Le champion en titre Basket Landes avait sans doute imaginé meilleure situation pour aborder deux semaines de trêve internationale…

Déjà tombées à Toulouse lors de la 7e journée, les Montoises ont de nouveau perdu ce samedi 7 novembre, face à la redoutable ASVEL d'Aïnhoa Risacher. Elles perdent leur trône provisoirement au bénéfice du BLMA, vainqueur de Toulouse justement.

Dans le même temps, Charnay, Bourges ou encore Landerneau ont fait respecter leurs rangs. Tandis que les Flammes continuent de briller sur les parquets, malgré le brouillard qui entoure leurs bureaux… On fait le point !

Le champion plie une nouvelle fois, face à l'ASVEL !

Pour la deuxième fois d'affilée en championnat, Basket Landes a chuté, face à une impressionnante formation lyonnaise.

L'ASVEL a frappé fort d'entrée, comptant jusqu'à 20 points d'avance en première mi-temps sous l'impulsion d'une Aïnhoa Risacher étincelante (21 points dont 15 avant la pause, 4 rebonds, 3 passes pour 23 d'évaluation). Bethy Mununga a vaillamment verrouillé la peinture, captant 13 rebonds et interceptant 7 ballons.

En manque de réussite offensive, les protégées de Julie Barennes ont tenté de réagir après la pause, à l'instar de Murjanatu Musa (13 points, 9 rebonds) et Camille Droguet (9 points, 4 rebonds, 5 passes). Mais le réveil a été trop tardif, et leur coûte le fauteuil de leader.

Les Flammes toujours imperméables à la tempête extra-sportive

Malgré un contexte administratif lourd en coulisses, les Flammes Carolo ont enchaîné un cinquième succès consécutif sur le parquet d'Angers.

Peu de suspense laissé par les Ardennaises, portées par l'efficacité de Maïa Hirsch (16 points à 7/9 aux tirs) et la présence de Tiffany Clarke (14 points, 5 rebonds).

En face, seule Anaëlle Dutat (11 points, 8 rebonds, 4 interceptions et 17 d'évaluation) s'est montrée à son avantage. Trop peu pour contrecarrer les plans carolomacériens. Charleville-Mézières s'installe ainsi confortablement sur le podium avant la coupure de quinze jours.

Landerneau déroule, Turner et Rafiu confirment leur bonne semaine

Face à la lanterne rouge chartraine, Landerneau a fait respecter la hiérarchie. Après vingt minutes, les Bretonnes ont haussé le ton sous l'impulsion de son duo déjà intenable en Coupe d'Europe au cours de la semaine écoulée. Avec une victoire au bout cette fois-ci.

A commencer par Harmoni Turner (24 points avec 4 tir réussi à 3-points), une habituée des grandes performances.

Dans la peinture, Susannah Rafiu a livré une nouvelle prestation référence : un double-double à 14 points, 10 rebonds et 26 d'évaluation.

Charnay s'offre Villeneuve-d'Ascq grâce à un festival collectif

Charnay a dû livrer une partition de haut vol pour faire tomber les guerrières Nordistes ! Dans ce choc de haut de tableau, les Bourguignonnes ont surfé sur la vague Mckenzie Forbes (23 points à 6/10 à 3-points) pour enchaîner après leur démonstration à Helsinki.

Déjà en valeur en Finlande justement, Alberte Rimdal (12 points, 6 passes, 20 d'évaluation) a aussi participé au succès charnaysien.

Les 19 points d'Anna Ngo Ndjock pour Villeneuve d'Ascq n'ont pas suffi à relancer les siennes.

Lattes Montpellier renverse Toulouse et prend les commandes !

Toulouse commence à entretenir une sacrée réputation de bête noire en championnat ! Car le TMB a bien failli signer un deuxième coup de tonnerre consécutif, face à Lattes Montpellier, après celui abattu sur Basket Landes.

Poussé au bord du précipice par Jessica Lindstrom (19 points, 16 rebonds), le BLMA a réalisé un réveil brutal pour ne pas tomber.

Pour être brutal, les Héraultaises ont infligé un 30-14 dans le dernier quart ! Une réaction grandement due à son trio habituel : Stella Johnson (20 points, 6 passes), Sarah Cissé (12 points, 9 rebonds) et Laura Zolper (10 points, 6 passes).

Grâce à ce succès précieux, le BLMA devient le seul leader de La Boulangère Wonderligue au moment d'aborder la trêve

Un 15-0 berruyer en prolongation pour honorer l'annonce du départ de Lafargue

Au lendemain de l'officialisation du départ d'Olivier Lafargue à l'issue de la saison 2026-2027, le Bourges s'est fait de belles frayeurs au Prado.

Bien lancées par Maëva Djaldi-Tabdi (18 points, 17 rebonds et 32 d'évaluation), les Berruyères ont compté jusqu'à 15 points d'avance face au promu isérois.

Mais Ashunae Durant (20 points, 8 rebonds, 7 passes) a fait mieux que maintenir la Tronche en vie, elle a emmené son collectif jusqu'à arracher la prolongation à 68 partout !

Piquées, les Tangos ont réagi de manière brutale elles aussi : un 15-0 passé en cinq minutes additionnelles, derrière Laura Mendez (16 points). Bourges boucle ainsi son premier match de l'ère de fin de mandat de Lafargue avec une victoire au mental. Tout un symbole.