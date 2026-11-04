Adam Silver prêt à réduire la durée des matchs NBA ?

La NBA pourrait-elle bientôt abandonner son format de matchs de 48 minutes ? Adam Silver serait toujours favorable à cette idée, selon Chris Mannix de Sports Illustrated. Le patron de la ligue envisagerait de réduire les rencontres à quatre périodes de 10 minutes, alors que les problèmes de blessures et de disponibilité des joueurs majeurs alimentent les débats.

« D'après ce que j'ai entendu, Adam Silver apprécie l'idée de matchs de 40 minutes », a expliqué le journaliste. « Adam est un visionnaire en matière de basket-ball. »

Adam Silver reportedly likes the idea of cutting NBA games to 40 minutes, per @SIChrisMannix



Good or bad for the league?



(h/t @TheNBABase ) pic.twitter.com/NQnbJwqXFH — NBACentral (@TheDunkCentral) 3 novembre 2026

Un format déjà utilisé à l'international

Actuellement, les rencontres NBA se disputent en quatre quarts-temps de 12 minutes, soit 48 minutes au total. À l'inverse, les compétitions internationales régies par la FIBA et l'EuroLeague utilisent un format de 40 minutes.

Adam Silver avait d'ailleurs évoqué cette possibilité en janvier 2025. L'ancien avocat s'était alors déclaré « partisan de quatre quarts-temps de 10 minutes », estimant que la NBA faisait figure d'exception dans le paysage mondial du basket-ball.

Le commissaire avait également mis en avant la durée des retransmissions télévisées. Un format plus court pourrait permettre de proposer des rencontres d'environ deux heures, davantage adaptées aux habitudes de visionnage actuelles.

This is just ridiculous.



Tyrese Haliburton- left hamstring strain

Anthony Edwards - right knee damage

Jalen Williams - fractured fibula

Cason Wallace - torn labrum

Ben Simmons - torn achilles

Ben Sheppard - torn meniscus

Jaren Jackson Jr - torn MCL

Ariel Hukporti - ruptured… https://t.co/oK3BVYBgnB — Basketball Performances (@NBAPerformances) 28 octobre 2026

Les remplaçants au cœur des inquiétudes

Cependant, pour Chris Mannix, cette réforme pourrait néanmoins avoir des conséquences directes sur les joueurs moins utilisés.

« Vous allez voir les remplaçants de plus en plus marginalisés, au point que les équipes se diront : "On n'a pas besoin d'une rotation à 15 joueurs. On a juste besoin de 10. On va garder plein de places libres dans l'effectif". Je ne pense pas que ce soit raisonnable. »

En effet, avec des matchs plus courts, les franchises pourraient réduire leur rotation et offrir tout autant de temps de jeu à leurs stars.

NBA Commissioner Adam Silver floats the idea of changing the game from 12 to 10 minute quarters #NBA pic.twitter.com/ymajYHTgi4 — Dan Patrick Show (@dpshow) 29 janvier 2025

Les blessures relancent le débat

Avec les absences d'Anthony Edwards, Jalen Williams ou encore Cason Wallace sur blessure, l'objectif de la NBA est de réduire leur utilisation or, la réduction du nombre de minutes jouées ne semble pas aller dans ce sens.

Avec ses nombreuses absences longues durée, le calendrier de 82 matchs et la capacité de la ligue à préserver ses principales stars sont également au centre des discussions.

Réduire le nombre de matchs semble incohérent

Le journaliste de Sports Illustrated estime toutefois qu'une réduction du nombre de rencontres ne constitue pas une solution suffisante. « Là encore, réduire le nombre de matchs n'est pas une solution raisonnable. On verra, mais je pense qu'il faut faire quelque chose. La situation est grave », a-t-il déclaré.

Ces longues blessures sont intervenues seulement une à deux semaines après la reprise du championnat, ainsi il semble assez peu logique d'accorder ces problèmes à l'usure des joueurs. La préparation, en revanche peut poser question puisque celle-ci sollicitent énormément les athlètes lors des semaines précédant l'ouverture de la NBA.

De plus, le journaliste insiste sur la nécessité de la ligue d'agir rapidement, alors que les absences des vedettes peuvent affecter l'intérêt du public et donc faire chuter les audiences.