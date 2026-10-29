Duel de jeunes

Les Spurs ont enfin un bilan positif (3-2), et Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) n’y est clairement pas étranger. Pour ce qui était déjà son deuxième back-to-back de la saison, la franchise texane n’a pas flanché. Comme le prouve sa rotation à 8-9 joueurs, elle se méfiait pourtant d’un adversaire jeune et aux dents longues, le Jazz d’Utah.

Sauf que ces derniers ne pouvaient pas compter sur leurs deux tauliers, Jaren Jackson Jr et Lauri Markkanen, tous les deux blessés. Alors forcément, il y avait un boulevard dans la raquette pour Wembanyama. Jaxson Hayes à lui seul ne pouvait pas le contenir. Un point faible que le Jazz a voulu contrebalancer en piégeant très haut le pivot français, pour l’empêcher d’accéder à la raquette.

Car ce duel entre Spurs et Jazz était aussi un duel entre deux anciens assistants coachs de Gregg Popovich, Mitch Johnson et Will Hardy. Deux tacticiens qui ont été à bonne école quand il s’agit d’établir des stratégies et plans de jeu. C’est en tout cas cette fermeture qui a poussé Wembanyama à prendre 10 tirs à 3-points sur ses 25 au total, ainsi qu’un bon nombre à mi-distance.

48 d'évaluation : Wembanyama se réveille

Heureusement pour le Français, il était dans un bon soir au niveau de l’adresse, et cela se voit dans la ligne statistique finale. 36 points à 14/25 aux tirs (dont 4/10 à 3-points), 14 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres. Soit 48 d’évaluation en 39 minutes. Symbole ultime de sa maîtrise, « Wemby » n'a concédé aucune perte de balle sur l'ensemble de la rencontre.

Tout simplement son meilleur match de ce début de saison, après des débuts poussifs. Il bat ses records de saison aux points, aux rebonds, aux passes décisives et aux tirs. Et le tout dans une victoire arrachée en prolongations à l’extérieur (111-117). Pour autant, ce n'est pas lui qui fut le plus décisif pour les Spurs. Le natif du Chesnay a en effet inscrit 21 de ses 36 points en première période, quand le Jazz menait au score.

Dans le money-time, c'est plutôt Devin Vassell (21 points) qui a sauvé l'équipe. Plusieurs tirs à mi-distance, un dunk après rebond offensif pour prendre l'avantage décisif en prolongations, et enfin la passe décisive pour Wembanyama pour clôturer la rencontre : pendant que les jeunes meneurs du Jazz enchaînaient les mauvais choix, l'ailier qui vit déjà sa 7e saison aux Spurs faisait parler son QI basket et son expérience. Tout le monde l'a d'ailleurs félicité en conférence de presse.

Sur la bonne voie

Quant à Wembanyama, après un premier match raté (1/13 aux tirs), deux matchs suivants encore un peu timides (25 et 23 points), et un premier carton mais face à une très belle faible équipe des Kings (29 points), on peut dire qu'il lance véritablement sa saison, avec une performance XXL dans un match serré.

Les Spurs ont encore des choses à régler pour retrouver leur forme de l'année dernière — notamment l'apport du banc ou encore la combativité au rebond — mais la machine se met doucement en route. Parfait avant d'aller retrouver un contender au prochain match : les Wolves, avec un combat franco-français qui devrait faire des étincelles sous l'arceau.