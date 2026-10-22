À Blois, la barre des 100 points est devenue synonyme de victoire !

À Blois, les victoires se construisent pour le moment avec une attaque particulièrement prolifique. Après cinq rencontres disputées en ELITE 2 cette saison, l'ADA présente un bilan de trois succès pour deux défaites, avec une particularité statistique : les joueurs blésois ont systématiquement franchi la barre des 100 points lors de leurs victoires.

Trois victoires, trois cartons offensifs

La première démonstration remonte au 3 octobre, à l'occasion de la réception de Poitiers. Après avoir débuté leur championnat par une défaite à Denain (87-76), les Blésois ont signé leur premier succès de la saison en inscrivant 105 points face au PB86 (105-92).

Deux semaines plus tard, le 16 octobre, l'ADA Blois a remis ça contre le Stade Rochelais. Avec 102 points inscrits, les Blésois ont décroché leur deuxième victoire en championnat (102-89).

Enfin, ce mardi 20 octobre, Blois a confirmé cette tendance lors de son déplacement à Orléans.

En s'imposant largement dans le derby du Centre-Val de Loire (80-103), l'ADA a dépassé pour la troisième fois la barre des 100 points en cinq journées.

Une attaque à deux visages selon les résultats

Le contraste avec les deux défaites enregistrées depuis le début du championnat est particulièrement marqué. Battu à Denain le 25 septembre (87-76), puis à Rouen le 9 octobre (85-78), Blois n'a inscrit respectivement que 76 et 78 points lors de ces rencontres.

L'écart est significatif : lors de ses trois victoires, l'ADA tourne à 103,3 points inscrits en moyenne. Lors de ses deux défaites, cette moyenne chute à 77 points, soit une différence de 26,3 points par rencontre.

Autre particularité, les trois victoires blésoises se sont toutes terminées avec un écart d'au moins 13 points : +13 contre Poitiers, +13 face à La Rochelle et +23 à Orléans.

En Coupe de France, les Blésois ont également atteint les 100 points lors de leur victoire contre Tours (100-84), le 6 octobre. Cette rencontre ne fait toutefois pas partie du bilan établi en ELITE 2 mais confirme l'impression.

La barre des 100 points, un indicateur à surveiller

Après cinq journées, les chiffres dessinent une tendance nette : Blois a remporté ses trois rencontres en dépassant les 100 points, tandis que ses deux sorties à moins de 80 points se sont soldées par des défaites.

Cette corrélation ne signifie évidemment pas que l'ADA doit nécessairement inscrire 100 points pour gagner. Elle souligne néanmoins l'importance de sa production offensive dans ses premiers résultats.

Reste désormais à savoir si cette tendance se prolongera au fil de la saison. Avec trois rencontres à plus de 100 points sur ses cinq premières sorties en championnat, Blois s'est déjà distingué par sa capacité à alimenter le tableau d'affichage.