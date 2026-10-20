Cette fois, il n’y a pas eu de show Jaylen Hands pour leur sauver la mise. Quatre jours après sa victoire quasi-miraculeuse au Rhénus contre Roanne — son « match référence en termes de caractère » — la SIG Strasbourg était déjà de retour ce soir, cette fois sur les parquets européens. L’occasion de confirmer leur entrée en lice convaincante contre le Legia Varsovie.

Un gros manque aux postes 4/5

Pour ce deuxième match de BCL, c’est le Galatasaray qui se tenait sur leur chemin, favori du groupe mais qui vit actuellement une période de troubles, avec quatre défaites consécutives qui ont mené au licenciement de Gianmarco Pozzecco et son remplacement par le duo d’ex-monégasques Markoishvili-Gladyr.

En ce qui concerne Strasbourg, c’est une infirmerie remplie qui leur mettait des bâtons dans les roues. L’équipe alsacienne compte en effet un grand trou au poste de pivot depuis le départ de Jake Forrester, la blessure pour 3 mois de William Pfister, et l'absence ce soir de l'intérieur shooteur Ben Gregg. Ce trou est comblé temporairement par le pigiste Bruno Cingala-Mata, mais sûrement davantage pour la Betclic ÉLITE (il n’a joué que 1 minute 51 secondes ce soir, pour son tout premier match en Coupe d’Europe en carrière).

Alors c’est globalement avec 7 joueurs que la SIG a dû disputer ce match, accompagnée de trois Espoirs qui ne sont jamais rentrés. Malgré ce contexte, ils ont livré un combat honorable, avant de finalement s’incliner 83-77 sur le parquet du Galatasaray. On retiendra le match-référence de Maxence Lemoine : 21 points et 5 passes décisives. Il est d'ailleurs le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la BCL à réussir un match avec ces statistiques, derrière un certain Nolan Traoré.

Combat honorable

Après avoir fait un match de traînards, les Strasbourgeois se sont retrouvés à un seul point de retard des Turcs à quatre minutes du terme. Comme face à Roanne, Jaylen Hands a alors voulu prendre les choses en main, mais avec beaucoup moins de réussite (4/15 aux tirs et 3 turnovers). Tout le reste de l'effectif était aussi sur les rotules, avec quatre joueurs entre 32 et 36 minutes.

Si Maxence Lemoine a pris les dernières possessions à son compte avec succès, c'est une lente défaite qui s'est tout de même dessinée. Difficile de rivaliser à 7 joueurs face à cette équipe turque, qui compte plusieurs ex-NBAers comme la gâchette KJ Simpson (17 points, 8 rebonds), l'ex-saint-quentinois Jerome Robinson (10 points) ou l'intérieur serbe Alen Smailagic (16 points).

Ce groupe B est pour l'instant partagé entre quatre équipes à égalité (1-1) dont Strasbourg. Mais Janis Gailitis devra tout de même espérer des retours de blessure s'il veut espérer quelque chose pour son équipe.