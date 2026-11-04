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Aix-Maurienne ré-engage un international finlandais pour une pige à la mène

ÉLITE 2 - Touché lors d'une blessure, Christopher Ebunangombe sera absent environ un mois. Aix-Maurienne a réagi en faisant signer un international finlandais déjà passé par le club entre 2019 et 2021.
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Aix-Maurienne ré-engage un international finlandais pour une pige à la mène
Ilari Seppala revient toquer à la porte d'Aix-Maurienne
Crédit photo : FIBA
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Réaction immédiate pour Aix-Maurienne. Alors que le club 13e d’ÉLITE 2 a subi un nouveau coup dur en perdant sur blessure un autre jeune meneur Christopher Ebunangombe (après Romain Hoëtzel), son remplaçant a déjà été trouvé. Celui qui avait égalé son record professionnel fin octobre avec 19 points va observer une période de repos estimée à environ un mois loin des parquets. Alors il fallait un pigiste médical pour le remplacer, qui jouera sur les lignes arrières à côté d’un autre pigiste, Antoine Dudit.

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Un visage et des qualités déjà bien connues

Selon nos informations, la direction sportive savoyarde a misé sur une valeur sûre parfaitement connue de la maison. L'international finlandais Ilari Seppala (1,88 m, 33 ans) s'apprête à effectuer son grand retour sous le maillot d'Aix-Maurienne.

Seppala a déjà joué deux saisons avec AMSB (photo : Sébastien Grasset)

Passé par la Halle Marlioz entre 2019 et 2021 (plus de 14 points et 4 passes décisives de moyenne), le redoutable guard nordique revient en terre connue. Notamment car l'actuel coach Julien Cros était assistant à l'époque. Sa solide expérience de l’ÉLITE 2 – enrichie également par un passage de deux ans à Saint-Chamond – constitue un gage de sécurité majeur pour le collectif savoyard. 

Ilari Seppala

  • Poste : Meneur/Arrière
  • Taille : 188 cm
  • Âge : 33 ans
  • Nationalité : Finlande
  • Club : Saint-Chamond

Stats 2023-2024 / ELITE 2

PTS10,5#58
REB1,5#201
PD2,9#47

À 33 ans, le sniper et créateur finlandais apporte un QI basket immédiatement opérationnel. Sa connaissance des exigences du championnat français évite toute période d'adaptation superflue. Après le SCABB, il avait rejoint en 2024 le championnat hongrois où il a sorti ses meilleures statistiques en carrière (15,5 points et 5,3 passes décisives).

Mais il était sans club en ce début de saison. Ses deux derniers matchs remontent à cet été avec l’équipe nationale de Finlande, contre l’Estonie et… la France, le 6 juillet à Pau. Son utilisation était cependant minime.

Ilari Seppala avant le match France - Finlande à Pau en juillet dernier (photo : Guillaume Poumarède)

Engagé en tant que pigiste médical, Seppala aura la tâche de stabiliser la ligne arrière et d'apporter son leadership durant l'absence d'Ebunangombe. Un renfort d'expérience à court terme qui pourrait bien relancer la dynamique aixoise dans cette première partie de saison, qui peine à trouver de la régularité. Lors du dernier match contre l'ASA, l'équipe n'avait réussi que 14 passes décisives pour... 26 turnovers. Le manque de meneur était cruel.

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Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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