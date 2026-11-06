Amine Noua en tête de la course au MVP de la BCL !

Amine Noua poursuit son excellent début de saison avec l'Unicaja Malaga. Après trois journées de Basketball Champions League (BCL), l'international français occupe la première place de la nouvelle MVP Race publiée sur le site officiel de la compétition. Avec 22 points de moyenne et trois victoires en autant de rencontres, l'ancien joueur de l'ASVEL devance l'Argentin Nicolas Laprovittola (Joventut Badalone) et l'Américain Frank Bartley IV (AEK Athènes). Deux autres Français, Neftali Difuidi et Bastien Vautier, apparaissent également parmi les dix joueurs retenus.

3 games down for each team, time to check in on the Top 10 in this season's MVP race once more - who's leading their team to a title? 👑#BasketballCL pic.twitter.com/QP7tnCmQ9e — Basketball Champions League (@BasketballCL) 6 novembre 2026

Amine Noua récompensé pour son début de saison exceptionnel

La première place d'Amine Noua n'a rien de surprenant au regard de ses trois premières prestations européennes sous les couleurs de Malaga. Avec 22 points et 4 rebonds pour 21,3 d'évaluation de moyenne, l'intérieur français s'est rapidement imposé comme l'une des principales armes offensives de l'équipe andalouse, toujours invaincue dans la compétition.

PROFIL JOUEUR Amine NOUA Poste(s): Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 29 ans (07/02/1997) Nationalités: Stats 2026-2027 / Basketball Champions League PTS 22 #4 REB 4 #100 PD 1,7 #146

Ce mardi 3 novembre, il a encore marqué les esprits lors de la victoire contre Reggio d'Emilie (99-94). Auteur de 27 points à 9/13 aux tirs, dont 5/7 à 3-points, le natif de Venissieux a établi son nouveau record personnel sur la scène européenne. Il a notamment inscrit 22 points en seconde période. Comme souligné, cette performance est intervenue à l'occasion de son 182e match de Coupe d'Europe, plus de dix ans après ses débuts avec l'ASVEL.

Fait rare : Amine Noua est seulement le deuxième joueur de l'histoire de Malaga à inscrire au moins 15 points lors de trois rencontres consécutives dans la compétition, après Dario Brizuela.

Neftali Difuidi et Bastien Vautier également dans le Top 10

La présence française ne se limite pas à Amine Noua. Deux autres joueurs tricolores ont retenu l'attention de l'équipe rédactionnelle en charge de cette "MVP race".

À la septième place, Neftali Difuidi représente la SIG Strasbourg, qui affiche deux victoires en trois rencontres. L'arrière périgourdin vient de réaliser l'une des meilleures prestations de sa carrière européenne contre le Cibona Zagreb (95-70), avec 23 points, 8 rebonds, 6 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre.

Une performance qui lui a également valu une sélection dans l'équipe de la semaine, aux côtés d'Amine Noua. La BCL souligne néanmoins la richesse de l'effectif strasbourgeois, où plusieurs joueurs, dont Maxence Lemoine, Abdoulaye N'Doye et Jaylen Hands, se sont déjà illustrés.

Juste derrière, à la huitième place, Bastien Vautier figure lui aussi parmi les candidats suivis par la compétition. Le pivot français de Bilbao tourne à 18 points et 10 rebonds pour 20,5 d'évaluation sur ses deux premières apparitions européennes. Son équipe présente un bilan de deux victoires pour une défaite.

Trois Français parmi les dix candidats, mais une course encore longue

La MVP Race ou "course au titre de MVP" dans la langue de Molière prend également en compte les résultats collectifs et la capacité des joueurs à peser dans les moments décisifs. Le précédent lauréat, Frank Bartley IV, figure d'ailleurs à la troisième place de cette nouvelle édition, derrière Nicolas Laprovittola.

Pour Amine Noua, l'enjeu sera désormais de maintenir ce niveau de production dans la durée. Les précédents MVP de la compétition ont tous atteint le Final Four avec leur équipe.

En attendant, le Français occupe la première place de cette course symbolique, devant plusieurs références du basket européen. Une nouvelle reconnaissance pour le joueur de Malaga, également attendu avec l'équipe de France lors de la fenêtre internationale de novembre.