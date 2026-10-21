AJ Dybantsa out pour le premier match de la saison des Wizards

Les débuts d'AJ Dybantsa en NBA sont reportés. Blessé vendredi dernier lors du dernier match de pré-saison contre les Pelicans, le rookie des Wizards ne sera pas disponible pour la première rencontre de la saison, mercredi. L'ailier s'était tordu la cheville gauche après une mauvaise réception à la suite d'un tir, avant de regagner les vestiaires en boitant pour passer des examens.

Wizards HC Brian Keefe says AJ Dybantsa is out for Wednesday’s regular season opener vs. Milwaukee



Dybantsa remains day-to-day after suffering an ankle injury in the preseason finale vs. New Orleans pic.twitter.com/ZI5czBHh08 — Wizards Roundtable (@WizRoundtable) 20 octobre 2026

L'entraîneur des Wizards, Brian Keefe, a précisé que son joueur serait évalué au jour le jour. Son disponibilité pour le match de vendredi face aux Raptors dépendra de son évolution physique.

Des signes encourageants ont toutefois été observés en début de semaine. Le premier choix de la draft 2026 a participé aux exercices de tir lundi et a été aperçu à l'entraînement mardi. Ainsi, l'ancien de BYU laisse un vide à combler puisque AJ Dybantsa figurait parmi les joueurs les plus importants sur les matchs de pré-saison côté Washington.

AJ Dybantsa is playing hungry 😤 pic.twitter.com/mH4H7ZI6NQ — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 11 octobre 2026

Une pré-saison prometteuse pour le premier choix de la draft

Lors des quatre rencontres disputées par D.C, l'ailier avait montré tout son talent et son potentiel notamment au scoring avec une moyenne de 12,8 points inscrits sur un temps de jeu réduit.

Sa capacité à se créer des tirs et à attaquer le panier constitue l'un des principaux atouts de son profil. La franchise espère pouvoir s'appuyer sur lui pour accélérer sa reconstruction et donner une nouvelle dimension à son secteur extérieur.

A.J. Dybantsa Poste : Arrière, Ailier

Taille : 207 cm

Âge : 19 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Washington Wizards Stats 2026-2027 / NBA Presaison Statistiques du joueur pour la saison PTS 12,8 #87 REB 3,8 #164 PD 1,8 #224

Les Wizards démarrent un nouveau cycle

Après cette première alerte, l'enjeu sera désormais de retrouver le rythme sans précipiter son retour alors que Washington compte déjà plusieurs joueurs susceptibles de se blesser comme Anthony Davis ou Trae Young. Le potentiel de d'AJ Dybantsa représente un motif d'espoir pour l'avenir, et les Wizards ne tireraient aucun avantage à forcer son retour.

Le projet de la franchise de la capitale américaine n'en est qu'à ses débuts alors la patience demeure de mise pour le moment. Si les nouvelles concernant sa cheville restent rassurantes, le rookie pourrait très rapidement avoir l'occasion de confirmer les promesses entrevues durant la pré-saison et lancer idéalement la stratégie du front office de Washington.