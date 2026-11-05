Et dire que le Paris Basketball avait démarré la semaine dernière avec le statut de lanterne rouge de l'EuroLeague... Trois voyages plus tard, dont un victorieux chez l'Anadolu Efes ce jeudi (90-95), voici l'équipe de la capitale boostée par une série de trois victoires consécutives et de retour dans la bataille pour le Top 10.

"C'est toujours génial de gagner à l'extérieur en EuroLeague", se réjouit le héros du soir, Nadir Hifi. "C'est notre troisième victoire d'affilée sur la route. C'est super pour nous ! On a mal démarré la saison mais on a continué à bosser. On est resté ensemble ce soir, surtout que ce n'était pas facile après avoir perdu il y a 48 heures en Betclic ÉLITE à Cholet."

Malgré Cameron Payne...

Dans un match au rythme infernal, Nadir Hifi et ses partenaires n'ont pas mis très longtemps à se lancer. D'entrée de jeu, les Parisiens ont pris les devants avant de voir leurs adversaires recoller puis passer en tête.

En face, les Turcs ont bien rivaliser, s'appuyant sur un secteur intérieur de qualité et une attaque bien huilée. Sous l'impulsion du duo Cameron Payne (33 points à 12/23 points et 7 passes décisives !) - Bruno Fernando (14 points, 10 rebonds et 3 passes décisives), les Stambouliotes ont su prendre leurs distances dans ce premier quart-temps. Dans le dur et bousculés dans l'impact physique, les Parisiens ont fait le dos rond et sont parvenus à grappiller peu à peu leur retard pour revenir à 3 petits points de l'Anadolu Efes (26-23, 10').

Survoltés en ce début de deuxième quart-temps, les hommes de Maxime Lefèvre ont infligé un sévère 8-0 d'entrée pour reprendre les commandes (26-31, 13'). Un début de quart-temps tonitruant qui a permis aux Parisiens de reprendre le contrôle de cette rencontre. Dans ce chassé-croisé passionnant, l'Anadolu Efes n'a rien lâché, parvenant même à revenir sur les talons des Franciliens. A l'issue de vingt premières minutes âprement disputées, le Paris Basketball a conservé un léger avantage (36-42).

Pour une fois, Strazel n'a pas torturé Paris

Au retour des vestiaires, l'intensité du match n'a pas faibli et les deux formations se sont rendues coup pour coup. Si Nadir Hifi a brillé ce jeudi soir avec son record à l'évaluation (voir ci-dessous), prenant le meilleur sur son ami Matthew Strazel (4 points à 1/6), T.J. Warren a lui aussi porté son équipe. L'ancien joueur NBA a compilé 13 points et capté 5 rebonds pour aider Paris à résister au retour turc.

Revenu à hauteur des Parisiens au cœur du troisième quart-temps (54-54, 25'), l'Anadolu Efes est repassé devant au terme de trente minutes de très haute intensité (72-66). Malgré ce réveil turc dans le troisième quart-temps, les Parisiens ont fait preuve de solidarité défensive et d'une abnégation incroyable pour recoller de nouveau au score et même reprendre l'avantage au meilleur moment (80-82, 34').

"Avec sa cheville, c'est d'autant plus impressionnant"

Dans un dernier quart-temps de très haut niveau, Paris a su résister au retour pour décrocher un nouveau succès européen. Une victoire qui est donc marquée du sceau de Nadir Hifi, exceptionnel avec 39 d'évaluation, de loin son nouveau record sur la scène européenne (34 face à Milan en avril dernier).

"39 d'évaluation, c'est dingue", soufflait, admiratif, son coach Maxime Lefèvre au micro d'EuroLeague TV. "Il a sorti un match très spécial. C'est d'autant plus impressionnant qu'il est toujours gêné par sa cheville (depuis sa blessure le 11 octobre contre Strasbourg, ndlr). La plupart des joueurs ne seraient même pas sur le terrain dans un tel état de santé mais lui tient à y être. Il a joué de la bonne façon : il n'a rien forcé, a pris les shoots ouverts, a fait les passes qu'il fallait."

Nearly the perfect play 👀



Nadir Hifi is special 💫@ParisBasketball pic.twitter.com/GYfy8QN5cC — EuroLeague (@EuroLeague) 5 novembre 2026

Cela donne donc une fiche de statistiques exceptionnelle : 28 points à 9/14, 6 rebonds et 9 passes décisives.

"Nadir est spécial", applaudit son coéquipier, Jared Rhoden. "On a confiance en lui, on lui met la balle dans les mains dans les fins de match serrées. Tant qu'il reste en bonne santé, il n'a aucune limite..." Et avec lui à un tel niveau, le Paris Basketball non plus...