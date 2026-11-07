53 d'évaluation pour Jae Crowder et Patty Mills, et l'ASVEL vient à bout de l'Elan Béarnais

Mickaël Hay avait raison : "Patty Mills et Jae Crowder n'ont pas peur" de l'Elan Béarnais, "Mais...".

Mais le promu palois a l'âme d'un guerrier, prêt à tout pour donner du fil à retordre à ses adversaires. Même aux cadors du championnat.

Tombeur d'Antibes en Coupe de France mardi dernier (87-93), l'EBPLO concluait aussi une "double-week" exigeante à l'Astroballe ce samedi 7 novembre. Un enchaînement éprouvant qui a fini par peser sur l'organisme des Béarnais, lorsque l'ASVEL a accéléré au retour des vestiaires.

Une accélération décisive, menée par un duo Patty Mills - Jae Crowder effectivement "sans peur", comme l'avait anticipé le technicien palois en avant-match. Les deux anciens joueurs NBA ont cumulé plus de 50 d'évaluation (26 pour Mills, 27 pour Crowder) pour faire céder de vaillants Béarnais dans le sprint final.

Pau bouscule Villeurbanne, avant le coup dur Milanese

La première mi-temps a longtemps tourné à l'avantage de la fougue paloise. Décomplexé et agressif, Pau-Lacq-Orthez a causé d'immenses difficultés aux hommes de Tony Parker. Porté par Justin Briggs (18 points) et le chemin tracé par Gregor Hrovat (17 points), l'Élan Béarnais virait en tête à la pause (43-54, 20').

Cependant, la dynamique des visiteurs a pris un coup, s'est stoppée net, après la blessure du jeune Fabio Milanese. Touché au genou en première période, sur une pénétration, celui-ci n'a plus refoulé le parquet ensuite. Pau a alors commencé à piocher physiquement, et peut-être à cogiter, au fil des minutes.

Patty Mills et Jae Crowder redressent l'ASVEL

Dans le même temps, au retour des vestiaires, l'ASVEL a haussé le ton défensif et retrouvé son adresse. Sous l'impulsion de Patty Mills (19 points à 5/6 à 3-points et 6 passes décisives) et de Jae Crowder (21 points, 7 rebonds, 4 passes), les Villeurbannais ont passé un 31-17 dans le troisième quart-temps pour inverser le rapport de force.

L'on note aussi l'apport précieux d'Yves Pons en sortie de banc, pour prolonger les souffrances paloises lorsque les leaders désignés reprenaient de l'air avant la dernière estocade. L'athlétique intérieur signe 13 points à 3/4 à 3-points.

Malgré une ultime résistance des Béarnais, l'ASVEL a verrouillé son succès 106 à 97. Après deux revers au cours des six derniers jours — sur le terrain de Saint-Quentin (99-94) puis de façon très frustrante, voire litigieuse, contre le Bayern Munich en EuroLeague (95-99) —, l'ASVEL redresse un peu la tête.

Et évite de voir Paris ou Dijon s'envoler seuls en tête.