Les Rockets ont dû patienter avant de prendre le contrôle de la rencontre face aux Celtics. Longtemps accrochés par Boston, les Texans ont finalement fait la différence dans le dernier quart-temps grâce à une série de 10-0. Alperen Sengun, auteur de 26 points et 10 passes décisives, a été l'un des principaux artisans de ce succès qui s'est dessiné dans le money-time.

SENGUN AND THE ROCKETS IMPROVE TO 7-1 🚀



26 PTS

7 REB

10 AST

2 STL

2 BLK pic.twitter.com/wzkonWKy1p — NBA (@NBA) 3 novembre 2026

Les Rockets font la différence dans le dernier quart-temps

En effet, le pivot turc a conclu la bonne dynamique de son équipe par un tir en extension, donnant à Houston une avance de 97-79. Cette action est venue après trois tirs à trois points réussis par les Texans, dont deux de Marcus Smart.

Les C's ont ensuite tenté de revenir, mais Alpy a parfaitement lu le piège défensif pour servir Amen Thompson, auteur d'un dunk à 2 minutes 29 de la fin. L'action a définitivement scellé la victoire des Rockets.

Ainsi, le pivot double All-Star a terminé avec 26 points, 10 passes décisives, sept rebonds, deux interceptions et deux contres. Une prestation complète reflétant bien son statut de franchise player. Jabari Smith Jr. a également signé un double-double avec 14 points et 10 rebonds. Amen Thompson a ajouté 14 unités à la belle victoire des siens (109-93).

Jayson Tatum enrage

Si les Texans ont pu s'offrir une victoire assez logique, leur mérite est aussi d'avoir défendu le plomb tout au long de la soirée. En réussite sur ses dernières sorties, Jayson Tatum a vécu une rencontre bien plus compliquée contre les hommes d'Ime Udoka.

Malgré ses 19 points et ses neuf passes décisives, l'ailier a terminé avec un vilain 5/16 au tir dont 0/7 à 3-points. Le leader de Boston a été ralenti et cela ne lui a visiblement pas plu. Au moment de rentrer aux vestiaires, JT a frappé, de rage, dans un distributeur de gel désinfectant. Ainsi, la série de cinq victoires consécutives des Celtics prend fin subitement après leur passage dans le Texas.

Jayson Tatum was PISSED after losing to the Rockets 😳 pic.twitter.com/4wWtDCEsLE — BrickCenter (@BrickCenter_) 3 novembre 2026

Kevin Durant questionné sur son volume de tirs

Cependant, l'homme fort des champions NBA 2024 ne semblait pas être le seul frustré par cette rencontre. En effet, Kevin Durant, auteur de 12 points en seulement 6 tirs, a été questionné sur son volume de shoots. Sa réponse a le mérite d'être claire.

« On a gagné le match. Pourquoi vous me ciblez ? » a lancé le Slim Reaper aux journalistes : « Vous me regardez pendant tout le match ? Vous avez une caméra braquée sur moi ? »

Kevin Durant was asked about his lack of shots on Monday:



"We won the game. Why are you singling me out?"



"Are you just watching me all game? Do you have a solo cam on me?"



Durant went 5-6 from the field in a 16-point win over Boston.pic.twitter.com/flgkJZbLwM — Underdog NBA (@UnderdogNBA) 3 novembre 2026

« Les minutes de Kevin Durant devraient baisser », Ime Udoka

Cette réaction intervint alors que le rôle de l'ancien joueur des Warriors semble se modifier. L'ailier a tenté moins de dix tirs lors de deux des trois derniers matchs de Houston. Ce déclassement ne semble d'ailleurs pas anodin puisque son entraineur Ime Udoka avait prévenu que KD serait moins utilisé au cette saison lors de la conférence de presse d'après match face aux Hawks le 27 octobre.

« Plus nous pourrons reposer Kevin et ne pas avoir à compter sur lui pour revenir dans le match et soutenir notre attaque, je pense que nous sommes beaucoup mieux équipés pour faire cela cette année. Donc ses minutes devraient baisser un peu. »

Ime Udoka said he expects Kevin Durant's minutes to decrease as the Rockets lean more on their depth



“The more we can rest Kevin and not have to rely on him to come back in the game and kind of sustain our offense, I think we're much better equipped to do that this year. So he… — SleeperRockets (@SleeperRockets) 27 octobre 2026

Malgré les potentielles frustrations, les Rockets réalisent un très bon début de saison avec 7 victoires en huit matchs. Houston garde ainsi la tête de la conférence Ouest avant de recevoir les Wolves jeudi.