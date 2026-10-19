Privé de Patrick Beverley en dernière minute à l'Adidas Arena, Boulazac « a essayé de se bagarrer » aussi longtemps que possible face aux forces forgées à l'EuroLeague du Paris Basketball. Très loin d'être ridicules, les Périgourdins ont mené la vie dure aux Parisiens pendant une bonne trentaine de minutes, avant que le duo Tyson Etienne (26 points) - Jared Rhoden ne prenne le sort de la rencontre à son compte.

Quelques minutes après le buzzer qui a scellé la défaite de son équipe (90-75), l'entraîneur de Boulazac Alexandre Ménard a témoigné sa fierté quant à la prestation de ses joueurs, résilients malgré les aléas

Un « match courageux » face à l'armada parisienne

Face à l'un des effectifs les plus denses du championnat, le BBD n'a pas refusé le combat. Malgré un écart de 15 points en fin de rencontre, Alexandre Ménard préférait souligner l'engagement irréprochable de son groupe.

« C'est un match courageux de notre part. On a essayé de faire le meilleur basket possible dans le 100 % de notre potentiel. J'ai le sentiment qu'on n'était pas loin d'atteindre le maximum de ce qu'on pouvait faire, avec les forces en présence. Je suis fier des gars parce qu'on a essayé de se bagarrer. Ce soir, il aurait fallu que tout le monde soit vraiment au diapason et à 100 %, pour essayer de faire quelque chose face à cette équipe de Paris. »

Patrick Beverley forfait, « assistant coach et cheerleader » sur le banc

La préparation de la rencontre a pris une autre tournure à quelques instants du coup d'envoi. Gêné aux ischios depuis plusieurs jours, Patrick Beverley a dû renoncer à fouler le parquet. Un choix de précaution assumé de concert par le staff et le joueur américain.

« Il était un petit peu gêné, c'est apparu cette semaine et il a essayé à l'échauffement. Mais il connaît son corps mieux que personne. Comme la saison est encore longue, on ne voulait pas prendre de risque. J'aurais préféré qu'il joue, qu'il puisse donner quelques minutes évidemment ; mais il a été précieux sur le banc! Il a essayé d'être le meilleur cheerleader et assistant coach en même temps. (sourire) J'espère surtout qu'il pourra jouer le prochain match. »

Le syndrome de la « manette de PlayStation »

Déjà privé de Beverley, Boulazac a vu sa rotation s'étioler encore davantage au fil du match avec les pépins physiques de fin de match comme celui d'Essomé Miyem, associés aux problèmes de fautes. Contraints d'évoluer à quasiment sept joueurs, les Périgourdins ont fini par être concassés par le rythme parisien.

« On s'était préparés, mais on ne s'était pas préparés au fait de devoir jouer à 9, puis à 8, et finalement à 7 avec les fautes. C'était trop dur pour nous et Paris a continué sur son rythme de rouleau compresseur. Ça m'a rappelé les matchs du début de saison dernière. On jouait un basket intéressant. Mais avec la fatigue et le manque de lucidité - parce que les autres équipes envoient tout le temps -, la manette m'échappe un peu… C'est comme quand on joue à la PlayStation et que tout d'un coup, le carré ou le rond ne marche plus parce que les gars sont cuits ! J'en veux pas aux gars du tout, j'en veux à la manette évidemment. »

Interrogé sur la pique ironique lancée en préambule par son capitaine Antoine Eïto - « C'est pas si mal pour des bouseux » -, Alexandre Ménard a tenu à désamorcer définitivement toute tension entourant les déclarations passées du président parisien David Kahn. « Pour moi, c'est plus de la maladresse plutôt que de la malveillance, et ça ne sert à rien d'alimenter le truc. On a moins de moyens donc on travaille différemment, avec ce qu'on a. Il n'y a aucune animosité, je leur souhaite vraiment de faire une belle saison. »

S'il concède une défaite logique au vu du scénario, le technicien boulazacois préfère finir par se projeter sur les progrès aperçus, et la réception prochaine du Mans au Palio. « Ce en quoi je crois, c'est qu'on est capable de reproduire les 25 bonnes minutes qu'on a pu faire face à Paris, mais en réussissant à l'étendre sur 30 ou 35 minutes. On sait que chaque match est une opportunité pour nous de remporter une victoire. Si on arrive à reproduire cette qualité de jeu sur un peu plus de temps, contre d'autres équipes que Paris, je pense qu'on pourra prétendre à gagner très vite. »

Depuis l'Adidas Aréna, Paris…