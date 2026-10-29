Les semaines de Coupe d'Europe passent, et amènent avec elles leurs lots de découvertes ou de valeurs sûres. En FIBA Europe Cup, Djahi Binet est peut-être les deux à la fois.

Arrivé en Europe cet été au sortir d'un cursus complet en NCAA, l'intérieur fait les beaux jours du club danois des Bakken Bears, dans la ville d'Aarhus. Et pour son quatrième match européen de la saison, le Tricolore a compromis les plans de Chrstyon Eugene (33 points) pour le BC Prievidza. Car dans une nouvelle victoire des Bears, Binet a signé un nouveau double-double ; son quatrième en quatre matchs.

Présence totale dans le money-time

Dans une rencontre indécise, le duel à distance entre l'artilleur américain Christyon Eugene (33 points à 10/16 aux tirs) et Djahi Binet a tenu toutes ses promesses. Mais dans le dernier quart-temps, c'est la polyvalence et l'activité du Français qui ont fait basculer la rencontre en faveur de la formation d'Aarhus.

Auteur de 16 points, 13 rebonds, 5 passes décisives, 1 interception et 4 contres, Djahi Binet a régné dans la peinture pour culminer à 32 d'évaluation. Actif dans tous les compartiments, le Niçois s'est illustré au dunk (encore) mais aussi sur une passe décisive capitale : celle du dernier tir primé par les Bears, qui leur assurait sauf rebondissement la victoire (78-83).

Début de carrière professionnelle idéal

Premier joueur français de l'histoire des Bakken Bears, le produit du basket universitaire américain confirme chaque semaine son adaptation express au monde professionnel. Désormais meilleur rebondeur d'Europe Cup en moyenne, avec 12,5 prises par match, Binet s'installe comme l'artisan majeur des succès danois.

Djahi Binet Stats moyennes des 4 derniers matchs Moyennes du joueur sur les derniers matchs MJ MIN PTS REB PD IN CO 4 23:26 14,8 12,5 2,8 0,8 1,3 4 derniers matchs Derniers matchs du joueur : date, adversaire et statistiques Date MIN PTS REB PD IN CO Match Ligue 27/10 25:23 16 13 5 1 4 V 78-83 @ PRI Fiba Europe Cup 21/10 29:23 15 12 3 1 1 V 91-88 vs LAN Fiba Europe Cup 14/10 19:31 13 13 2 0 0 V 73-78 @ GEN Fiba Europe Cup 07/10 19:28 15 12 1 1 0 D 81-91 vs BEN Fiba Europe Cup

Ses quatre double-doubles, en autant d'apparitions continentales, accompagnent d'ailleurs la croissance des résultats de son équipe.