A 41 ans, LeBron James n'en finit plus d'impressionner en NBA

Les Sixers peuvent remercier leur vétéran. Face aux Knicks, Philadelphie s'est retrouvé dans une situation délicate après un écart de 11 points effacé par Jalen Brunson dans le quatrième quart-temps. LeBron James a immédiatement répondu pour redonner l'avantage à sa franchise. Une nouvelle démonstration de son importance dans les fins de match serrées, comme l'a souligné son entraîneur Nick Nurse : « Il a été bon (depuis le début de saison), mais c'était assurément son meilleur match. »

a LeBron James masterclass in South Philly.



20 PTS | 9 REB | 8 AST @PALottery pic.twitter.com/Zbht6gCTiu — Philadelphia 76ers (@sixers) 31 octobre 2026

LeBron James toujours clutch

Après le panier du meneur newyorkais, LBJ s'est retrouvé face à OG Anunoby avant de prendre un tir en suspension pour permettre aux Sixers de reprendre les commandes. Une minute plus tard, l'ancien joueur des Lakers a conclu une action après un rebond offensif, portant l'avance de son équipe à cinq points à 11,9 secondes du terme. Une séquence décisive scellant le succès de Philly.

Auteur de 20 points, 9 rebonds et 8 passes décisives, le King a signé son premier match à 20 points sous ses nouvelles couleurs. Son coéquipier et ami Tyrese Maxey a salué son apport dans les moments chauds, qualifiant son coéquipier de « présence rassurante ». Le meneur n'a d'ailleurs pas caché son admiration.

Tyrese Maxey says LeBron James brings a calming presence and leadership during close games.@SportsRadioWIP @KYWNewsradio pic.twitter.com/AklWIo2gzo — Dave Uram (@MrUram) 31 octobre 2026

« Au final, c'est LeBron James. Donc, il est tout à fait capable de faire des choses comme ce soir, marquer quelques paniers importants. »

LeBron James continue d'écrire l'histoire

À 41 ans, le quadruple MVP continue également d'affoler les statistiques. Depuis ses 40 ans, le natif d'Akron a inscrit au moins 20 points à 68 reprises, un total supérieur à celui de tous les autres joueurs de 40 ans et plus réunis dans l'histoire de la NBA (67). Il est aussi devenu le cinquième joueur le plus âgé à atteindre cette barre, à 41 ans et 304 jours.

Pourtant, sa rencontre n'a pas été parfaite. Très actif en première mi-temps avec 12 unités, The Chosen One a été beaucoup plus discret dans le troisième quart-temps, avec seulement deux points inscrits sur lancers francs.

LeBron James Poste : Ailier

Taille : 203 cm

Âge : 41 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Philadelphia 76ers Stats 2026-2027 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 16,4 #68 REB 7,0 #50 PD 7,0 #17

Mais le quadruple MVP des finales a su répondre présent au moment décisif. « Je ne vais certainement pas vous mentir et dire que je savais que ça durerait 24 ans, ça, c'est sûr à 100 % », a reconnu LeBron James au sujet de sa longévité exceptionnelle.

« Je suis un grand gamin », LeBron James

Loin de se lasser, le vétéran semble pleinement apprécier cette nouvelle aventure à Philadelphie : « Je passe un super moment. Je suis un grand gamin, pour être tout à fait honnête, mais c’est génial d’être avec ces gars-là, et je suis plus que ravi d’avoir pris la décision de venir ici. »

Et cela se ressent sur le terrain puisque LBJ réussit son début de saison à l'image des Sixers présentant un bilan de 5 victoires en 6 matchs en s'offrant à deux reprises le scalp des Knicks, champions en titre.