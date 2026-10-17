Il n'y a plus d'équipe invaincue en EuroLeague. Dernière résistante après cinq journées, celle du Panathinaïkos a fini par chuter à domicile, face à l'Hapoël Tel-Aviv, dans son match comptant pour la 6e journée.

Un revers face à des Israéliens sans complexe contre un cador du continent, qui a malgré tout pu compter sur son quatuor français.

Choc sous haute tension à Athènes

Pris à la gorge dès le premier quart-temps par l'Hapoël (15-22), les Athéniens ont dû batailler pour rester au contact. Au contact seulement, car les Israéliens ont fait la course en tête sur une majeure partie du match, à la faveur d'une belle adresse derrière l'arc (45 % à 3-points) et d'une nette domination au rebond (34 à 27).

Mené à la pause (46-48), le Panathinaïkos s'est même retrouvé relégué à 10 longueurs au début du quatrième quart-temps (61-71, 31'), après un tir primé de Zach LeDay. C'en était trop pour les Verts, qui ont réagi à l'orgueil avec un cinglant 11-0. Fermant enfin l'accès au cercle pendant cinq bonnes minutes, les coéquipiers d'un bon Sylvain Francisco sont brièvement passés devant (72-71, 37') sous les clameurs des 17 000 spectateurs. Une joie de courte durée, qu'Elijah Bryant et Vasilije Micic ont fusillée, pleins de lucidité, encore à 3-points (81-91).

Un quatuor français au rendez-vous malgré tout

Malgré ce revers à la maison, les quatre Français présents dans les rangs athéniens ont montré un visage séduisant. Sylvain Francisco a une nouvelle fois été l'artificier numéro 1 du Pana.

Auteur notamment du panier de la révolte dans le quatrième quart, l'ancien meneur du Zalgiris Kaunas a surnagé du haut de ses 22 points (8/13 aux tirs), 4 rebonds, 4 passes décisives, 1 contre et 27 d'évaluation en 26 minutes. Mais il était parfois trop seul…

Sylvain Francisco (Panathinaikos Athens) - Mathias Lessort (Panathinaikos Athens) Comparaison statistique entre deux joueurs Sylvain Francisco Mathias Lessort PTS 22 11 REB 4 2 PD 4 1 IN 0 2 CO 1 0

A ses côtés, Mathias Lessort a dû lutter pour se faire une place dans la peinture. Le pivot français signe 11 points à 4/6 aux tirs, franchissant d'ailleurs la barre des 1000 points inscrits sous le maillot vert. En 22 minutes, il ajoute 2 rebonds, 1 passe et 2 interceptions à sa moisson, bien que sorti prématurément pour 5 fautes.

Aligné dans le cinq majeur, Guerschon Yabusele a apporté sa densité physique habituelle. Le "Dancing Bear" a inscrit 7 points, pris 4 rebonds et réalisé 1 contre en 29 minutes, tandis que Moustapha Fall (2 points et 1 rebond en 5 minutes) a complété la marque française depuis la ligne des lancers, sur ses courtes apparitions.

Guerschon Yabusele (Panathinaikos Athens) - Moustapha Fall (Panathinaikos Athens) Comparaison statistique entre deux joueurs Guerschon Yabusele Moustapha Fall PTS 7 2 REB 4 1 PD 0 0 IN 0 0 CO 1 0

Avec cette première défaite européenne de la saison pour le Panathinaïkos, les compteurs sont quelque peu remis à zéro au sommet du classement. Le rival de l'Olympiakos partage désormais un même bilan, tout comme l'impressionnante armada turque du Fenerbahçe. L'Hapoël Tel-Aviv lui, rentre provisoirement dans la zone playoffs.