Bourreau de Nanterre en ouverture de la saison de Basketball Champions League, Trabzonspor se renforce encore. Après deux victoires et une défaite lors de la dernière journée à Vilnius, l'ambitieux club turc densifie ses ailes avec un profil excitant passé par la NBA et l'EuroLeague : Brandon Boston Jr..

Hoş geldin, 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨𝐧 𝐁𝐨𝐬𝐭𝐨𝐧 𝐉𝐫. 🤝



Takımımız, Amerikalı skorer gard 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨𝐧 𝐁𝐨𝐬𝐭𝐨𝐧'ı kadrosuna kattı.



𝐁𝐨𝐬𝐭𝐨𝐧'𝐚 formamız altında başarılı bir sezon dileriz. pic.twitter.com/fBkJY6JOEL — Trabzonspor Basketbol (@TSBasketResmi) 30 octobre 2026

L'athlétique poste 3-2 rejoint Marcus Keene sur les bords du Bosphore, et retrouve ainsi la Turquie.

Prodige attendu, et forgé à la NBA

Repéré dès le lycée aux côtés de Bronny James, Brandon Boston Jr. (2,01 m, 24 ans) était déjà perçu comme une recrue cinq étoiles pour l'avenir. Après une saison universitaire sous les couleurs de Kentucky, l'ailier américain avait été sélectionné en 51e position de la Draft NBA 2021 par Memphis, avant d'être envoyé dans la foulée aux Los Angeles Clippers.

S'illustrant en NBA et en G-League, Boston Jr. avait franchi un cap dans la Grande Ligue sous le maillot des New Orleans Pelicans, lors de la saison 2024-2025. Il tournait alors à 10,7 points, 3,2 rebonds et 2,2 passes décisives.

PROFIL JOUEUR Brandon BOSTON JR. Poste(s): Ailier / Arrière Taille: 201 cm Âge: 24 ans (28/11/2001) Nationalités: Stats 2026-2027 / NBA Presaison PTS 0,7 #559 REB 0,3 #568 PD 0,3 #519

Désireux de mettre véritablement son talent à profit, le natif de Géorgie a rallié l'Europe à l'été 2025 en s'engageant avec le Fenerbahçe, alors tout juste sacré champion d'EuroLeague. Après cet exercice en Turquie, l'Américain a tenté un court retour aux États-Unis à l'automne 2026, pour participer à la présaison NBA sous le maillot des Chicago Bulls (3 matchs disputés). En vain.

De nouveau sur le marché, le scoreur a donc choisi de s'engager en faveur de Trabzonspor.

Trabzonspor se renforce avant de retrouver Nanterre

Ce renfort de calibre NBA vient consolider un effectif turc particulièrement ambitieux pour sa remontée au premier plan. Trabzonspor avait d'ailleurs gâché l'entame européenne de Nanterre 92 (93-83 ap) le 7 octobre dernier, onze ans après la finale de l'EuroChallenge 2015.

Si le club turc avait bien débuté sa campagne avec deux victoires en BCL, il reste néanmoins sur une défaite sur le parquet de Rytas Vilnius (97-81). L'intégration de Brandon Boston Jr. aux côtés du meneur Marcus Keene notamment, promet d'apporter encore plus de danger extérieur.

Les Franciliens sont prévenus avant le match retour programmé le 22 décembre au Palais des Sports Maurice Thorez.