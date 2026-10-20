2/2 des clubs français en FIBA Europe Cup : Chalon et Nancy pulvérisent leurs adversaires lettons et slovaques

Nancy 99-60 Nitra

« Gentilly (pour l’instant la meilleure affluence de FIBA Europe Cup, ndlr) doit être une place forte, et les équipes ne doivent pas venir s’imposer ici. » Enzo Goudou-Sinha (7 points ce soir) l’avait annoncé avant la rencontre, en sortant d'une victoire très convaincante contre Nanterre. Le SLUC, qui s’était servi de la Coupe d’Europe ces dernières semaines pour enfin lancer sa saison en Betclic ÉLITE par une première victoire le week-end dernier, continue sur sa lancée. Opposés aux Slovaques des Nitra Blue Wings lors de cette 3e journée de FIBA Europe Cup, les Couguars l'ont emporté très largement à domicile 99-60.

Face à des adversaires qui venaient eux de perdre de 43 points dans le championnat slovaque, il n’y a pas eu match. Dominants dans à peu près tous les secteurs du jeu, les Nancéiens ont fait monter le score au fur et à mesure, jusqu’à arriver à ce total de +39. Carlos Marshall fut le catalyseur avec ses 30 points à 7/10 à 3-points ! À noter aussi le premier gros match de Michael Weathers (27 d'évaluation), qui avait pourtant raté le début de saison. Les hommes de Sylvain Lautié se retrouvent désormais en 3-0, et en tête de leur poule D. De quoi poser une option très sérieuse pour la qualification au tour suivant.

Chalon 109-77 Valmeria

Avant le début de cette 3e journée, quatre équipes étaient à égalité en tête du groupe F. Après cette rencontre, Chalon prend seul la tête provisoire, en attendant le reste des matchs demain. L’équipe lettone de Valmiera faisait partie de ces concurrents. Mais c’était avant de tomber sur la forteresse du Colisée, toujours inviolée sur ce début de saison (4-0 désormais). Sous une grosse ambiance dans cette soirée placée sous le signe d’octobre rose, les joueurs de l’Élan ont fait couler leurs adversaires. C’est surtout en seconde période que ces derniers n’ont pas tenu la longueur, face au festival offensif chalonnais (27 passes décisives, 48% à 3-points, record de points depuis mars).