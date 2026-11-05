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Andy Sigiscar impressionne pour ses débuts avec Loyola Marymount

NCAA - Andy Sigiscar a réussi ses débuts avec Loyola Marymount en NCAA. L'ancien intérieur de Cholet Basket a signé un double-double (15 points et 10 rebonds) ce mercredi 4 novembre, malgré la défaite des Lions face à Queens (95-96) à Los Angeles.
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Andy Sigiscar impressionne pour ses débuts avec Loyola Marymount
Andy Sigiscar s'est illustré pour sa première sortie en NCAA avec LMU
Crédit photo : LMU Men's Basketball
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Andy Sigiscar (2,05 m, 22 ans) n'a pas manqué sa première sortie sous les couleurs de Loyola Marymount University (LMU). Arrivé chez les Lions pour cette saison 2026-2027 de NCAA, l'intérieur français a terminé avec 15 points, 10 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre, sans manquer le moindre tir (6/6). Une prestation encourageante pour l'ancien Choletais, même si son équipe a laissé échapper la victoire dans les dernières secondes face à Queens (95-96).

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Andy Sigiscar impeccable près du cercle

Parti aux États-Unis en 2024 pour rejoindre Tarleton State, Andy Sigiscar découvre cette saison un nouvel environnement à Loyola Marymount, pensionnaire de la West Coast Conference (WCC). Et son premier match officiel avec les Lions a permis de mesurer son apport dans la raquette.

Particulièrement efficace près du panier, l'ancien U18 ÉLITE d'Orléans a su profiter des espaces laissés par la défense adverse pour convertir ses six tentatives. Actif au rebond offensif, il a également capté cinq ballons sous le cercle adverse, offrant des possessions supplémentaires à son équipe. Sa capacité à servir ses partenaires depuis le poste haut et sa présence défensive ont complété une prestation aboutie des deux côtés du terrain.

Sigiscar s'est notamment illustré au retour des vestiaires, en inscrivant les trois premiers paniers de Loyola Marymount après la pause. Une contribution importante alors que Queens venait de reprendre l'avantage après avoir été mené 53-50 à la mi-temps.

Loyola Marymount laisse échapper une victoire dans les dernières minutes

Malgré la réussite de son intérieur français, LMU a fini par céder au terme d'une rencontre particulièrement offensive. Après avoir compté jusqu'à 12 points d'avance (78-66) à dix minutes de la fin, les Lions ont progressivement subi le retour des Royals.

Encore devant de sept points à 3 minutes et 22 secondes du terme, les Californiens ont encaissé un 11-3 pour conclure la rencontre. Jordan Watford a finalement donné la victoire à Queens sur un lancer franc inscrit à deux secondes du buzzer.

Nasir Mann a été le principal artisan du succès des visiteurs avec 28 points, tandis que Watford en a ajouté 20. Côté Loyola Marymount, Zion Sensley et All Wright ont inscrit 22 points chacun, devant Jevon Porter (17 points).

Pour Andy Sigiscar, ce premier double-double constitue néanmoins un début prometteur dans sa nouvelle université. L'ancien pensionnaire du Pôle Espoirs d'Orléans aura rapidement l'occasion de confirmer, puisque Loyola Marymount recevra Lincoln University vendredi 6 novembre pour tenter de décrocher sa première victoire de la saison.

Andy SIGISCAR
Andy SIGISCAR
15
PTS
10
REB
2
PDE
Logo NCAA
LMU
95 96
QUE

Bryan Chrétien démarre bien, lui aussi

Dans les autres rencontres de ce mercredi, on notera la belle entame du pivot Bryan Chretien (2,12 m, 21 ans). Il n'aura fallu que 8 minutes pour que l'ancien espoir du SCABB ne cumule 10 points et 5 rebonds avec les Appalachian State Mountaineers, face aux faibles Christendom Crusaders (108-43).

Autre intérieur français à s'être illustré en NCAA, Narcisse Ngoy (2,14 m, 22 ans) est passé tout près du double-double. Avec Auburn, vainqueur de Southeastern Louisiana (92-59), il a compilé 10 points à 4/6 aux tirs, 9 rebonds dont 5 offensifs et 2 contres en seulement 19 minutes. Contre une opposition limitée, le pivot français s'est montré particulièrement actif près du cercle, sans commettre la moindre perte de balle. Seule ombre au tableau : son adresse aux lancers francs (2/5).

Le quatrième français à avoir terminé en "double-figure" a joué avec Andy Sigiscar à Cholet, il s'agit du meneur/arrière Kéziah Ekissi (1,89 m, 22 ans). Auteur de 11 points à 4/5 aux tirs et 5 rebonds en moins de 15 minutes, il a été efficace mais les Cal State Northridge Matadors ont perdu face aux Wichita State Shockers.

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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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