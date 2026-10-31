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Accueilli par Cholet, Messi Yangala parti pour rester dans les Mauges ?

Betclic ELITE - Suspendu par l'INSEP suite aux graves faits de violences de septembre, Messi Yangala figurerait parmi les pensionnaires réintégrés, selon Ouest-France. Mais toujours selon nos confrères, l'intérieur de 17 ans s'orienterait vers un avenir prolongé à Cholet Basket.
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Accueilli par Cholet, Messi Yangala parti pour rester dans les Mauges ?
Messi Yangala voit son avenir continuer à s'écrire à Cholet
Crédit photo : FIBA
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Temporairement interdit d'accès à l’INSEP après les faits de violences au sein du centre de performance et d'excellence français, Messi Yangala voit, alors qu'une procédure pour des sanctions est encore en cours, son avenir se dessiner.

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Accueilli dans les Mauges depuis plusieurs semaines, où il est autorisé à prendre part aux entraînements avec l'équipe de Fabrice Lefrançois, le jeune homme ferait partie, selon nos confrères de Ouest-France, des quatre pensionnaires autorisés à regagner la banlieue parisienne. Mais toujours selon nos confrères, l'intérieur devrait plutôt rester à CB.

Un drame de violences et le tournant disciplinaire du 30 octobre

Dans la nuit du 13 au 14 septembre dernier, plusieurs jeunes joueurs de la génération U16 ont subi des violences physiques et psychologiques d'une extrême gravité lors d'un bizutage orchestré par des pensionnaires plus âgés à l'internat de l'INSEP.

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Les conséquences ont été particulièrement lourdes, tant sur le plan moral que physique, entraînant notamment l'hospitalisation de l'un d'entre eux. Face à ce drame, dix joueurs avaient été immédiatement suspendus à titre conservatoire.

Ce vendredi 30 octobre, à la suite de la réunion du Conseil de Discipline tenue la veille, l'établissement a acté un tournant dans l'affaire : cinq exclusions définitives, une exclusion temporaire jusqu'en janvier 2027, et la réintégration immédiate de quatre pensionnaires assortie de mesures éducatives.

Réintégré à l'INSEP, mais préférence vers Cholet Basket

Selon les informations révélées par nos confrères de Ouest-France, Messi Yangala ferait partie de ce groupe de quatre réintégrés immédiatement par l'INSEP. Cependant, son retour près de la capitale reste très improbable.

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Sur le plan sportif déjà, car le Pôle France est officiellement forfait général en Nationale 1, pour l'ensemble de la saison. L'intérieur né en 2009 ne disposerait plus d'équipe engagée à ce niveau au Centre Fédéral.

Dès lors, comme le rapportent nos confrères, son avenir à court et moyen terme serait à la continuité dans les Mauges.

Une signature de contrat suspendue aux décisions de la FFBB

Présent à Cholet depuis le mois d'octobre, où il est autorisé par la FFBB à s'entraîner, l'international U17 évolue au quotidien sous la direction de Fabrice Lefrançois.

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Suivi de longue date par Cholet, l'officialisation d'un engagement à long terme pour Yangala reste néanmoins conditionnée par les étapes administratives et disciplinaires à venir. La Commission Fédérale de Discipline de la FFBB a annoncé ouvrir sa propre procédure à l'encontre des dix joueurs impliqués dans l'affaire de l'INSEP.

C'est seulement à l'issue de cette procédure, et une fois sa situation contractuelle clarifiée, que Messi Yangala pourra signer et jouer pour le maillot choletais.

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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