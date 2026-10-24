À Poitiers, la jeunesse n'est pas seulement un argument de recrutement. Elle commence aussi à faire gagner des matchs. Dernier exemple en date : Isaac Guedegbe (1,79 m, 18 ans), auteur de 18 points ce vendredi 23 octobre sur le parquet de Caen (74-79). Un record personnel chez les professionnels pour le meneur remplaçant du PB86, qui a largement contribué à la quatrième victoire consécutive de son équipe en ELITE 2.

Il y a encore quelques mois, le jeune international français devait se contenter de quelques apparitions avec les professionnels de la JL Bourg, tout en évoluant principalement avec les Espoirs. Désormais, l'ancien Roannais dispose d'un véritable rôle dans une équipe ambitieuse d'ELITE 2. Et il commence à en profiter.

Isaac Guedegbe, de 2 à 18 points en deux semaines

La progression du meneur se lit assez facilement dans ses dernières feuilles de statistiques. Le 9 octobre, face à Nantes, Guedegbe inscrivait seulement 2 points en près de 20 minutes. Deux semaines plus tard, le voilà à 18 points en 22 minutes et 27 secondes à Caen, avec également 3 passes décisives.

Entre-temps, le Ligérien avait déjà montré des signes encourageants : 7 points et 4 passes contre Châlons-Reims le 16 octobre, puis 11 points et 6 passes décisives à Fos-sur-Mer cinq jours plus tard. Trois rencontres durant lesquelles Poitiers a systématiquement gagné.

Surtout, cette montée en puissance intervient alors que le PB86 vient d'enchaîner quatre succès de rang en championnat, après ses défaites contre Évreux et Blois. Une série qui confirme le redressement collectif des Poitevins et dans laquelle leur jeune meneur commence à peser.

𝐎𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝 𝐝𝐮 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐬 𝐚𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐝’𝐡𝐮𝐢 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐈𝐬𝐚𝐚𝐜 𝐆𝐔𝐄𝐃𝐄𝐆𝐁𝐄 🎙️#GoPB👊 pic.twitter.com/G75jWTZze5 — Poitiers Basket 86 (@pb86officiel) 10 septembre 2026

Andy Thornton-Jones : « Ça donne du crédit à notre projet jeunes »

L'entraîneur poitevin ne cache pas sa satisfaction de voir son pari commencer à porter ses fruits. Car le recrutement de Guedegbe répondait à une volonté précise : offrir à un jeune talent français la possibilité de s'installer durablement dans le monde professionnel, comme cela avait été fait pour Aurèle Brena-Chemille (1,92 m, 22 ans).

« Ça fait plaisir, ça donne du crédit à notre projet jeunes de voir un prospect performer ainsi dans un tel contexte, face à une telle équipe, a-t-il commenté au micro de Ouest-France. Il y a forcément des hauts et des bas dans un début de carrière, mais il travaille très bien et il monte en régime. On sait qu’il a du talent, une capacité à scorer. C’est pour ça qu’il est là. On sait qu’il y aura encore des bas. »

Andy Thornton-Jones sait donc à quoi s'attendre. À 18 ans, son meneur n'a pas encore la régularité d'un joueur expérimenté. Mais sa capacité à produire offensivement, sans avoir besoin de monopoliser le ballon pendant de longues séquences, lui permet déjà de rendre de précieux services.

Un vice-champion d'Europe U18 qui trouve sa place chez les professionnels

Vice-champion d'Europe U18 avec l'équipe de France à l'été 2025, Isaac Guedegbe avait choisi de quitter Bourg-en-Bresse à l'intersaison pour franchir une étape dans sa carrière. Après une saison 2025-2026 partagée entre le championnat Espoirs et le bout du banc de l'équipe professionnelle burgienne, l'objectif était de trouver du temps de jeu et des responsabilités chez les adultes.

Six matchs de championnat plus tard, le bilan est encourageant. Le meneur tourne à 7,2 points et 2,7 passes décisives en 17 minutes, avec une adresse extérieure particulièrement intéressante : 42,1% à 3-points sur 3,2 tentatives par rencontre. Des chiffres qui témoignent de sa capacité à sanctionner derrière l'arc, même si l'échantillon reste encore limité.

Ses deux sorties en Coupe de France avaient également permis d'entrevoir ses qualités de créateur, avec 4 passes décisives de moyenne en 20 minutes.

À Poitiers, Guedegbe découvre les exigences d'une saison complète chez les professionnels, avec les responsabilités qui accompagnent son nouveau statut. Son entraîneur prévient que les passages à vide seront inévitables. Mais après ses 18 points à Caen, le jeune meneur a donné une raison supplémentaire au public poitevin de suivre son évolution de près.