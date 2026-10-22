À 41 ans, LeBron James change de poste : le choix surprenant des Sixers

Pour sa première rencontre officielle avec les Philadelphia 76ers, LeBron James a occupé un rôle inattendu. À 41 ans, l'ancien joueur des Lakers a été utilisé ponctuellement au poste de pivot par Nick Nurse lors de la victoire face aux New York Knicks. Une adaptation défensive qui a permis aux Sixers de perturber l'attaque des champions NBA en titre, notamment dans les dernières minutes.

Auteur de 14 points, 9 rebonds et 7 passes décisives en 34 minutes, James a ainsi entamé sa 24e saison avec une victoire au Madison Square Garden.

LeBron James : pivot pour limiter KAT

LeBron James n'a jamais caché sa réticence à défendre régulièrement au poste 5, notamment en raison des efforts physiques imposés par les duels avec les intérieurs adverses. Pourtant, Philadelphie lui a confié cette responsabilité dès sa première sortie.

À plusieurs reprises, le quadruple champion NBA s'est retrouvé face à Karl-Anthony Towns, tandis que Joel Embiid prenait en charge Josh Hart. Cette organisation a permis aux Sixers de mieux gérer les situations de pick-and-roll et d'éviter que leur pivot camerounais soit systématiquement entraîné loin du panier.

James a également joué quelques minutes comme véritable pivot remplaçant, notamment en fin de première période. Une solution rendue nécessaire par les fautes personnelles d'Embiid et les absences dans la rotation intérieure de Philadelphie.

Joel Embiid à l'origine de cet ajustement

Le choix de faire évoluer James au poste 5 est notamment venu d'une suggestion de Joel Embiid. Après avoir écopé de sa troisième faute avant la pause, l'intérieur a proposé cette modification à son entraîneur.

« Je l'ai suggéré aux joueurs et au staff parce que, compte tenu de la manière dont les fautes étaient sifflées, je savais que je ne pourrais pas être aussi agressif que nécessaire en défense avec trois fautes, tout en voulant rester sur le terrain. Je leur ai simplement dit que nous devrions essayer. »

LeBron James, playing as a center, is getting called for a rare defensive 3-second violation pic.twitter.com/DDg8j30j1Y — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 21 octobre 2026

Nick Nurse avait déjà envisagé cette configuration avant la rencontre. Les blessures de Dean Wade et d'Ariel Hukporti réduisent actuellement les possibilités du technicien canadien dans son secteur intérieur.

Une défense décisive dans les dernières minutes

Le rôle défensif de LeBron James a notamment été déterminant en fin de rencontre. Alors que Philadelphie menait 102-98, l'ancien Laker a empêché Towns de recevoir le ballon dans une position favorable derrière l'arc. La circulation de balle des Knicks s'est ensuite terminée par une interception de Tyrese Maxey, conclue par un dunk.

James a également contré une tentative de Mikal Bridges, contribuant à préserver l'avance des Sixers.

« Évidemment, KAT est très dangereux lorsqu'il dispose d'espace. Je voulais être présent à la réception du ballon et ne lui laisser aucune liberté. Tyrese a ensuite pu anticiper la passe et aller marquer ce dunk. C'était une action importante », a expliqué James.

Une solution qui pourrait rester occasionnelle

Malgré cette réussite, Philadelphie ne devrait pas demander à LeBron James d'occuper aussi régulièrement le poste de pivot pendant toute la saison. À 41 ans, la gestion de son temps de jeu reste un enjeu important.

Cette première rencontre confirme néanmoins la volonté de Nick Nurse d'exploiter la polyvalence de son nouvel effectif. Avec James, Embiid, Maxey et Jaylen Brown, les Sixers disposent de plusieurs options pour modifier leurs associations selon les adversaires.