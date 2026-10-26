Amine Noua fait la loi au rebond en Espagne !

Amine Noua n'a pas mis longtemps à trouver ses marques sous les couleurs de l'Unicaja Málaga. Arrivé cet été en provenance de l'Aris Thessalonique, l'intérieur français réalise un début de saison convaincant, notamment dans un secteur où il figure parmi les références du championnat : le rebond.

Actuel meilleur rebondeur de Liga Endesa, le Lyonnais affiche 8 prises de moyenne après cinq rencontres, pour un total de 40 rebonds. Une statistique qui prend encore davantage de relief dans un championnat où évoluent des intérieurs réputés comme Walter Tavares, Joel Soriano, Willy Hernangómez ou encore son compatriote Zacharie Perrin.

PROFIL JOUEUR Amine NOUA Poste(s): Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 29 ans (07/02/1997) Nationalités: Stats 2026-2027 / Liga Endesa PTS 14,4 #21 REB 8 #1 PD 0,8 #141

Mais son rendement ne se limite pas à sa présence sous les panneaux. Avec également 14,4 points pour 19,4 d'évaluation de moyenne, l'ancien Villeurbannais s'affirme comme l'un des joueurs les plus productifs dans le championnat espagnol en ce début d'exercice.

18 points et 24 d'évaluation lors de la victoire à Breogán

Dimanche 25 octobre, Amine Noua a une nouvelle fois confirmé sa bonne forme en participant au succès de Málaga sur le parquet du Río Breogán (90-103), pour le compte de la cinquième journée de Liga Endesa.

En 27 minutes, l'ailier-fort français a compilé 18 points à 7/11 aux tirs, dont 2/4 à 3-points, 6 rebonds, 1 passe décisive et 2 interceptions, pour 24 d'évaluation.

Il a ainsi terminé avec la meilleure évaluation de la rencontre, devant son coéquipier Kendrick Perry (23), pourtant auteur de 24 points et 6 passes décisives.

Cette performance accompagne également la bonne dynamique collective de l'Unicaja. Après deux défaites lors des deux premières journées, les Andalous viennent d'enchaîner trois succès consécutifs en championnat et restent désormais sur cinq victoires de rang toutes compétitions confondues.

Une constance impressionnante au rebond

Si Amine Noua se distingue, c'est surtout par sa régularité dans la bataille du rebond. Depuis le début de la saison, le Français n'est jamais descendu sous la barre des six prises en Liga Endesa.

Dès la première journée face au Real Madrid, il avait donné le ton avec 18 points et 8 rebonds. Il avait ensuite enregistré 13 points et 6 rebonds contre Tenerife, puis 16 points et 9 rebonds face à Andorre.

Contre Manresa, lors de la quatrième journée, son adresse offensive avait été moins au rendez-vous avec seulement 7 points inscrits. Mais l'ancien joueur de l'ASVEL avait compensé avec 11 rebonds, établissant son meilleur total personnel de la saison.

Cette activité se retrouve également au rebond offensif. Lors de ses quatre premières apparitions, Noua avait capté 11 rebonds offensifs, offrant régulièrement des possibilités de secondes chances à son équipe.

Au-delà de ses moyennes, cette capacité à contribuer même lorsque son adresse est moins bonne constitue l'un des aspects les plus intéressants de son début de saison.

Le Français brille également sur la scène européenne

L'efficacité d'Amine Noua ne se limite pas au championnat espagnol. En Basketball Champions League (BCL), l'international français s'est également illustré lors de ses deux premières apparitions.

A mean Noua sorry Amine Noua already up at 16pts (4/7 3PT) at halftime! 🔥#BasketballCL x @unicajaCB pic.twitter.com/1sgrvLPgLE — Basketball Champions League (@BasketballCL) 20 octobre 2026

Le 7 octobre, pour ses débuts européens avec Málaga, il avait inscrit 19 points lors de la large victoire contre la Juventus Utena (69-105).

Deux semaines plus tard, le 20 octobre, il avait confirmé en terminant meilleur marqueur de son équipe face au BK KVIS Pardubice (63-79), avec 20 points, dont quatre paniers à 3-points.

Après deux rencontres européennes, Noua affiche ainsi 19,5 points de moyenne et 45,5 % de réussite derrière l'arc. Des chiffres qui illustrent sa capacité à peser offensivement, aussi bien près du cercle qu'à longue distance.

PROFIL JOUEUR Amine NOUA Poste(s): Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 29 ans (07/02/1997) Nationalités: Stats 2026-2027 / Basketball Champions League PTS 19,5 #9 REB 3,5 #129 PD 2 #121

Après Grenade et l'Aris, Noua poursuit sur sa lancée

Les performances actuelles d'Amine Noua s'inscrivent dans la continuité de son précédent passage en Espagne. Lors de la saison 2024-2025, sous les couleurs du Covirán Grenade, il avait déjà réalisé un exercice particulièrement productif.

En 33 rencontres de Liga Endesa, il avait tourné à 16,1 points, 6,5 rebonds et 17,2 d'évaluation de moyenne. Il s'était notamment distingué lors de la 21e journée face à l'UCAM Murcie, avec 26 points, 10 rebonds et 31 d'évaluation.

Amine Noua Poste : Ailier fort

Taille : 202 cm

Âge : 29 ans

Nationalité : France

Club : Coviran Granada Stats 2024-2025 / Liga Endesa Statistiques du joueur pour la saison PTS 16,1 #5 REB 6,5 #5 PD 1,4 #101

Après une expérience en Indonésie, le Français avait rejoint l'Aris Thessalonique en novembre 2025, évoluant alors en championnat grec et en EuroCup.

Ses performances avaient convaincu l'Unicaja Málaga de miser sur lui. Le 30 juillet dernier, le club andalou avait officialisé sa signature pour deux saisons, jusqu'en 2028.

À 29 ans, Amine Noua semble avoir trouvé à Málaga un environnement favorable à l'expression de ses qualités. Meilleur rebondeur de Liga Endesa et performant en Basketball Champions League, le Français réussit ses premiers mois sous ses nouvelles couleurs.