Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

À sept joueurs, la SIG Strasbourg tombe face au Galatasaray au bout d'un remarquable combat

BCL - Décimée par les blessures, la SIG Strasbourg n'a aligné que sept joueurs ce soir chez le Galatasaray. Les Alsaciens se sont inclinés 83-77, mais ont livré un combat remarquable porté par les 21 points et 5 passes de Maxence Lemoine.
|
Résumé
Écouter
À sept joueurs, la SIG Strasbourg tombe face au Galatasaray au bout d'un remarquable combat
Maxence Lemoine face à l'un de ses vis-à-vis du soir, l'ex-NBAer KJ Simpson
Crédit photo : Basketball Champions League
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Cette fois, il n’y a pas eu de show Jaylen Hands pour leur sauver la mise. Quatre jours après sa victoire quasi-miraculeuse au Rhénus contre Roanne — son « match référence en termes de caractère » — la SIG Strasbourg était déjà de retour ce soir, cette fois sur les parquets européens. L’occasion de confirmer leur entrée en lice convaincante contre le Legia Varsovie.

Un gros manque aux postes 4/5

Pour ce deuxième match de BCL, c’est le Galatasaray qui se tenait sur leur chemin, favori du groupe mais qui vit actuellement une période de troubles, avec quatre défaites consécutives qui ont mené au licenciement de Gianmarco Pozzecco et son remplacement par le duo d’ex-monégasques Markoishvili-Gladyr.

Neftali DIFUIDI
Neftali DIFUIDI
16
PTS
4
REB
1
PDE
Logo Basketball Champions League
GAL
83 77
SIG

En ce qui concerne Strasbourg, c’est une infirmerie remplie qui leur mettait des bâtons dans les roues. L’équipe alsacienne compte en effet un grand trou au poste de pivot depuis le départ de Jake Forrester, la blessure pour 3 mois de William Pfister, et l'absence ce soir de l'intérieur shooteur Ben Gregg. Ce trou est comblé temporairement par le pigiste Bruno Cingala-Mata, mais sûrement davantage pour la Betclic ÉLITE (il n’a joué que 1 minute 51 secondes ce soir, pour son tout premier match en Coupe d’Europe en carrière).

Maxence LEMOINE
Maxence LEMOINE
21
PTS
1
REB
5
PDE
Logo Basketball Champions League
GAL
83 77
SIG

Alors c’est globalement avec 7 joueurs que la SIG a dû disputer ce match, accompagnée de trois Espoirs qui ne sont jamais rentrés. Malgré ce contexte, ils ont livré un combat honorable, avant de finalement s’incliner 83-77 sur le parquet du Galatasaray. On retiendra le match-référence de Maxence Lemoine : 21 points et 5 passes décisives. Il est d'ailleurs le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la BCL à réussir un match avec ces statistiques, derrière un certain Nolan Traoré.

Combat honorable

Après avoir fait un match de traînards, les Strasbourgeois se sont retrouvés à un seul point de retard des Turcs à quatre minutes du terme. Comme face à Roanne, Jaylen Hands a alors voulu prendre les choses en main, mais avec beaucoup moins de réussite (4/15 aux tirs et 3 turnovers). Tout le reste de l'effectif était aussi sur les rotules, avec quatre joueurs entre 32 et 36 minutes.

Abdoulaye NDOYE
Abdoulaye NDOYE
6
PTS
7
REB
6
PDE
Logo Basketball Champions League
GAL
83 77
SIG

Si Maxence Lemoine a pris les dernières possessions à son compte avec succès, c'est une lente défaite qui s'est tout de même dessinée. Difficile de rivaliser à 7 joueurs face à cette équipe turque, qui compte plusieurs ex-NBAers comme la gâchette KJ Simpson (17 points, 8 rebonds), l'ex-saint-quentinois Jerome Robinson (10 points) ou l'intérieur serbe Alen Smailagic (16 points).

Ce groupe B est pour l'instant partagé entre quatre équipes à égalité (1-1) dont Strasbourg. Mais Janis Gailitis devra tout de même espérer des retours de blessure s'il veut espérer quelque chose pour son équipe.

Galatasaray 83 - 77 Strasbourg · Basketball Champions League 2026-2027 · 20/10/2026

Leaders

GalatasarayStrasbourg
PTSAlen Smailagic 16Maxence Lemoine 21
REBChimezie Metu 8Abdoulaye Ndoye 7
PDAleksej Nikolic 4Abdoulaye Ndoye 6

Statistiques d'équipe

GalatasarayStrasbourg
TIRS46,7 %37,3 %
3PTS8/268/25
LF19/2125/29
REB4327
RO1410

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit