Olimpija Ljubljana qui vit un début de saison poussif (0-3 en EuroCup, 2-1 en ABA League), le pivot martiniquais a signé sa meilleure performance de la saison : 16 points, 4 rebonds et 3 contres, pour 21 d’évaluation en 21 minutes. Il a su bien utiliser sa taille pour dominer une raquette slovène qui manquait notamment le tricolore Cameron Houindo. « On avait besoin de cette victoire, c’est peut-être notre meilleur match jusque-là… On avait besoin d’engranger des victoires en EuroCup, donc c’est une super victoire pour nous » a exprimé Dufeal après la rencontre au micro de l’EuroLeague TV.

Même l’éternel insatisfait Guillaume Vizade n’a rien trouvé de négatif à dire : « On avait un bon momentum dans le troisième quart, ça nous a donné confiance. On gagne parce qu’on a mieux défendu en seconde période. » Après avoir basculé en tête de 5 points à la mi-temps (43-38) sur un 3-points au buzzer de Bastien Grasshoff (14 points), le MSB a en effet pressé l'accélérateur dans le troisième quart, remporté 28-14. Leurs adversaires slovènes ne s’en sont jamais relevés. Dans cette salle de l’Arena Stozice où s'est joué l’Euro U20 cet été, ce sont bien les Oranges qui sortent vainqueurs. Ils se repositionnent en 4e position du Groupe A, pendant que Ljubljana est bon dernier.

Taking it straight to the rim for the slam! 😤@MSB_Officiel I #RoadToGreatness pic.twitter.com/49XqTTIpBJ — BKT EuroCup (@EuroCup) 21 octobre 2026

JL Bourg 90-79 Trento

Voir un champion en titre débuter en coupe d’Europe en 0-3 et pointer en dernière position de son groupe, voilà qui n’est pas banal. Avec 6 défaites sur ses 7 premiers matchs toutes compétitions confondues, la JL Bourg attendait le déclic pour enfin lancer sa saison. Il est peut-être arrivé ce soir. « Il faut faire le dos rond et croire en nous, car quand on voit la qualité de nos matchs, on pourrait faire de belles choses. Pour le moment, ça ne nous sourit pas » exprimait Freddy Fauthoux avant la rencontre à Ouest-France.

À domicile, face à une équipe de Trento qui n’était pas beaucoup mieux (6e, avec 1 v. pour 2 d.) , l’occasion était belle en ce mercredi. Et les Burgiens l’ont saisie, peut-être avec l’envie de se venger de la défaite à Ekinox la saison dernière. Toujours sans leurs deux meneurs mais avec le renfort des pigistes Tyger Campbell (15 points, 10 passes décisives) et Johnny Berhanemeskel (8 points), ils ont réussi à contrôler le tempo des Italiens, qui aiment jouer vite. « C’était notre objectif. On voulait jouer sur demi-terrain, on est l’une des rares équipes à le faire encore » souriait Freddy Fauthoux après le match au micro de l’EuroLeague TV, content d’avoir fait déjouer Zvezdan Mitrovic.

En encaissant seulement 34 points en seconde période, la JL a réussi à fermer le verrou quand il le fallait. Dans ce rôle, la présence de Lionel Gaudoux fut cruciale, même si ce dernier a aussi sorti son meilleur match offensif ce soir (20 points et 7 rebonds). « On n’a pas de doutes sur ce qu’on peut faire en championnat et en EuroCup. J’ai dit aux gars qu’on devait continuer à croire en nous, qu’on était sur la bonne voie » a lâché l’ex-chalonnais. Car une fois ce compteur débloqué, les Burgiens espèrent « un nouveau départ » sur ce début de saison. En EuroCup, ils remontent en 5e position de leur groupe C, avant un prochain déplacement à Chenmitz (3e, 3 v. pour 1 d.).