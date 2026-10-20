À la Virtus Bologne, un record d'Antoine Rigaudeau vient de tomber après 27 ans

Bobi Klintman (2,06 m, 23 ans) a vécu une soirée particulière ce dimanche 18 octobre en Serie A italienne. Lors de la large victoire de la Virtus Bologne face à Scafati (108-83), l'international suédois a inscrit 18 points en seulement 17 minutes de jeu, avec une adresse parfaite derrière l'arc : 6 tirs à 3-points tentés, 6 réussis.

Six tirs à 3-points, six réussites en seulement 17 minutes

Une performance qui lui permet d'inscrire son nom dans l'histoire du club bolonais. Jamais un joueur de la Virtus n'avait réussi autant de tirs primés sans le moindre échec lors d'une rencontre du championnat italien.

🔥 KLINTMAN DA RECORD

L'ala della Virtus Bologna registra un nuovo record societario con il 6/6 da tre punti contro Scafati.



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Avec ce 6/6, Klintman établit donc un nouveau record du club, améliorant une référence jusqu'ici fixée à cinq tirs réussis sur cinq tentatives.

Arijan Komazec, Kelvin Rivers, Antoine Rigaudeau, Kevin Punter et Predrag Danilović dépassés

La performance du Suédois possède également une dimension historique pour le basket français. Parmi les précédents détenteurs de cette marque figurait Antoine Rigaudeau, qui avait réalisé un 5/5 à 3-points face à Cantù (22 points en 24 minutes) en décembre 1999, sous les couleurs de la Virtus Bologne pour un succès 98 à 60.

Vingt-sept ans plus tard, l'ancien international français voit donc son record dépassé par Bobi Klintman. Le Suédois fait également mieux que d'autres anciens joueurs du club italien, Arijan Komazec, Kelvin Rivers, Kevin Punter et Predrag Danilovic, qui avaient eux aussi atteint cette marque de cinq tirs primés sans échec.

PROFIL JOUEUR Bobi KLINTMAN Poste(s): Ailier Taille: 206 cm Âge: 23 ans (06/03/2003) Nationalités: Stats 2026-2027 / Lega Basket Serie A PTS 12,8 #34 REB 4,8 #36 PD 1,8 #69

Au-delà de ses 18 points, c'est surtout la précision de Klintman qui restera de cette quatrième journée du championnat italien. En seulement 17 minutes, le joueur de 23 ans a réussi à dépasser plusieurs références de l'histoire de la Virtus Bologne, dont l'un des plus grands joueurs français de sa génération.