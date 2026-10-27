Adversaire de Nanterre en BCL, le Rytas Vilnius lorgne un joueur du Real Madrid

Le Rytas Vilnius traverse une période délicate sur le plan de son effectif. Le club lituanien, sacré champion de Basketball Champions League (BCL) en mai dernier, vient de perdre Martynas Paliukenas(33 ans) pour plusieurs mois. Touché à l'épaule lors de la victoire contre la Juventus Utena (94-76), dimanche 25 octobre, l'arrière souffre d'une nouvelle déchirure du bourrelet glénoïdien.

Le Rytas privé de Martynas Paliukėnas pour plusieurs mois

Après des examens médicaux, le club a annoncé que son joueur devrait subir une intervention chirurgicale et que sa rééducation pourrait durer jusqu'à six mois. Une absence importante pour la formation entraînée par Nedas Pacevičius, qui doit désormais envisager des solutions pour renforcer son secteur extérieur.

Parmi les pistes étudiées figure celle de Max Shulga, actuellement sous contrat avec le Real Madrid. Le journaliste lituanien Jonas Lekšas a révélé que le Rytas avait pris contact avec le club espagnol pour étudier la possibilité d'un prêt. Selon les informations relayées par la presse lituanienne, l'entourage du joueur n'aurait toutefois pas manifesté un grand enthousiasme initial pour cette opération.

Rytas Vilnius has contacted Real Madrid regarding the acquisition of Maksym Shulga, per @JonasLeksas 🚨



The BCL champions are exploring the possibility of signing a new player after guards Martynas Paliukenas and Matas Jogela both suffered injuries against Juventus Utena. pic.twitter.com/4UGLUaV4GK — Rytas.News (@RytasNews) 26 octobre 2026

À ce stade, aucun accord n'a été annoncé entre les différentes parties.

Max Shulga, une recrue estivale du Real Madrid en manque de temps de jeu

Arrivé au Real Madrid durant l'été 2026 en provenance des Boston Celtics, Max Shulga s'est engagé pour deux saisons, jusqu'en juin 2028. Mais ses débuts dans la capitale espagnole restent limités.

Le combo ukrainien n'a toujours pas disputé la moindre rencontre d'EuroLeague cette saison. En championnat espagnol, il n'a effectué que deux apparitions, cumulant 18 minutes et 7 points.

PROFIL JOUEUR Max SHULGA Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 193 cm Âge: 24 ans (25/06/2002) Nationalités: Stats 2026-2027 / Liga Endesa PTS 3,5 #191 REB 1,5 #180 PD 1,5 #86

Formé aux États-Unis, où il est passé par Utah State et Virginia Commonwealth (VCU), Shulga a été sélectionné au deuxième tour de la Draft NBA 2025. Il a ensuite évolué dans l'organisation des Boston Celtics, disputant notamment 13 rencontres de NBA la saison dernière.

Un prêt au Rytas pourrait lui permettre de retrouver davantage de temps de jeu et de responsabilités. Pour le club lituanien, son arrivée offrirait une option supplémentaire sur les postes extérieurs, à condition que les discussions aboutissent.

ACB || ⚪⚪ El Real Madrid se plantea dejar salir a Max Shulga en forma de cesión (vía @webEncestando).



El escolta ucraniano, con licencia de JFL, sólo ha participado en dos encuentros con el equipo blanco.



ℹ️ 3.5 puntos, 1.5 rebotes y 1.5 asistencias en la ACB.#LigaEndesa pic.twitter.com/PjWYhAav7p — Alex_ReyesIB (@Alex_ReyesIB) 26 octobre 2026

Un possible renfort avant les retrouvailles avec Nanterre

Cette piste de recrutement intéresse directement Nanterre 92, engagé dans le même groupe A de Basketball Champions League que le Rytas Vilnius.

Les Franciliens ont déjà largement dominé les Lituaniens (93-65), le 13 octobre dernier au Palais des Sports Maurice-Thorez. Un succès de 28 points face au tenant du titre de la compétition.

Les deux formations doivent se retrouver le mercredi 11 novembre à Vilnius, pour le match retour de la phase de groupes.

Avant cette confrontation européenne, le Rytas accueillera Trabzonspor, mercredi 28 octobre, tandis que Nanterre se déplacera ce mardi 27 octobre en Azerbaïdjan pour affronter Sabah Bakou.

Reste désormais à savoir si le club lituanien parviendra à convaincre le Real Madrid et Max Shulga. En cas d'accord et de qualification du joueur pour la compétition, Nanterre pourrait retrouver un adversaire renforcé lors de son déplacement en Lituanie.