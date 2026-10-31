45 ans au service du SLUC Nancy : André Weber s’est éteint à 79 ans

Le SLUC Nancy est en deuil. Le club lorrain a annoncé le décès d’André Weber, son président d’honneur et ancien président du conseil de surveillance, à l’âge de 79 ans. Une disparition qui touche une institution à laquelle cet homme d’affaires avait consacré 45 années de sa vie.

André Weber nous a quittés. pic.twitter.com/PDnLaTckDb — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) 31 octobre 2026

Un dirigeant historique du SLUC Nancy s’est éteint

Arrivé au SLUC au début des années 1980 pour épauler son ami Jean-Jacques Eisenbach, André Weber s'était progressivement imposé comme l'un des dirigeants incontournables du club nancéien.

En 2006, après le décès de Jean-Jacques Eisenbach, il avait pris sa succession à la présidence du conseil de surveillance de la SASP. Pendant près de vingt ans, il avait notamment veillé à la stabilité financière du SLUC et accompagné son développement au plus haut niveau du basketball français.

Une page de l’histoire du club se tourne

Au printemps 2024, André Weber avait quitté ses fonctions à la tête du conseil de surveillance, transmettant le relais à son vice-président Christophe Baillet. Malgré une santé fragilisée, il continuait de se rendre au Palais des Sports de Gentilly lorsque son état le lui permettait.

Dans son communiqué, le SLUC Nancy souligne le rôle majeur joué par son ancien dirigeant, le décrivant comme « un des piliers du développement et de la pérennisation au plus haut niveau de notre Club ».

Cette disparition intervient dans un contexte particulier pour le club lorrain. Vendredi 30 octobre, alors que la nouvelle de son décès était rendue publique, les joueurs de Sylvain Lautié réalisaient une performance remarquable en s'imposant sur le parquet de la JDA Dijon (94-108), jusque-là invaincue en Betclic ÉLITE.

La rédaction de BeBasket présente ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.