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41 points de Francisco, Yabusele, Fall et Lessort ne suffisent pas : le Panathinaïkos est tombé !

EuroLeague - Invaincu depuis sept matchs toutes compétitions confondues, le géant du Panathinaïkos a concédé sa première défaite de la saison face à l'Hapoël Tel-Aviv. Les performances importantes de Sylvain Francisco ou encore Mathias Lessort n'auront pas suffi à prolonger la série.
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Résumé
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41 points de Francisco, Yabusele, Fall et Lessort ne suffisent pas : le Panathinaïkos est tombé !
Mathias Lessort et le Panathinaïkos ont perdu leur premier match de la saison
Crédit photo : EuroLeague
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Il n'y a plus d'équipe invaincue en EuroLeague. Dernière résistante après cinq journées, celle du Panathinaïkos a fini par chuter à domicile, face à l'Hapoël Tel-Aviv, dans son match comptant pour la 6e journée.

Un revers face à des Israéliens sans complexe contre un cador du continent, qui a malgré tout pu compter sur son quatuor français.

Choc sous haute tension à Athènes

Pris à la gorge dès le premier quart-temps par l'Hapoël (15-22), les Athéniens ont dû batailler pour rester au contact. Au contact seulement, car les Israéliens ont fait la course en tête sur une majeure partie du match, à la faveur d'une belle adresse derrière l'arc (45 % à 3-points) et d'une nette domination au rebond (34 à 27).

Panathinaikos Athens 81 - 91 Hapoel Tel Aviv · EuroLeague 2026-2027 · 16/10/2026

Leaders

Panathinaikos AthensHapoel Tel Aviv
PTSSylvain Francisco 22Zach LeDay 17
REBJuancho Hernangomez 5Elijah Bryant 6
PDJerian Grant 4Vasilije Micic 8

Statistiques d'équipe

Panathinaikos AthensHapoel Tel Aviv
TIRS46,7 %53,2 %
3PTS5/219/20
LF20/2716/19
REB2734
RO79

Mené à la pause (46-48), le Panathinaïkos s'est même retrouvé relégué à 10 longueurs au début du quatrième quart-temps (61-71, 31'), après un tir primé de Zach LeDay. C'en était trop pour les Verts, qui ont réagi à l'orgueil avec un cinglant 11-0. Fermant enfin l'accès au cercle pendant cinq bonnes minutes, les coéquipiers d'un bon Sylvain Francisco sont brièvement passés devant (72-71, 37') sous les clameurs des 17 000 spectateurs. Une joie de courte durée, qu'Elijah Bryant et Vasilije Micic ont fusillée, pleins de lucidité, encore à 3-points (81-91).

Un quatuor français au rendez-vous malgré tout

Malgré ce revers à la maison, les quatre Français présents dans les rangs athéniens ont montré un visage séduisant. Sylvain Francisco a une nouvelle fois été l'artificier numéro 1 du Pana.

Auteur notamment du panier de la révolte dans le quatrième quart, l'ancien meneur du Zalgiris Kaunas a surnagé du haut de ses 22 points (8/13 aux tirs), 4 rebonds, 4 passes décisives, 1 contre et 27 d'évaluation en 26 minutes. Mais il était parfois trop seul…

Sylvain Francisco (Panathinaikos Athens) - Mathias Lessort (Panathinaikos Athens)

Sylvain FranciscoMathias Lessort
PTS2211
REB42
PD41
IN02
CO10

A ses côtés, Mathias Lessort a dû lutter pour se faire une place dans la peinture. Le pivot français signe 11 points à 4/6 aux tirs, franchissant d'ailleurs la barre des 1000 points inscrits sous le maillot vert. En 22 minutes, il ajoute 2 rebonds, 1 passe et 2 interceptions à sa moisson, bien que sorti prématurément pour 5 fautes.

Aligné dans le cinq majeur, Guerschon Yabusele a apporté sa densité physique habituelle. Le "Dancing Bear" a inscrit 7 points, pris 4 rebonds et réalisé 1 contre en 29 minutes, tandis que Moustapha Fall (2 points et 1 rebond en 5 minutes) a complété la marque française depuis la ligne des lancers, sur ses courtes apparitions.

Guerschon Yabusele (Panathinaikos Athens) - Moustapha Fall (Panathinaikos Athens)

Guerschon YabuseleMoustapha Fall
PTS72
REB41
PD00
IN00
CO10

Avec cette première défaite européenne de la saison pour le Panathinaïkos, les compteurs sont quelque peu remis à zéro au sommet du classement. Le rival de l'Olympiakos partage désormais un même bilan, tout comme l'impressionnante armada turque du Fenerbahçe. L'Hapoël Tel-Aviv lui, rentre provisoirement dans la zone playoffs.

EuroLeague - Journée 6
15/10/2026
FEN Fenerbahce Tarfin Istanbul
74 65
PAR Partizan Belgrade
VAL Valencia Basket
88 91
MAC Maccabi Tel Aviv
MIL Armani Olimpia Milano
97 101
DUB Dubai Basketball
REA Real Madrid
111 92
ASV ASVEL
16/10/2026
ZAL Zalgiris Kaunas
70 85
EFE Anadolu Efes Istanbul
BES Besiktas Istanbul
95 87
BAY FC Bayern Munich
CRV Crvena Zvezda Belgrade
90 81
PAR Paris Basketball
PAN Panathinaikos Athens
81 91
HAP Hapoel Tel Aviv
BOL Virtus Bologna
86 78
BAS Baskonia Vitoria-Gasteiz
FCB FC Barcelone
100 105
OLY Olympiacos Piraeus

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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