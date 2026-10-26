32 points, 20 rebonds : avec Thomas Klein et Matthias Flosse la NM1 a vécu un week-end de records !

Il fallait sortir une prestation de premier plan pour permettre à Charleville-Mézières de repartir victorieux d'Orchies. Thomas Klein (2,00 m, 23 ans) a répondu présent vendredi soir, en inscrivant 32 points lors de la victoire ardennaise après prolongation (88-82).

L'ailier de l'Étoile a livré une prestation complète : 32 points à 14/23 aux tirs, 9 rebonds, 6 passes décisives et 8 fautes provoquées, pour un total de 37 d'évaluation. Une performance décisive dans une rencontre particulièrement disputée, puisque les deux formations étaient encore à égalité au terme du temps réglementaire (75-75).

Thomas Klein dépasse Théo Bouteille avec 32 points

Avec ses 32 points, Thomas Klein signe la meilleure performance offensive de la saison 2026-2027 en NM1.

"C’est mon record en carrière à ce niveau, alors on ne va pas se le cacher, c’est tout de même du plaisir et de la satisfaction indique le joueur sur le site officiel du club. Mais le plus important, c’est que toute l’équipe était dans le bain et a suivi. Et la victoire finale est d’autant plus marquante qu’elle a été signée dans une salle réputée pour sa ferveur. C’est donc vraiment cool d’avoir été sur un nuage ce soir-là."

Il efface ainsi des tablettes Théo Bouteille, qui avait inscrit 31 points le 9 octobre dernier sous les couleurs du SCABB, justement face à Charleville-Mézières (victoire 86-71).

Un clin d'œil de l'histoire : deux semaines après avoir vu Bouteille réaliser la meilleure marque de la saison contre son équipe, Klein fait tomber cette référence à son tour.

La saison dernière, le record sur un match en NM1 était de 41 points pour Jules Gibey et Melvyn Da Silva.

Matthias Flosse atteint les 20 rebonds contre Vitré

À plusieurs centaines de kilomètres d'Orchies, une autre performance individuelle a marqué la soirée. Dans sa salle, Toulouse s'est imposé face à Vitré (79-74), avec un Matthias Flosse particulièrement dominateur au rebond.

L'intérieur toulousain (2,10 m, 27 ans) a capté 20 rebonds, dont 8 offensifs et 12 défensifs, en 32 minutes de jeu. Il a également inscrit 15 points, délivré 2 passes décisives et terminé avec 28 d'évaluation.

Cette performance constitue la nouvelle meilleure marque de la saison au rebond en NM1. Elle accompagne la troisième victoire consécutive de Toulouse, qui a dû résister au retour de Vitré dans le dernier quart-temps après avoir compté jusqu'à 20 points d'avance.

Lors de l'exercice 2024/2025, Joe Burton avait réalisé une performance à 22 rebonds en plus de ses 29 points lors de la victoire d'Orchies sur Besançon (86/71) un soir de janvier 2025.

Deux performances qui marquent ce début de championnat

Au-delà de ses 20 rebonds, Matthias Flosse se distingue par sa régularité statistique. Après six rencontres de NM1, il affiche des moyennes de 16,2 points et 10,2 rebonds, faisant de lui l'un des joueurs les plus productifs du championnat dans les deux catégories.

PROFIL JOUEUR Matthias FLOSSE Poste(s): Ailier Fort Taille: 210 cm Âge: 27 ans (06/12/1998) Nationalités: Stats 2026-2027 / NM1 PTS 16,2 #5 REB 10,2 #1 PD 1,8 #112

Il occupe la première place du classement des meilleurs rebondeurs devant Siméon Kalemba (10 rebonds de moyenne), tout en figurant parmi les meilleurs marqueurs de la division avec une cinquième place.

Pour Thomas Klein, cette sortie à 32 points représente également un sommet personnel sur ce début de saison, après avoir notamment inscrit 19 points contre le SCABB deux semaines auparavant.

PROFIL JOUEUR Thomas KLEIN Poste(s): Ailier Taille: 200 cm Âge: 23 ans (27/12/2002) Nationalités: Stats 2026-2027 / NM1 PTS 13,1 #32 REB 6,1 #22 PD 3,1 #49

Le vendredi 23 octobre aura ainsi offert deux nouvelles références individuelles au championnat, toutes deux accompagnées d'une victoire collective. Une soirée particulièrement réussie pour Charleville-Mézières et Toulouse.