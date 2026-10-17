Battue par l'ASVEL la semaine passée (74-63), la Chorale de Roanne a repris de plus belle sa dynamique dans le championnat Espoirs ELITE. En lever de rideau de la rencontre de Betclic ELITE au Rhénus, les coéquipiers d'Anthony Bria ont pris le meilleur sur la SIG Strasbourg (92-107).

Si Bria a de nouveau été précieux au scoring comme à la création, le titre de MVP de la rencontre revient incontestablement à son coéquipier à l'intérieur : Ludjan Monrazel, auteur d'un énorme double-double lui valant une évaluation monumentale de… 41 ! Une prestation majuscule réalisée, en prime, face au dernier finaliste du Trophée du Futur.

Strasbourg s'accroche, Roanne assomme dans le dernier quart

Dans une entame de match très rythmée, les Ligériens ont rapidement imposé leur physique au rebond offensif. Portée par un Ludjan Monrazel déjà auteur de 16 points à la pause, la Chorale virait assez logiquement en tête (46-50).

Alexy Ragoo--Francillette (Espoirs Strasbourg) - Felix Sovann (Espoirs Strasbourg) Comparaison statistique entre deux joueurs Alexy Ragoo--Francillette Felix Sovann PTS 20 20 REB 6 4 PD 2 4 IN 0 0 CO 0 0

Mais au retour des vestiaires, les jeunes SIGmen ont fait preuve de résilience, derrière l'adresse extérieure de leur capitaine Alexy Ragoo-Francillette (20 points, 6/10 à 3-points) et de Félix Sovann (20 points). Rattrapé après trente minutes (75-75), Roanne a refait la différence avec autorité dans le dernier quart-temps. Combinant sur pick-and-roll, Anthony Bria et Ludjan Monrazel ont pesé de tout leur poids (55 points cumulés à eux deux) pour voir la Chorale dérouler en fin de match (17-31 dans le 4e quart) et sceller un succès net (92-107).

Monrazel inarrêtable, la Chorale sur sa lancée

Très en vue sur le début de saison avec notamment un carton à 35 points contre Nanterre, Anthony Bria s'est cette fois illustré davantage dans l'ombre de son ailier-fort. Redoutable d'efficacité près du cercle et décisif des deux côtés du terrain, Ludjan Monrazel signe la performance de la soirée. L'ailier-fort qui, comme Bria, a passé une partie de la préparation avec le groupe de T.J. Parker, repart d'Alsace avec 34 points à 14/18 aux tirs, 10 rebonds et 3 contres. Et donc une évaluation de 41.

Ludjan Monrazel (Espoirs Roanne) - Anthony Bria (Espoirs Roanne) Comparaison statistique entre deux joueurs Ludjan Monrazel Anthony Bria PTS 34 21 REB 10 2 PD 1 8 IN 1 3 CO 3 0

Ce beau succès validé à l'extérieur, Roanne confirme sa bonne entame de saison avec un bilan de 3 victoires en 4 matchs. À l'inverse, Strasbourg détient pour l'heure l'exact bilan inverse (1 victoire pour 3 défaites)[16], quelques mois après sa finale du Trophée du Futur face à la JDA Dijon.