AJ Dybantsa inquiète les Wizards avant le début de la saison NBA

Les Wizards retiennent leur souffle. À quelques jours du lancement de la saison régulière, AJ Dybantsa a été contraint de quitter ses coéquipiers lors de la défaite face aux Pelicans (107-106). Le premier choix de la draft NBA a été victime d'une mauvaise réception au deuxième quart-temps, après un tir en suspension à mi-distance. Visiblement gêné, le rookie a ensuite rejoint les vestiaires avec l'aide du staff médical.

AJ Dybantsa injured his ankle on this play



Dybantsa limped into the locker room 💔 pic.twitter.com/FAWx312K03 — WizardsMuse (@WizardsMuse1) 17 octobre 2026

Avant cet incident, le jeune ailier avait pourtant réalisé une prestation convaincante. En seulement 15 minutes de jeu, le prospect avait inscrit 12 points avec une belle efficacité au tir (4/8). Sa sortie prématurée a toutefois éclipsé sa performance et suscité l'inquiétude à Washington, alors que la franchise s'apprête à entamer un nouvel exercice.

Après la rencontre, l'entraîneur de D.C., Brian Keefe, a confirmé qu'AJ Dybantsa souffrait d'une légère entorse à la cheville. Le technicien a également précisé que son joueur avait été laissé au repos par mesure de précaution.

Brian Keefe se veut rassurant

« Nous réévaluerons la situation lorsque nous aurons plus d'informations », a annoncé le coach. L'encadrement de Washington attend désormais de pouvoir évaluer plus précisément l'état de santé du rookie avant de prendre une décision concernant son retour. À ce stade, aucune durée d'indisponibilité n'a été annoncée.

Le calendrier s'avère serré pour les Wizards puisque leur saison démarre mercredi face aux Bucks de Tyler Herro. Washington espère que A.J. Dybantsa sera en tenue pour cette première rencontre alors que ses débuts en NBA sont particulièrement attendus.

A.J. Dybantsa Poste : Arrière, Ailier

Taille : 207 cm

Âge : 19 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Washington Wizards Stats 2026-2027 / NBA Presaison Statistiques du joueur pour la saison PTS 12,8 #87 REB 3,8 #164 PD 1,8 #224

Bilal Coulibaly en embuscade

Dans le cas où l'ancien joueur de BYU devait observer une période de convalescence, certains joueurs pourraient profiter. En effet, cette potentielle absence pourrait rebattre les cartes dans la rotation de la capitale américaine notamment au profit de Bilal Coulibaly.

L'ailier français apparait comme une solution naturelle pour pallier ce pépin physique. Dès lors, l'ancien joueur des Mets devra prouver qu'il représente une bonne option dans le roster des Wizards.

BILAL COULIBALY HAS 3 THREES ON 3/3 FROM THREE



BILAL HAS GOT THE THREE BALL 😱🔥 pic.twitter.com/yeXYMVyaVH — WizardsMuse (@WizardsMuse1) 12 octobre 2026

En attendant d'en savoir plus sur cette blessure, The District privilégie la prudence afin d'éviter d'aggraver la blessure de leur nouvelle pépite. Le résultat des prochains examens médicaux devrait permettre d'y voir plus clair sur sa disponibilité.