Réaction immédiate pour Aix-Maurienne. Alors que le club 13e d’ÉLITE 2 a subi un nouveau coup dur en perdant sur blessure un autre jeune meneur Christopher Ebunangombe (après Romain Hoëtzel), son remplaçant a déjà été trouvé. Celui qui avait égalé son record professionnel fin octobre avec 19 points va observer une période de repos estimée à environ un mois loin des parquets. Alors il fallait un pigiste médical pour le remplacer, qui jouera sur les lignes arrières à côté d’un autre pigiste, Antoine Dudit.

Un visage et des qualités déjà bien connues

Selon nos informations, la direction sportive savoyarde a misé sur une valeur sûre parfaitement connue de la maison. L'international finlandais Ilari Seppala (1,88 m, 33 ans) s'apprête à effectuer son grand retour sous le maillot d'Aix-Maurienne.

Seppala a déjà joué deux saisons avec AMSB (photo : Sébastien Grasset)

Passé par la Halle Marlioz entre 2019 et 2021 (plus de 14 points et 4 passes décisives de moyenne), le redoutable guard nordique revient en terre connue. Notamment car l'actuel coach Julien Cros était assistant à l'époque. Sa solide expérience de l’ÉLITE 2 – enrichie également par un passage de deux ans à Saint-Chamond – constitue un gage de sécurité majeur pour le collectif savoyard.

Ilari Seppala Poste : Meneur/Arrière

Taille : 188 cm

Âge : 33 ans

Nationalité : Finlande

Club : Saint-Chamond Stats 2023-2024 / ELITE 2 Statistiques du joueur pour la saison PTS 10,5 #58 REB 1,5 #201 PD 2,9 #47

À 33 ans, le sniper et créateur finlandais apporte un QI basket immédiatement opérationnel. Sa connaissance des exigences du championnat français évite toute période d'adaptation superflue. Après le SCABB, il avait rejoint en 2024 le championnat hongrois où il a sorti ses meilleures statistiques en carrière (15,5 points et 5,3 passes décisives).

Mais il était sans club en ce début de saison. Ses deux derniers matchs remontent à cet été avec l’équipe nationale de Finlande, contre l’Estonie et… la France, le 6 juillet à Pau. Son utilisation était cependant minime.

Ilari Seppala avant le match France - Finlande à Pau en juillet dernier (photo : Guillaume Poumarède)

Engagé en tant que pigiste médical, Seppala aura la tâche de stabiliser la ligne arrière et d'apporter son leadership durant l'absence d'Ebunangombe. Un renfort d'expérience à court terme qui pourrait bien relancer la dynamique aixoise dans cette première partie de saison, qui peine à trouver de la régularité. Lors du dernier match contre l'ASA, l'équipe n'avait réussi que 14 passes décisives pour... 26 turnovers. Le manque de meneur était cruel.