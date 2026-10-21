Amaël L'Etang déjà distingué : le Français intègre le cinq idéal de sa conférence NCAA !

Avant même le début de saison universitaire, la délégation française continue de faire parler d'elle et de faire sensation. Alors que Roman Domon plantait dans le même temps 30 points sur un match de prépa, son grand ami Amaël L'Etang s'est vu être distingué sans avoir à refouler les parquets de NCAA.

L'intérieur issu de la formation choletaise, qui débute sa troisième saison dans la fac de Dayton, a été nommé dans la prestigieuse Preseason All-Conference First Team de la conférence Atlantic 10, pour la saison 2026-2027.

Symbole d'attentes et d'un potentiel élevés

Décernée lors du Media Day annuel, la Preseason All-Conference First Team récompense les joueurs majeurs attendus au sommet de la ligue universitaire. Ce cinq idéal d'avant-saison est déterminé par un sondage, réunissant les entraîneurs principaux et un panel de médias spécialisés de l'Atlantic 10.

Loin d'être une simple fleur accordée en amont des matchs, cette nomination s'appuie sur la cote d'estime des prospects, l'analyse des performances passées, et le potentiel d'impact pour l'exercice à venir. Être retenu dans cette première équipe d'élite installe donc d'emblée l'intérieur tricolore parmi les candidats naturels au titre de joueur de l'année (Player of the Year) de la conférence.

Une saison sophomore tremplin

Il faut dire que le géant français (2,15 m) a montré de belles choses et réalisé une remarquable montée en puissance, au cours de son année sophomore à Dayton. En 2025-2026, l'ancien Choletais a plus que doublé son temps de jeu (de 11 à près de 25 minutes) tout en s'imposant comme une pièce centrale du dispositif des Flyers.

PROFIL JOUEUR Amaël L'ETANG Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 215 cm Âge: 21 ans (29/06/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / NCAA PTS 11,9 #788 REB 5,9 #351 PD 1,6 #1262

Sur 33 matchs, Amaël L'Etang tournait à 11,9 points à 49 % aux tirs (dont 36,1 % à 3-points), 5,9 rebonds, 1,6 passe décisive et 1,2 contre par match. Auteur de 6 double-doubles sur la saison, il avait fait de la constance sa signature en fin d'exercice. L'ancien international U20 avait alors aligné 16 prestations à au moins 10 points, lors des 17 dernières rencontres de la saison.

Si la campagne collective s'est conclue dans la frustration en finale du tournoi Atlantic 10 puis en quart de finale du NIT contre Illinois State, l'évolution du Toulousain a séduit. Ses performances ont suivi la courbe de confiance de son staff, comme il nous le confiait en interview au printemps dernier. « Le staff m’a clairement fait comprendre qu’ils comptaient sur moi et qu’ils voulaient construire autour de mon profil. […] J’ai franchi un cap cette saison. Je joue avec beaucoup plus de liberté ».

Physiquement transformé depuis son arrivée aux États-Unis — passant de 80 à 108 kg aujourd'hui —, L'Etang s'affirme comme un profil moderne et complet. Avec une projection précise : « Mon modèle, c’est Nikola Jokić. J’aimerais devenir un intérieur capable de créer du jeu, presque comme un meneur sur les postes 4-5. Être capable de distribuer, de monter la balle, tout en restant une menace au scoring ».

Dayton ambitieux sur la grille de départ

Pour cette troisième année universitaire, les responsabilités du Français devraient encore être accrues. D'autant que les ambitions collectives des Flyers restent très élevées, et les attentes aussi. Dans le sondage de présaison de l'Atlantic 10, qui fait en quelques sortes office de "power ranking", Dayton figure en 3ᵉ position avec 279 points, et 2 votes de première place. Seuls les programmes de VCU (308 pts) et de Saint Louis (307 pts) sont placées devant d'une courte tête.

Après une victoire convaincante en exhibition contre Notre Dame (75-65) et un dernier test programmé le 24 octobre face à Morehead State, Amaël L'Etang et son équipe débuteront officiellement leur saison régulière le lundi 2 novembre contre l'Institut de Technologie du New Jersey, à domicile. Son intérieur tricolore installé parmi les cadors de sa conférence, Dayton aborde désormais l'exercice 2026-2027 avec la ferme intention d'aller décrocher son billet pour la March Madness !