3 matchs, 3 double-doubles : Djahi Binet continue de briller en Europe Cup !
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Sans faire de bruit, Djahi Binet s'installe assurément comme l'un des Français les plus performants du début de saison européen. Sous les couleurs du club danois des Bakken Bears, dont il fait les beaux jours pour sa première expérience professionnelle, l'intérieur tricolore martyrise les raquettes de FIBA Europe Cup semaine après semaine - alors que les résultats de la formation danoise prennent forme.
Ainsi, dans une victoire héroïque acquise ce mercredi 21 octobre, Binet a enregistré son 3e double-double… en trois matchs européens !
Des raquettes européennes dominées par Djahi Binet
Menés de cinq points à la pause (32-37) après une première mi-temps à l'avantage des visiteurs, les Bakken Bears ont réagi au retour des vestiaires grâce à un troisième quart-temps très prolifique (30 points inscrits) pour repasser devant. Le match est resté indécis jusqu'au buzzer (81-81), avant de voir les Danois s'imposer in-extremis, sur un dunk à 19 secondes du terme.
Bakken Bears 91 - 88 LANDAU Lions · Fiba Europe Cup · 21/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Bakken Bears
|Ian Dubose
|8
|2
|7
|Oscar Jorgensen
|0
|1
|1
|Myles Corey
|15
|4
|6
|Djahi Binet
|15
|12
|3
|Jarnel Rancy
|0
|2
|0
|Mads Ziegler
|0
|0
|0
|Quinton Mincey
|13
|7
|0
|Magnus Mollgaard
|12
|2
|4
|Filip Ates
|0
|0
|0
|Shaquille Rombley
|16
|6
|0
|Anton Katholm
|5
|1
|0
|Sylvester Pedersen
|7
|7
|3
|LANDAU Lions
|De'Ondre Jackson
|18
|8
|1
|Kerwin Walton
|8
|0
|0
|J.J. Frazier
|13
|7
|5
|Gediminas Orelik
|8
|7
|2
|Arnas Sakenis
|26
|10
|1
|Edward Polite
|7
|2
|1
|Ercan Donat
|0
|0
|0
|Jordan Perkins
|8
|3
|5
|Ismayil Abdullayev
|0
|0
|0
|Tamerlan Novruzlu
|0
|0
|0
|Nijat Mammadli
|0
|0
|0
|Rasul Mammadzada
|0
|0
|0
Une nouvelle fois précieux en sortie de banc, Djahi Binet a été désigné MVP de la rencontre. Et fort logiquement. Au lendemain de son anniversaire, le Niçois a compilé 15 points (à 7/11 aux tirs), 12 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 1 contre, pour une évaluation costaude de 24 en 29 minutes.
Binet reste l'artisan principal du deuxième succès européen consécutif de son équipe, lui qui signe son troisième double-double en trois apparitions en FIBA Europe Cup. Avec 14,3 points, 12,3 rebonds (2e meilleur rebondeur de la compétition) et 23,3 d'évaluation, il domine par ailleurs nettement les statistiques danoises.
Stats moyennes des 3 derniers matchs
|MJ
|MIN
|PTS
|REB
|PD
|IN
|CO
|3
|22:47
|14,3
|12,3
|2
|0,7
|0,3
3 derniers matchs
|Date
|MIN
|PTS
|REB
|PD
|IN
|CO
|Match
|Ligue
|21/10
|29:23
|15
|12
|3
|1
|1
|V 91-88 vs LAN
|Fiba Europe Cup
|14/10
|19:31
|13
|13
|2
|0
|0
|V 73-78 @ GEN
|Fiba Europe Cup
|07/10
|19:28
|15
|12
|1
|1
|0
|D 81-91 vs BEN
|Fiba Europe Cup
Fraîchement sorti du cursus universitaire américain, le premier joueur français de l'histoire des Bakken Bears confirme qu'il a déjà franchi le cap du monde professionnel. Avec une aisance déconcertante en Europe Cup.