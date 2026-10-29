Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

48 d'évaluation et une victoire en prolongations : Victor Wembanyama lance enfin la machine !

NBA - Victor Wembanyama a livré son meilleur match de la saison avec 36 points, 14 rebonds et 48 d'évaluation, permettant aux San Antonio Spurs de s'imposer en prolongations sur le parquet du Utah Jazz (111-117).
|
Résumé
Écouter
48 d'évaluation et une victoire en prolongations : Victor Wembanyama lance enfin la machine !
Le regard déterminé de Victor Wembanyama
Crédit photo : Peter Creveling-Imagn Images
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Duel de jeunes

Les Spurs ont enfin un bilan positif (3-2), et Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) n’y est clairement pas étranger. Pour ce qui était déjà son deuxième back-to-back de la saison, la franchise texane n’a pas flanché. Comme le prouve sa rotation à 8-9 joueurs, elle se méfiait pourtant d’un adversaire jeune et aux dents longues, le Jazz d’Utah.

Sauf que ces derniers ne pouvaient pas compter sur leurs deux tauliers, Jaren Jackson Jr et Lauri Markkanen, tous les deux blessés. Alors forcément, il y avait un boulevard dans la raquette pour Wembanyama. Jaxson Hayes à lui seul ne pouvait pas le contenir. Un point faible que le Jazz a voulu contrebalancer en piégeant très haut le pivot français, pour l’empêcher d’accéder à la raquette.

Car ce duel entre Spurs et Jazz était aussi un duel entre deux anciens assistants coachs de Gregg Popovich, Mitch Johnson et Will Hardy. Deux tacticiens qui ont été à bonne école quand il s’agit d’établir des stratégies et plans de jeu. C’est en tout cas cette fermeture qui a poussé Wembanyama à prendre 10 tirs à 3-points sur ses 25 au total, ainsi qu’un bon nombre à mi-distance.

48 d'évaluation : Wembanyama se réveille

Heureusement pour le Français, il était dans un bon soir au niveau de l’adresse, et cela se voit dans la ligne statistique finale. 36 points à 14/25 aux tirs (dont 4/10 à 3-points), 14 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres. Soit 48 d’évaluation en 39 minutes. Symbole ultime de sa maîtrise, « Wemby » n'a concédé aucune perte de balle sur l'ensemble de la rencontre.

Victor WEMBANYAMA
Victor WEMBANYAMA
36
PTS
14
REB
5
PDE
Logo NBA
UTA
111 117
SAS

Tout simplement son meilleur match de ce début de saison, après des débuts poussifs. Il bat ses records de saison aux points, aux rebonds, aux passes décisives et aux tirs. Et le tout dans une victoire arrachée en prolongations à l’extérieur (111-117). Pour autant, ce n'est pas lui qui fut le plus décisif pour les Spurs. Le natif du Chesnay a en effet inscrit 21 de ses 36 points en première période, quand le Jazz menait au score.

Devin VASSELL
Devin VASSELL
21
PTS
5
REB
2
PDE
Logo NBA
UTA
111 117
SAS

Dans le money-time, c'est plutôt Devin Vassell (21 points) qui a sauvé l'équipe. Plusieurs tirs à mi-distance, un dunk après rebond offensif pour prendre l'avantage décisif en prolongations, et enfin la passe décisive pour Wembanyama pour clôturer la rencontre : pendant que les jeunes meneurs du Jazz enchaînaient les mauvais choix, l'ailier qui vit déjà sa 7e saison aux Spurs faisait parler son QI basket et son expérience. Tout le monde l'a d'ailleurs félicité en conférence de presse.

Sur la bonne voie

Quant à Wembanyama, après un premier match raté (1/13 aux tirs), deux matchs suivants encore un peu timides (25 et 23 points), et un premier carton mais face à une très belle faible équipe des Kings (29 points), on peut dire qu'il lance véritablement sa saison, avec une performance XXL dans un match serré.

Victor Wembanyama

Stats moyennes des 5 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
532:072511,42,81,23,8

5 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
29/1038:483614522V 111-117 @ UTANBA
28/1026:462910225V 130-103 vs SACNBA
25/1028:55237214V 106-122 @ DALNBA
24/1031:592513202D 110-114 vs HOUNBA
21/1034:091213316D 104-116 vs OKCNBA

Les Spurs ont encore des choses à régler pour retrouver leur forme de l'année dernière — notamment l'apport du banc ou encore la combativité au rebond — mais la machine se met doucement en route. Parfait avant d'aller retrouver un contender au prochain match : les Wolves, avec un combat franco-français qui devrait faire des étincelles sous l'arceau.

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) - Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) · NBA 2026-2027

Victor WembanyamaRudy Gobert
MJ55
PTS256,6
REB11,412,2
PD2,81
IN1,20,4
CO3,80,4

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

Suivez BeBasket NBA

NBA
NBA
Suivre
Utah Jazz
Utah Jazz
Suivre
📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit