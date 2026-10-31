A 41 ans, LeBron James n'en finit plus d'impressionner en NBA
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Les Sixers peuvent remercier leur vétéran. Face aux Knicks, Philadelphie s'est retrouvé dans une situation délicate après un écart de 11 points effacé par Jalen Brunson dans le quatrième quart-temps. LeBron James a immédiatement répondu pour redonner l'avantage à sa franchise. Une nouvelle démonstration de son importance dans les fins de match serrées, comme l'a souligné son entraîneur Nick Nurse : « Il a été bon (depuis le début de saison), mais c'était assurément son meilleur match. »
LeBron James toujours clutch
Après le panier du meneur newyorkais, LBJ s'est retrouvé face à OG Anunoby avant de prendre un tir en suspension pour permettre aux Sixers de reprendre les commandes. Une minute plus tard, l'ancien joueur des Lakers a conclu une action après un rebond offensif, portant l'avance de son équipe à cinq points à 11,9 secondes du terme. Une séquence décisive scellant le succès de Philly.
Auteur de 20 points, 9 rebonds et 8 passes décisives, le King a signé son premier match à 20 points sous ses nouvelles couleurs. Son coéquipier et ami Tyrese Maxey a salué son apport dans les moments chauds, qualifiant son coéquipier de « présence rassurante ». Le meneur n'a d'ailleurs pas caché son admiration.
« Au final, c'est LeBron James. Donc, il est tout à fait capable de faire des choses comme ce soir, marquer quelques paniers importants. »
LeBron James continue d'écrire l'histoire
À 41 ans, le quadruple MVP continue également d'affoler les statistiques. Depuis ses 40 ans, le natif d'Akron a inscrit au moins 20 points à 68 reprises, un total supérieur à celui de tous les autres joueurs de 40 ans et plus réunis dans l'histoire de la NBA (67). Il est aussi devenu le cinquième joueur le plus âgé à atteindre cette barre, à 41 ans et 304 jours.
Pourtant, sa rencontre n'a pas été parfaite. Très actif en première mi-temps avec 12 unités, The Chosen One a été beaucoup plus discret dans le troisième quart-temps, avec seulement deux points inscrits sur lancers francs.
- Poste : Ailier
- Taille : 203 cm
- Âge : 41 ans
- Nationalité : Etats-Unis
- Club : Philadelphia 76ers
Stats 2026-2027 / NBA
|PTS
|16,4
|#68
|REB
|7,0
|#50
|PD
|7,0
|#17
Mais le quadruple MVP des finales a su répondre présent au moment décisif. « Je ne vais certainement pas vous mentir et dire que je savais que ça durerait 24 ans, ça, c'est sûr à 100 % », a reconnu LeBron James au sujet de sa longévité exceptionnelle.
« Je suis un grand gamin », LeBron James
Loin de se lasser, le vétéran semble pleinement apprécier cette nouvelle aventure à Philadelphie : « Je passe un super moment. Je suis un grand gamin, pour être tout à fait honnête, mais c’est génial d’être avec ces gars-là, et je suis plus que ravi d’avoir pris la décision de venir ici. »
Et cela se ressent sur le terrain puisque LBJ réussit son début de saison à l'image des Sixers présentant un bilan de 5 victoires en 6 matchs en s'offrant à deux reprises le scalp des Knicks, champions en titre.