Adversaire de Nanterre en BCL, Trabzonspor engage un ailier au CV EuroLeague et NBA !
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Bourreau de Nanterre en ouverture de la saison de Basketball Champions League, Trabzonspor se renforce encore. Après deux victoires et une défaite lors de la dernière journée à Vilnius, l'ambitieux club turc densifie ses ailes avec un profil excitant passé par la NBA et l'EuroLeague : Brandon Boston Jr..
L'athlétique poste 3-2 rejoint Marcus Keene sur les bords du Bosphore, et retrouve ainsi la Turquie.
Prodige attendu, et forgé à la NBA
Repéré dès le lycée aux côtés de Bronny James, Brandon Boston Jr. (2,01 m, 24 ans) était déjà perçu comme une recrue cinq étoiles pour l'avenir. Après une saison universitaire sous les couleurs de Kentucky, l'ailier américain avait été sélectionné en 51e position de la Draft NBA 2021 par Memphis, avant d'être envoyé dans la foulée aux Los Angeles Clippers.
S'illustrant en NBA et en G-League, Boston Jr. avait franchi un cap dans la Grande Ligue sous le maillot des New Orleans Pelicans, lors de la saison 2024-2025. Il tournait alors à 10,7 points, 3,2 rebonds et 2,2 passes décisives.
Désireux de mettre véritablement son talent à profit, le natif de Géorgie a rallié l'Europe à l'été 2025 en s'engageant avec le Fenerbahçe, alors tout juste sacré champion d'EuroLeague. Après cet exercice en Turquie, l'Américain a tenté un court retour aux États-Unis à l'automne 2026, pour participer à la présaison NBA sous le maillot des Chicago Bulls (3 matchs disputés). En vain.
De nouveau sur le marché, le scoreur a donc choisi de s'engager en faveur de Trabzonspor.
Trabzonspor se renforce avant de retrouver Nanterre
Ce renfort de calibre NBA vient consolider un effectif turc particulièrement ambitieux pour sa remontée au premier plan. Trabzonspor avait d'ailleurs gâché l'entame européenne de Nanterre 92 (93-83 ap) le 7 octobre dernier, onze ans après la finale de l'EuroChallenge 2015.
Si le club turc avait bien débuté sa campagne avec deux victoires en BCL, il reste néanmoins sur une défaite sur le parquet de Rytas Vilnius (97-81). L'intégration de Brandon Boston Jr. aux côtés du meneur Marcus Keene notamment, promet d'apporter encore plus de danger extérieur.
Derniers résultats
|Date
|Match
|24/10/2026
|Trabzonspor 90 - 93 Esenler Erokspor
|28/10/2026
|Rytas Vilnius 97 - 81 Trabzonspor
Les Franciliens sont prévenus avant le match retour programmé le 22 décembre au Palais des Sports Maurice Thorez.