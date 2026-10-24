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+27 : l'Elan Chalon étrille la SIG Strasbourg, et ses huit joueurs pros…

Betclic ELITE - Auteurs d'un démarrage canon à domicile, les Chalonnais n'ont laissé aucune chance à une formation strasbourgeoise très diminuée. Une démonstration collective nette qui conclut une semaine parfaite pour l'Élan Chalon.
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Résumé
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+27 : l'Elan Chalon étrille la SIG Strasbourg, et ses huit joueurs pros…
Mathéo Leray et les Chalonnais n'ont fait qu'une bouchée de la SIG
Crédit photo : Jacques Cormarèche
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Le choc espéré entre deux écuries européennes n'aura jamais vraiment eu lieu. Au Colisée, l'Élan Chalon n'a fait qu'une bouchée de la SIG Strasbourg : 106-79.

Les joueurs d'Elric Delord, qui avaient déjà collé 28 points à ceux de Jānis Gailītis après un quart-temps (28-13), ont déroulé sur des Alsaciens jouant à huit professionnels. Un de plus que face à Galatasaray cette semaine, certes, mais sans doute encore trop peu…

Chalon 106 - 79 Strasbourg · Betclic ELITE 2026-2027 · 24/10/2026

Leaders

ChalonStrasbourg
PTSDamian Dunn 16Jaylen Hands 19
REBGrant Golden 6Bruno Cingala-Mata 6
PDJacob Grandison 5Abdoulaye Ndoye 9

Statistiques d'équipe

ChalonStrasbourg
TIRS50 %42 %
3PTS11/335/22
LF23/2716/18
REB4135
RO1514

Chalon pille la raquette strasbourgeoise

Dès l'entre-deux, l'Elan avait pris son envol. Comptant jusqu'à 27 points d'avance, dans le sillage de leurs accélérations dévastatrices, les Chalonnais ont repris cette même marge au buzzer.

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Les plans de jeu préparés par Elric Delord ont fonctionné à merveille face à une SIG privée de plusieurs éléments et contrainte de restreindre sa rotation à huit joueurs pros, complétée par deux jeunes en toute fin de rencontre. Chalon a notamment pilonné la raquette strasbourgeoise, sous la houlette d'un Carl Ponsar très rentable (15 points à 6/7 à 2-points) et d'un Grant Golden précieux (10 points, 6 rebonds, 4 passes décisives).

Carl Ponsar (Chalon) - Grant Golden (Chalon)

Carl PonsarGrant Golden
PTS1510
REB16
PD24
IN10
CO00

Jaylen Hands esseulé, Damian Dunn et Mathéo Leray brillent

Sorti du banc, Damian Dunn s'est montré tout aussi tranchant (16 points), tandis que le meneur Mathéo Leray a fêté sa première convocation en Équipe de France de belle manière. A la tête du collectif, le néo-Bleu signe 13 points et 5 passes décisives.

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La révolte, encore initiée par Jaylen Hands (19 points, dont 11 avant la pause), n'aura clairement pas suffi cette fois. Strasbourg clôture une séquence compliquée avec une deuxième défaite cette semaine après celui chez le Galatasaray.

À l'inverse, l'Élan Chalon réalise un sans-faute très large sur la semaine et confirme sa solidité à domicile.

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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