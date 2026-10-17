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41 d'évaluation ! Irrésistible Ludjan Monrazel avec Roanne, face au dernier finaliste du Trophée du Futur

Espoirs ELITE - Battu par l'ASVEL lors de la 3e journée, les Espoirs de Roanne se sont brillamment relancés sur le parquet de la SIG Strasbourg (92-107). Portée par un Ludjan Monrazel d'exception, la Chorale signe son troisième succès en quatre matchs.
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Résumé
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41 d'évaluation ! Irrésistible Ludjan Monrazel avec Roanne, face au dernier finaliste du Trophée du Futur
Ludjan Monrazel a réalisé un véritable chantier dans la raquette avec Roanne à Strasbourg
Crédit photo : Cécile Thomas
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Battue par l'ASVEL la semaine passée (74-63), la Chorale de Roanne a repris de plus belle sa dynamique dans le championnat Espoirs ELITE. En lever de rideau de la rencontre de Betclic ELITE au Rhénus, les coéquipiers d'Anthony Bria ont pris le meilleur sur la SIG Strasbourg (92-107).

Si Bria a de nouveau été précieux au scoring comme à la création, le titre de MVP de la rencontre revient incontestablement à son coéquipier à l'intérieur : Ludjan Monrazel, auteur d'un énorme double-double lui valant une évaluation monumentale de… 41 ! Une prestation majuscule réalisée, en prime, face au dernier finaliste du Trophée du Futur.

Espoirs Strasbourg 92 - 107 Espoirs Roanne · Espoirs ELITE 2026-2027 · 16/10/2026

Leaders

Espoirs StrasbourgEspoirs Roanne
PTSAlexy Ragoo--Francillette 20Ludjan Monrazel 34
REBAlexy Ragoo--Francillette 6Ludjan Monrazel 10
PDFelix Sovann 4Luka Salaneuve 9

Statistiques d'équipe

Espoirs StrasbourgEspoirs Roanne
TIRS45,8 %54,8 %
3PTS13/3610/19
LF13/1717/24
REB3642
RO1719

Strasbourg s'accroche, Roanne assomme dans le dernier quart

Dans une entame de match très rythmée, les Ligériens ont rapidement imposé leur physique au rebond offensif. Portée par un Ludjan Monrazel déjà auteur de 16 points à la pause, la Chorale virait assez logiquement en tête (46-50).

Alexy Ragoo--Francillette (Espoirs Strasbourg) - Felix Sovann (Espoirs Strasbourg)

Alexy Ragoo--FrancilletteFelix Sovann
PTS2020
REB64
PD24
IN00
CO00

Mais au retour des vestiaires, les jeunes SIGmen ont fait preuve de résilience, derrière l'adresse extérieure de leur capitaine Alexy Ragoo-Francillette (20 points, 6/10 à 3-points) et de Félix Sovann (20 points). Rattrapé après trente minutes (75-75), Roanne a refait la différence avec autorité dans le dernier quart-temps. Combinant sur pick-and-roll, Anthony Bria et Ludjan Monrazel ont pesé de tout leur poids (55 points cumulés à eux deux) pour voir la Chorale dérouler en fin de match (17-31 dans le 4e quart) et sceller un succès net (92-107).

Monrazel inarrêtable, la Chorale sur sa lancée

Très en vue sur le début de saison avec notamment un carton à 35 points contre Nanterre, Anthony Bria s'est cette fois illustré davantage dans l'ombre de son ailier-fort. Redoutable d'efficacité près du cercle et décisif des deux côtés du terrain, Ludjan Monrazel signe la performance de la soirée. L'ailier-fort qui, comme Bria, a passé une partie de la préparation avec le groupe de T.J. Parker, repart d'Alsace avec 34 points à 14/18 aux tirs, 10 rebonds et 3 contres. Et donc une évaluation de 41.

Ludjan Monrazel (Espoirs Roanne) - Anthony Bria (Espoirs Roanne)

Ludjan MonrazelAnthony Bria
PTS3421
REB102
PD18
IN13
CO30

Ce beau succès validé à l'extérieur, Roanne confirme sa bonne entame de saison avec un bilan de 3 victoires en 4 matchs. À l'inverse, Strasbourg détient pour l'heure l'exact bilan inverse (1 victoire pour 3 défaites)[16], quelques mois après sa finale du Trophée du Futur face à la JDA Dijon.

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Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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