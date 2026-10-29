AJ Dybantsa réussit ses débuts en NBA, malgré la défaite des Wizards à Cleveland

Il aura fallu attendre cinq matches pour découvrir AJ Dybantsa sous le maillot des Washington Wizards en saison régulière. Retardé par une entorse de la cheville contractée pendant la présaison, le premier choix de la Draft 2026 a effectué ses grands débuts sur le parquet des Cleveland Cavaliers. Titularisé par Brian Keefe, l'ancien joueur de BYU a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 19 points à 8/12 aux tirs, dont 1/3 à 3-points, 2 rebonds et 2 passes décisives en 27 minutes. Une première sortie convaincante, malgré la défaite des Wizards (121-111).

AJ Dybantsa immédiatement dans le rythme

Le rookie n'a pas tardé à prendre ses responsabilités. Dès la première possession, il a débordé James Harden avant de provoquer une faute de Jarrett Allen, inscrivant ses deux premiers points sur la ligne des lancers francs. Il a ensuite poursuivi sur sa lancée pour compiler 9 points à 3/3 aux tirs dans le premier quart-temps.

« Je voulais simplement être agressif dès le départ. C'est comme ça que j'ai toujours joué, quel que soit le niveau. Je voulais tellement que mon premier panier soit un dunk ! J'en avais parlé à mon père, mais finalement, j'ai obtenu une faute », a-t-il raconté à l'Associated Press.

Le dunk est finalement arrivé quelques minutes plus tard, sur une passe de Trae Young. Ses 19 points constituent la meilleure performance d'un rookie des Wizards pour son premier match depuis Tom Gugliotta, auteur de 20 points en novembre 1992.

The long distance lob from Trae Young.

The slam from AJ Dybantsa.



THE #1 PICK TAKING FLIGHT EARLY ✈️ https://t.co/62hg8LRIh6 pic.twitter.com/2hH8Is0R5l — NBA (@NBA) 28 octobre 2026

Brian Keefe séduit par sa première prestation

Limité à 27 minutes pour son retour de blessure, Dybantsa a également montré sa capacité à attaquer le cercle et à prendre des décisions face à la défense adverse.

« Je l'ai trouvé excellent. On a vu sa capacité à aller au panier, à faire les bonnes lectures, à trouver ses coéquipiers. Son activité défensive était également excellente. C'est assez impressionnant pour un premier match », a apprécié son entraîneur Brian Keefe.

Anthony Davis, qui lui avait conseillé de jouer libéré avant la rencontre, a également salué son comportement :

« Il avait l'air très calme et serein. Il a commencé avec beaucoup d'énergie et a réussi ses tirs. J'aurais aimé qu'on puisse gagner pour lui, mais je trouve qu'il a vraiment bien joué. »

AJ Dybantsa’s NBA journey is officially underway!



In his @WashWizards debut:



🧙‍♂️ 19 PTS

🧙‍♂️ 8-12 FGM pic.twitter.com/5lSPqFutTy — NBA (@NBA) 29 octobre 2026

Washington craque malgré les 18 points d'Alex Sarr

Les Wizards ont pourtant longtemps mené les débats, avec dix points d'avance à la pause (69-59), puis jusqu'à treize dans le troisième quart-temps. Cleveland a finalement renversé la situation, notamment grâce à Evan Mobley (24 points, 12 rebonds) et Peyton Watson (22 points).

Côté Washington, les Français Alex Sarr (18 points) et Bilal Coulibaly (17 points) ont également contribué des deux côtés du terrain. Coulibaly a d'ailleurs réussi ses huit premiers tirs.

Avec deux victoires pour trois défaites, les Wizards retrouveront Charlotte vendredi 30 octobre. Dybantsa pourra officiellement découvrir la Capital One Arena.