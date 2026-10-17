41 points de Francisco, Yabusele, Fall et Lessort ne suffisent pas : le Panathinaïkos est tombé !
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Il n'y a plus d'équipe invaincue en EuroLeague. Dernière résistante après cinq journées, celle du Panathinaïkos a fini par chuter à domicile, face à l'Hapoël Tel-Aviv, dans son match comptant pour la 6e journée.
Un revers face à des Israéliens sans complexe contre un cador du continent, qui a malgré tout pu compter sur son quatuor français.
Choc sous haute tension à Athènes
Pris à la gorge dès le premier quart-temps par l'Hapoël (15-22), les Athéniens ont dû batailler pour rester au contact. Au contact seulement, car les Israéliens ont fait la course en tête sur une majeure partie du match, à la faveur d'une belle adresse derrière l'arc (45 % à 3-points) et d'une nette domination au rebond (34 à 27).
Panathinaikos Athens 81 - 91 Hapoel Tel Aviv · EuroLeague 2026-2027 · 16/10/2026
Leaders
|Panathinaikos Athens
|Hapoel Tel Aviv
|PTS
|Sylvain Francisco 22
|Zach LeDay 17
|REB
|Juancho Hernangomez 5
|Elijah Bryant 6
|PD
|Jerian Grant 4
|Vasilije Micic 8
Statistiques d'équipe
|Panathinaikos Athens
|Hapoel Tel Aviv
|TIRS
|46,7 %
|53,2 %
|3PTS
|5/21
|9/20
|LF
|20/27
|16/19
|REB
|27
|34
|RO
|7
|9
Mené à la pause (46-48), le Panathinaïkos s'est même retrouvé relégué à 10 longueurs au début du quatrième quart-temps (61-71, 31'), après un tir primé de Zach LeDay. C'en était trop pour les Verts, qui ont réagi à l'orgueil avec un cinglant 11-0. Fermant enfin l'accès au cercle pendant cinq bonnes minutes, les coéquipiers d'un bon Sylvain Francisco sont brièvement passés devant (72-71, 37') sous les clameurs des 17 000 spectateurs. Une joie de courte durée, qu'Elijah Bryant et Vasilije Micic ont fusillée, pleins de lucidité, encore à 3-points (81-91).
Un quatuor français au rendez-vous malgré tout
Malgré ce revers à la maison, les quatre Français présents dans les rangs athéniens ont montré un visage séduisant. Sylvain Francisco a une nouvelle fois été l'artificier numéro 1 du Pana.
Auteur notamment du panier de la révolte dans le quatrième quart, l'ancien meneur du Zalgiris Kaunas a surnagé du haut de ses 22 points (8/13 aux tirs), 4 rebonds, 4 passes décisives, 1 contre et 27 d'évaluation en 26 minutes. Mais il était parfois trop seul…
Sylvain Francisco (Panathinaikos Athens) - Mathias Lessort (Panathinaikos Athens)
|Sylvain Francisco
|Mathias Lessort
|PTS
|22
|11
|REB
|4
|2
|PD
|4
|1
|IN
|0
|2
|CO
|1
|0
A ses côtés, Mathias Lessort a dû lutter pour se faire une place dans la peinture. Le pivot français signe 11 points à 4/6 aux tirs, franchissant d'ailleurs la barre des 1000 points inscrits sous le maillot vert. En 22 minutes, il ajoute 2 rebonds, 1 passe et 2 interceptions à sa moisson, bien que sorti prématurément pour 5 fautes.
Aligné dans le cinq majeur, Guerschon Yabusele a apporté sa densité physique habituelle. Le "Dancing Bear" a inscrit 7 points, pris 4 rebonds et réalisé 1 contre en 29 minutes, tandis que Moustapha Fall (2 points et 1 rebond en 5 minutes) a complété la marque française depuis la ligne des lancers, sur ses courtes apparitions.
Guerschon Yabusele (Panathinaikos Athens) - Moustapha Fall (Panathinaikos Athens)
|Guerschon Yabusele
|Moustapha Fall
|PTS
|7
|2
|REB
|4
|1
|PD
|0
|0
|IN
|0
|0
|CO
|1
|0
Avec cette première défaite européenne de la saison pour le Panathinaïkos, les compteurs sont quelque peu remis à zéro au sommet du classement. Le rival de l'Olympiakos partage désormais un même bilan, tout comme l'impressionnante armada turque du Fenerbahçe. L'Hapoël Tel-Aviv lui, rentre provisoirement dans la zone playoffs.
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