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32 d'évaluation et nouveau double-double : Djahi Binet encore déterminant en FIBA Europe Cup !

FIBA Europe Cup - Encore dominant, Djahi Binet a guidé les Bakken Bears vers une précieuse victoire en Slovaquie. Le Tricolore a enchaîné un quatrième double-double en autant de rencontres européennes, pour anéantir une énorme performance individuelle dans les rangs adverses.
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Résumé
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32 d'évaluation et nouveau double-double : Djahi Binet encore déterminant en FIBA Europe Cup !
Djahi Binet a encore été déterminant en FIBA Europe Cup
Crédit photo : FIBA
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Les semaines de Coupe d'Europe passent, et amènent avec elles leurs lots de découvertes ou de valeurs sûres. En FIBA Europe Cup, Djahi Binet est peut-être les deux à la fois.

Arrivé en Europe cet été au sortir d'un cursus complet en NCAA, l'intérieur fait les beaux jours du club danois des Bakken Bears, dans la ville d'Aarhus. Et pour son quatrième match européen de la saison, le Tricolore a compromis les plans de Chrstyon Eugene (33 points) pour le BC Prievidza. Car dans une nouvelle victoire des Bears, Binet a signé un nouveau double-double ; son quatrième en quatre matchs.

BC Prievidza 78 - 83 Bakken Bears · Fiba Europe Cup 2026-2027 · 27/10/2026

Leaders

BC PrievidzaBakken Bears
PTSChristyon Eugene 33Djahi Binet 16
REBFrankie Policelli 7Djahi Binet 13
PDAamer Muhammad 4Myles Corey 6

Statistiques d'équipe

BC PrievidzaBakken Bears
TIRS39,1 %42,1 %
3PTS5/249/25
LF19/2610/18
REB3852
RO1118

Présence totale dans le money-time

Dans une rencontre indécise, le duel à distance entre l'artilleur américain Christyon Eugene (33 points à 10/16 aux tirs) et Djahi Binet a tenu toutes ses promesses. Mais dans le dernier quart-temps, c'est la polyvalence et l'activité du Français qui ont fait basculer la rencontre en faveur de la formation d'Aarhus.


Auteur de 16 points, 13 rebonds, 5 passes décisives, 1 interception et 4 contres, Djahi Binet a régné dans la peinture pour culminer à 32 d'évaluation. Actif dans tous les compartiments, le Niçois s'est illustré au dunk (encore) mais aussi sur une passe décisive capitale : celle du dernier tir primé par les Bears, qui leur assurait sauf rebondissement la victoire (78-83).

Djahi BINET
Djahi BINET
16
PTS
13
REB
5
PDE
Logo Fiba Europe Cup
PRI
78 83
BAK

Début de carrière professionnelle idéal

Premier joueur français de l'histoire des Bakken Bears, le produit du basket universitaire américain confirme chaque semaine son adaptation express au monde professionnel. Désormais meilleur rebondeur d'Europe Cup en moyenne, avec 12,5 prises par match, Binet s'installe comme l'artisan majeur des succès danois.

Djahi Binet

Stats moyennes des 4 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
423:2614,812,52,80,81,3

4 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
27/1025:231613514V 78-83 @ PRIFiba Europe Cup
21/1029:231512311V 91-88 vs LANFiba Europe Cup
14/1019:311313200V 73-78 @ GENFiba Europe Cup
07/1019:281512110D 81-91 vs BENFiba Europe Cup

Ses quatre double-doubles, en autant d'apparitions continentales, accompagnent d'ailleurs la croissance des résultats de son équipe.

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Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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