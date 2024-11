24 joueurs de Betclic ÉLITE concernés par la fenêtre internationale

En plus de deux entraîneurs, Frédéric Fauthoux (Bourg-en-Bresse) et Laurent Vila (Strasbourg), 24 pensionnaires de Betclic ÉLITE sont concernés par cette fenêtre internationale de qualification pour l’EuroBasket 2025, plutôt bien répartis à travers les clubs. Où l’on se demande quand même bien à quoi va pouvoir ressembler la reprise à Strasbourg ces jours-ci, avec quatre internationaux, un coach réquisitionné par l’équipe de France et un blessé longue durée… Alors qu’aucune autre équipe n’a envoyé plus de deux joueurs en sélection, Strasbourg en compte quatre !

Bourg-en-Bresse (2) :

Chalon-sur-Saône (2) :

Cholet (2)

Dijon (2)

La Rochelle (2) :

Le Mans (2) :

Le Portel (1) :

Limoges (1) :

Nancy (1) :

Nanterre (2) :

Paris (1) :

Mikael Jantunen (uniquement pour le second match de la Finlande)

Saint-Quentin (2) :

Strasbourg (4) :