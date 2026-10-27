Le compteur de « miles » risque de grimper en flèche pour Nanterre ce mardi, avec un point de passage très intéressant pour sa raquette !

Attendu à 4 500 kilomètres de Maurice-Thorez, à Bakou pour y défier le BC Sabah, Nanterre a l'occasion de faire passer son bilan européen en positif. Et ce après un revers inaugural en prolongation à Trabzonspor puis un succès de référence retentissant face au tenant du titre lituanien du Rytas Vilnius.

Au-delà du résultat comptable, Julien Mahé pourra donc également constater la montée en puissance de son secteur intérieur, renouvelé en grande partie à l'intersaison après le départ de Mathis Dossou-Yovo. Car Mitchell Saxen, J'Wan Roberts ou encore Devin McGlockton feront face à un véritable roc en Azerbaïdjan.

Jean-Marc Pansa parti vers la Liga Endesa, le champion local a recruté l'Américain Nick Perkins, particulièrement vorace sous les cercles de Basketball Champions League.

Des certitudes franciliennes au rebond ? La réponse J'Wan Roberts

Avant de traverser le continent, Nanterre avance avec de plus en plus de certitudes dans la peinture. Malgré une raquette remaniée cet été, le collectif francilien a très vite trouvé ses repères sous les panneaux.

Une assise physique symbolisée par la démonstration réalisée face au Rytas Vilnius. La JSF avait alors littéralement concassé le champion en titre au rebond : 54 prises à 38, dont 24 rebonds offensifs.

Performant dans ce secteur, l'Américain J'Wan Roberts s'est illustré en signant un double-double important : 15 points et 12 rebonds pour 23 d'évaluation. Une prestation majuscule qui lui avait valu d'être sélectionné dans le cinq majeur idéal de la 2e journée de BCL.

Sa domination dans la raquette s'est encore confirmée le weekend passé en Betclic ELITE, face à une autre équipe de Champions League toutefois, lors de la victoire contre Cholet (47 rebonds à 33, dont 13 prises pour le seul Roberts).

Nick Perkins, un révélateur XXL pour la raquette de Nanterre

Mais la montée en puissance des intérieurs de Nanterre va désormais passer au révélateur de Nick Perkins. Malgré les deux défaites concédées par le BC Sabah en autant de rencontres (contre Vilnius puis Trabzonspor), le pivot américain réalise un début de campagne européenne tout simplement stratosphérique.

PROFIL JOUEUR Nick PERKINS Poste(s): Pivot Taille: 203 cm Âge: 30 ans (15/10/1996) Nationalités: Stats 2026-2027 / Basketball Champions League PTS 20,5 #7 REB 9,5 #4 PD 1 #171

Avec 20,5 points et 9,5 rebonds de moyenne pour 22,5 d'évaluation, le natif de Détroit squatte les sommets statistiques de la BCL.

7e meilleur scoreur et 4e rebondeur de la compétition, Perkins porte l'attaque azerbaïdjanaise sur ses épaules. Son duel dans la peinture - au-delà du résultat final -, face à Roberts, Saxen ou McGlockton s'annonce riche en enseignements !

Alerte sous le cercle, et à 3-points !

Du haut de ses 2,03 m pour 113 kg, Nick Perkins est un pivot moderne, illisible. Son physique trapu, qui pourrait laisser penser à des failles de mobilité, est en fait couplé à un sens du déplacement et du placement en font un aspirateur à rebonds, synonymes de secondes chances.

Nick Perkins Stats moyennes des 3 derniers matchs Moyennes du joueur sur les derniers matchs MJ MIN PTS REB PD IN CO 3 27:33 16 7,3 0,7 0,7 0,3 3 derniers matchs Derniers matchs du joueur : date, adversaire et statistiques Date MIN PTS REB PD IN CO Match Ligue 27/10 20:58 7 3 0 0 1 V 87-80 vs JSF Basketball Champions League 14/10 29:16 25 8 0 1 0 D 100-83 @ TRA Basketball Champions League 06/10 32:26 16 11 2 1 0 D 82-73 @ RYT Basketball Champions League

D'autre part, parce que Perkins a développé un toucher remarquable, pour ainsi étirer le jeu ; et donc les défenses avec lui. Le géant se fait aussi menaçant sous le cercle qu'à 3-points, où il n'hésite pas à tenter sa chance.

Avec 6 tentatives par match de BCL, Perkins tourne à un remarquable 41,7 % de réussite dans l'exercice ! Un véritable challenge pour ses vis-à-vis directs donc, mais aussi pour tout le reste de l'équipe de Julien Mahé, désireuse d'enchaîner.