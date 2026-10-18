C'était une affiche forcément scrutée, un mois après les déclarations de David Kahn à l'égard de la Betclic ELITE. Un "clasico", pour le Paris Basketball ; une affiche "au sarcasme mal placé" pour le Boulazac Basket Dordogne d'Antoine Eito, encore remonté à quelques heures d'entrer sur le parquet.

Si le dirigeant du club parisien a reconnu sa maladresse depuis, le coup de communication avait déjà porté ses fruits. Les tribunes étaient plutôt pleines pour un dimanche après-midi, lendemain de 17 octobre mouvementé dans la Ville Lumière.

Cela tombait bien, Paris avait bien besoin du soutien de son public pour repartir de l'avant. Il fallait oublier les deux défaites de la semaine en EuroLeague, où l'absence de joueurs cadres s'était faite ressentir. Mais en Boulazac, qui l'a vaincu à deux reprises en trois rencontres l'an dernier, le club parisien a trouvé un os particulièrement robuste à faire plier.

Boulazac consistant, Paris arrose encore

Quel que soit le nom qu'on lui attribue, le match a encore été pris à bras-le-corps par Boulazac, agressif offensivement comme dans sa pression mi-terrain. De là à y voir un lien de cause à effet avec l'orgueil de champion des Périgourdins, il n'y a qu'un pas…

Toujours est-il que les coéquipiers d'Antoine Eito, titulaire sous les yeux de Pat Beverley en tenue mais resté assis tout le match en raison d'une gêne aux ischios, ont mené la vie dure aux hommes de Maxime Lefèvre. Dominants aux rebonds (12 à 6 dans le premier quart), les Périgourdins exécutaient à merveille leurs circuits de passe pour trouver Joshua Uduje ou encore Antoine Eito.

Le Paris Basketball lui, semblait peu inspiré en l'absence de Nadir Hifi et T.J. Warren. Comme en EuroLeague, Paris s'est adonné à un arrosage massif à 3-points (4/12 en 10 minutes), le laissant raisonnablement dans le match, sans espérer plus d'un premier quart-temps très peu rythmé (18-24, 10').

Tyson Etienne (Paris Basketball) - Antoine Eïto (Boulazac) Comparaison statistique entre deux joueurs Tyson Etienne Antoine Eïto PTS 26 13 REB 0 5 PD 3 7 IN 0 3 CO 0 0

Si l'écart s'est réduit de moitié à la pause (41-44,) c'était surtout après avoir repris de l'épaisseur de la raquette. Longtemps laissée aux mains d'Essomé Miyem (5 prises à la pause), la peinture trouvait en Allan Dokossi un autre locataire, qui permettait d'obtenir des secondes chances et limiter celles du BBD. La suite était dans les mains de Tyson Etienne. Ou plutôt de ses exploits individuels. En l'absence de Hifi, l'Américain signait déjà 13 points, imposant son petit gabarit dans le trafic jusqu'à obtenir quelques lancers.

Tyson Etienne - Jared Rhoden, traction du retour parisien

Au retour des vestiaires, l'écart a fait mieux que fondre pour Paris. Il s'est inversé ! Allan Dokossi voyait désormais ses durs labeurs défensifs être complétés par Jarod Rhoden. L'ancien joueur des Toronto Raptors en NBA, qui restait sur 4 points en première mi-temps, a jouté 10 unités dans le seul troisième quart. Un support précieux à Tyson Etienne, qui continuait ses initiatives personnelles pour donner trois points d'avance depuis la ligne, avant le dernier quart-temps (62-59, 30').

Jared Rhoden (Paris Basketball) - Essome Miyem (Boulazac) Comparaison statistique entre deux joueurs Jared Rhoden Essome Miyem PTS 18 15 REB 3 11 PD 0 0 IN 0 0 CO 1 1

Désormais en tête, Paris était en confiance. Son rouleau compresseur était en marche. Malgré l'activité débordante d'Essome Miyem ou d'Antoine Eïto, le club de la capitale avait le match en mains : celles de son tandem Etienne -Rhoden. Distribuant les bonnes passes pour Momo Faye, Daulton Hommes et Terry Tarpey, le binôme américain a réalisé un match à 41 points. Dont 26 pour Tyson Etienne.

⚡ | RENVERSEMENT ! @ParisBasketball prend les devants et creuse l’écart ! 📈 #BetclicElite

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Etienne termine incontestablement MVP de l'après-midi, du haut de ses 26 points et de son activité de tous les instants. Son association à Jared Rhoden en seconde mi-temps permet à Paris de valider un succès large : 90-75. La fin d'une série de deux défaites dans la semaine en EuroLeague, bien que le contenu demeure largement perfectible.

Depuis l'Adidas Aréna, Paris…