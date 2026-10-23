Kany N'Kouka (2,17 m, 20 ans) se souviendra de ce mardi 20 octobre 2026. À domicile, devant le public du SLUC Nancy, le jeune intérieur a inscrit ses premiers points chez les professionnels lors du succès face aux Slovaques de Nitra (99-60), en FIBA Europe Cup. Avec 7 points à 2/3 aux tirs, 5 rebonds et 2 passes décisives en 24 minutes et 39 secondes, il a signé sa première véritable prestation offensive avec l'équipe première.

Jusqu'ici, le joueur originaire de Laxou dans la banlieue de Nancy avait surtout évolué avec les Espoirs nancéiens. Apparue à quatre reprises en Betclic ELITE la saison dernière, puis deux fois depuis la reprise, la jeune pousse du SLUC n'avait encore jamais marqué au plus haut niveau. Il avait également disputé 12 minutes lors du déplacement européen à Pärnu, en Estonie, le 13 octobre.

Kany N'Kouka profite de la FIBA Europe Cup pour se montrer

Face à Nitra, Sylvain Lautié avait choisi de laisser au repos deux joueurs importants de sa rotation, Marcus Cozart et Lucas Marsillon-Noléo. L'occasion de donner du temps de jeu à plusieurs jeunes du club : Axel Villain (14 minutes et 30 secondes), Ali Ba (12 minutes et 40 secondes) et surtout Kany N'Kouka, resté près de 25 minutes sur le parquet.

Le jeune intérieur a répondu avec 7 points, 5 rebonds et 2 passes décisives pour 11 d'évaluation. Une première offensive encourageante, après une rencontre à Pärnu durant laquelle il avait capté 3 rebonds et délivré une passe décisive sans inscrire de point.

« C'est une belle soirée, une belle expérience dont je vais me souvenir. Marquer mes premiers points en pro, en coupe d'Europe et à domicile, chez moi, c'est beau ! J'ai essayé d'être agressif, de jouer dur, d'aller au dunk dès que je pouvais… », a-t-il confié à L'Est Républicain.

Il a également pu se mesurer au géant slovaque Michael Fusek (2,22 m), un adversaire plus grand que lui. Une opposition inhabituelle pour le Nancéien, qui y voit une occasion de progresser des deux côtés du terrain.

Un jeune intérieur encore attendu chez les Espoirs

Passé par le centre de formation de Nanterre, Kany N'Kouka avait rejoint Nancy initialement comme partenaire d'entraînement avant d'intégrer l'effectif professionnel à l'été 2025.

Longtemps gêné par les blessures la saison dernière, il poursuit son développement entre l'équipe Espoirs et le groupe professionnel. En quatre rencontres d'Espoirs ELITE cette saison, il tourne à 8 points et 5 rebonds de moyenne. Il reste notamment sur une prestation à 12 points, 9 rebonds et 5 contres contre Nanterre, le 17 octobre.

Sylvain Lautié, qui suit attentivement sa progression, souhaite désormais le voir confirmer.

« Ce sont des matches qui doivent lui permettre d'acquérir de l'expérience. Il a été un peu blessé en début de saison et il revient bien. Il faut qu'il commence à pointer le bout de son nez », a expliqué l'entraîneur nancéien à L'Est Républicain.

Avec la participation du SLUC à la FIBA Europe Cup, Kany N'Kouka dispose d'une compétition supplémentaire - accessible qui plus est - pour gagner du temps de jeu. Après ses premiers points chez les professionnels, le prochain objectif sera de reproduire ce type de prestation et de trouver progressivement sa place dans la rotation nancéienne.