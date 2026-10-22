Sans faire de bruit, Djahi Binet s'installe assurément comme l'un des Français les plus performants du début de saison européen. Sous les couleurs du club danois des Bakken Bears, dont il fait les beaux jours pour sa première expérience professionnelle, l'intérieur tricolore martyrise les raquettes de FIBA Europe Cup semaine après semaine - alors que les résultats de la formation danoise prennent forme.

Ainsi, dans une victoire héroïque acquise ce mercredi 21 octobre, Binet a enregistré son 3e double-double… en trois matchs européens !

Des raquettes européennes dominées par Djahi Binet

Menés de cinq points à la pause (32-37) après une première mi-temps à l'avantage des visiteurs, les Bakken Bears ont réagi au retour des vestiaires grâce à un troisième quart-temps très prolifique (30 points inscrits) pour repasser devant. Le match est resté indécis jusqu'au buzzer (81-81), avant de voir les Danois s'imposer in-extremis, sur un dunk à 19 secondes du terme.

Bakken Bears 91 - 88 LANDAU Lions · Fiba Europe Cup · 21/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Bakken Bears Ian Dubose 8 2 7 Oscar Jorgensen 0 1 1 Myles Corey 15 4 6 Djahi Binet 15 12 3 Jarnel Rancy 0 2 0 Mads Ziegler 0 0 0 Quinton Mincey 13 7 0 Magnus Mollgaard 12 2 4 Filip Ates 0 0 0 Shaquille Rombley 16 6 0 Anton Katholm 5 1 0 Sylvester Pedersen 7 7 3 LANDAU Lions De'Ondre Jackson 18 8 1 Kerwin Walton 8 0 0 J.J. Frazier 13 7 5 Gediminas Orelik 8 7 2 Arnas Sakenis 26 10 1 Edward Polite 7 2 1 Ercan Donat 0 0 0 Jordan Perkins 8 3 5 Ismayil Abdullayev 0 0 0 Tamerlan Novruzlu 0 0 0 Nijat Mammadli 0 0 0 Rasul Mammadzada 0 0 0

Une nouvelle fois précieux en sortie de banc, Djahi Binet a été désigné MVP de la rencontre. Et fort logiquement. Au lendemain de son anniversaire, le Niçois a compilé 15 points (à 7/11 aux tirs), 12 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 1 contre, pour une évaluation costaude de 24 en 29 minutes.

Binet reste l'artisan principal du deuxième succès européen consécutif de son équipe, lui qui signe son troisième double-double en trois apparitions en FIBA Europe Cup. Avec 14,3 points, 12,3 rebonds (2e meilleur rebondeur de la compétition) et 23,3 d'évaluation, il domine par ailleurs nettement les statistiques danoises.

Djahi Binet Stats moyennes des 3 derniers matchs Moyennes du joueur sur les derniers matchs MJ MIN PTS REB PD IN CO 3 22:47 14,3 12,3 2 0,7 0,3 3 derniers matchs Derniers matchs du joueur : date, adversaire et statistiques Date MIN PTS REB PD IN CO Match Ligue 21/10 29:23 15 12 3 1 1 V 91-88 vs LAN Fiba Europe Cup 14/10 19:31 13 13 2 0 0 V 73-78 @ GEN Fiba Europe Cup 07/10 19:28 15 12 1 1 0 D 81-91 vs BEN Fiba Europe Cup

Fraîchement sorti du cursus universitaire américain, le premier joueur français de l'histoire des Bakken Bears confirme qu'il a déjà franchi le cap du monde professionnel. Avec une aisance déconcertante en Europe Cup.