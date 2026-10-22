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3 matchs, 3 double-doubles : Djahi Binet continue de briller en Europe Cup !

Au terme d'un scénario haletant, les Bakken Bears sont venus à bout des LANDAU Lions en prolongation. Une nouvelle fois impressionnant, l'intérieur tricolore Djahi Binet a confirmé son début de saison canon sur la scène européenne.
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Résumé
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3 matchs, 3 double-doubles : Djahi Binet continue de briller en Europe Cup !
Djahi Binet continue ses cartons avec Bakken Bears
Crédit photo : FIBA
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Sans faire de bruit, Djahi Binet s'installe assurément comme l'un des Français les plus performants du début de saison européen. Sous les couleurs du club danois des Bakken Bears, dont il fait les beaux jours pour sa première expérience professionnelle, l'intérieur tricolore martyrise les raquettes de FIBA Europe Cup semaine après semaine - alors que les résultats de la formation danoise prennent forme.


Ainsi, dans une victoire héroïque acquise ce mercredi 21 octobre, Binet a enregistré son 3e double-double… en trois matchs européens !

Des raquettes européennes dominées par Djahi Binet

Menés de cinq points à la pause (32-37) après une première mi-temps à l'avantage des visiteurs, les Bakken Bears ont réagi au retour des vestiaires grâce à un troisième quart-temps très prolifique (30 points inscrits) pour repasser devant. Le match est resté indécis jusqu'au buzzer (81-81), avant de voir les Danois s'imposer in-extremis, sur un dunk à 19 secondes du terme.

Bakken Bears 91 - 88 LANDAU Lions · Fiba Europe Cup · 21/10/2026

MatchPTSREBPD
Bakken BearsIan Dubose827
Oscar Jorgensen011
Myles Corey1546
Djahi Binet15123
Jarnel Rancy020
Mads Ziegler000
Quinton Mincey1370
Magnus Mollgaard1224
Filip Ates000
Shaquille Rombley1660
Anton Katholm510
Sylvester Pedersen773
LANDAU LionsDe'Ondre Jackson1881
Kerwin Walton800
J.J. Frazier1375
Gediminas Orelik872
Arnas Sakenis26101
Edward Polite721
Ercan Donat000
Jordan Perkins835
Ismayil Abdullayev000
Tamerlan Novruzlu000
Nijat Mammadli000
Rasul Mammadzada000

Une nouvelle fois précieux en sortie de banc, Djahi Binet a été désigné MVP de la rencontre. Et fort logiquement. Au lendemain de son anniversaire, le Niçois a compilé 15 points (à 7/11 aux tirs), 12 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 1 contre, pour une évaluation costaude de 24 en 29 minutes.

Binet reste l'artisan principal du deuxième succès européen consécutif de son équipe, lui qui signe son troisième double-double en trois apparitions en FIBA Europe Cup. Avec 14,3 points, 12,3 rebonds (2e meilleur rebondeur de la compétition) et 23,3 d'évaluation, il domine par ailleurs nettement les statistiques danoises.

Djahi Binet

Stats moyennes des 3 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
322:4714,312,320,70,3

3 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
21/1029:231512311V 91-88 vs LANFiba Europe Cup
14/1019:311313200V 73-78 @ GENFiba Europe Cup
07/1019:281512110D 81-91 vs BENFiba Europe Cup

Fraîchement sorti du cursus universitaire américain, le premier joueur français de l'histoire des Bakken Bears confirme qu'il a déjà franchi le cap du monde professionnel. Avec une aisance déconcertante en Europe Cup.

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Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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