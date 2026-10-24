Le choc espéré entre deux écuries européennes n'aura jamais vraiment eu lieu. Au Colisée, l'Élan Chalon n'a fait qu'une bouchée de la SIG Strasbourg : 106-79.

Les joueurs d'Elric Delord, qui avaient déjà collé 28 points à ceux de Jānis Gailītis après un quart-temps (28-13), ont déroulé sur des Alsaciens jouant à huit professionnels. Un de plus que face à Galatasaray cette semaine, certes, mais sans doute encore trop peu…

Chalon pille la raquette strasbourgeoise

Dès l'entre-deux, l'Elan avait pris son envol. Comptant jusqu'à 27 points d'avance, dans le sillage de leurs accélérations dévastatrices, les Chalonnais ont repris cette même marge au buzzer.

Les plans de jeu préparés par Elric Delord ont fonctionné à merveille face à une SIG privée de plusieurs éléments et contrainte de restreindre sa rotation à huit joueurs pros, complétée par deux jeunes en toute fin de rencontre. Chalon a notamment pilonné la raquette strasbourgeoise, sous la houlette d'un Carl Ponsar très rentable (15 points à 6/7 à 2-points) et d'un Grant Golden précieux (10 points, 6 rebonds, 4 passes décisives).

Carl Ponsar (Chalon) - Grant Golden (Chalon) Comparaison statistique entre deux joueurs Carl Ponsar Grant Golden PTS 15 10 REB 1 6 PD 2 4 IN 1 0 CO 0 0

Jaylen Hands esseulé, Damian Dunn et Mathéo Leray brillent

Sorti du banc, Damian Dunn s'est montré tout aussi tranchant (16 points), tandis que le meneur Mathéo Leray a fêté sa première convocation en Équipe de France de belle manière. A la tête du collectif, le néo-Bleu signe 13 points et 5 passes décisives.

La révolte, encore initiée par Jaylen Hands (19 points, dont 11 avant la pause), n'aura clairement pas suffi cette fois. Strasbourg clôture une séquence compliquée avec une deuxième défaite cette semaine après celui chez le Galatasaray.

À l'inverse, l'Élan Chalon réalise un sans-faute très large sur la semaine et confirme sa solidité à domicile.