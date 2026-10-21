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AJ Dybantsa out pour le premier match de la saison des Wizards

AJ Dybantsa devra patienter avant de disputer son premier match officiel en NBA. Le premier choix de la draft 2026 manquera l'ouverture de la saison des Wizards face aux Bucks, mercredi, en raison d'une entorse à la cheville gauche.
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AJ Dybantsa out pour le premier match de la saison des Wizards
A.J Dybantsa out pour le premier match de la saison
Crédit photo : Rafael Suanes-Imagn Images
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Les débuts d'AJ Dybantsa en NBA sont reportés. Blessé vendredi dernier lors du dernier match de pré-saison contre les Pelicans, le rookie des Wizards ne sera pas disponible pour la première rencontre de la saison, mercredi. L'ailier s'était tordu la cheville gauche après une mauvaise réception à la suite d'un tir, avant de regagner les vestiaires en boitant pour passer des examens.

L'entraîneur des Wizards, Brian Keefe, a précisé que son joueur serait évalué au jour le jour. Son disponibilité pour le match de vendredi face aux Raptors dépendra de son évolution physique.

Des signes encourageants ont toutefois été observés en début de semaine. Le premier choix de la draft 2026 a participé aux exercices de tir lundi et a été aperçu à l'entraînement mardi. Ainsi, l'ancien de BYU laisse un vide à combler puisque AJ Dybantsa figurait parmi les joueurs les plus importants sur les matchs de pré-saison côté Washington.

Une pré-saison prometteuse pour le premier choix de la draft

Lors des quatre rencontres disputées par D.C, l'ailier avait montré tout son talent et son potentiel notamment au scoring avec une moyenne de 12,8 points inscrits sur un temps de jeu réduit.

Sa capacité à se créer des tirs et à attaquer le panier constitue l'un des principaux atouts de son profil. La franchise espère pouvoir s'appuyer sur lui pour accélérer sa reconstruction et donner une nouvelle dimension à son secteur extérieur.

A.J. Dybantsa

  • Poste : Arrière, Ailier
  • Taille : 207 cm
  • Âge : 19 ans
  • Nationalité : Etats-Unis
  • Club : Washington Wizards

Stats 2026-2027 / NBA Presaison

PTS12,8#87
REB3,8#164
PD1,8#224

Les Wizards démarrent un nouveau cycle

Après cette première alerte, l'enjeu sera désormais de retrouver le rythme sans précipiter son retour alors que Washington compte déjà plusieurs joueurs susceptibles de se blesser comme Anthony Davis ou Trae Young. Le potentiel de d'AJ Dybantsa représente un motif d'espoir pour l'avenir, et les Wizards ne tireraient aucun avantage à forcer son retour.

Le projet de la franchise de la capitale américaine n'en est qu'à ses débuts alors la patience demeure de mise pour le moment. Si les nouvelles concernant sa cheville restent rassurantes, le rookie pourrait très rapidement avoir l'occasion de confirmer les promesses entrevues durant la pré-saison et lancer idéalement la stratégie du front office de Washington.

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