Invaincues depuis le début des playoffs WNBA, les Golden State Valkyries ont vu leur folle série prendre fin ce mardi soir, dans un Chase Center à bloc puis déçu. Si le match 1 porte encore le sceau de Gabby Williams et de sa performance XXL, le match 2 est celui d'une réaction attendue du Dream d'Atlanta.

Étouffante après la pause, la franchise géorgienne a livré un match plein des deux côtés du terrain, magnifié par une performance gargantuesque de la Défenseure de l'année Angel Reese, qui rentre directement dans l'histoire — en plus d'offrir la première victoire d'Atlanta dans des Finales WNBA.

Atlanta boxe Golden State après la pause

Dans une rencontre une nouvelle fois marquée par un manque d'adresse généralisé (moins de 35 % de réussite au tir pour les deux équipes), les Valkyries avaient pourtant pris les commandes du jeu dans un premier temps. Mais le Dream est toujours resté au contact, jusqu'à chiper les rênes. Grâce à l'activité d'Allisha Gray (18 points) et de Jordin Canada (13 points, 10 passes, 7 rebonds), Atlanta virait même en tête à la pause (37-39).

C'est au retour des vestiaires que le tournant du match a eu lieu. Grâce à une défense de fer et une attaque acérée, le Dream a infligé un lourd 19-2 à cheval entre le troisième et le début du quatrième quart-temps.

Oppressantes sur les lignes de passe, les joueuses de Géorgie ont provoqué 19 ballons perdus californiens, et dominé le jeu de transition (19-0 sur contre-attaque !). Atlanta s'est ainsi envolé (jusqu'à 48-67) pour sceller un succès net (65-79) et valider la toute première victoire de son histoire en Finales WNBA.

Angel Reese MVP, Gabby Williams effacée

Si Canada ou encore Gray ont été précieuses, ce match 2 porte assurément le sceau d'Angel Reese. Frustrée par sa seconde mi-temps du Match 1, la meilleure défenseure de la ligue a pris le match à son compte, bousculant parfois la mise en place tactique de Karl Smesko pour imposer sa puissance.

Angel Reese (Atlanta Dream) - Gabby Williams (Golden State Valkyries) Comparaison statistique entre deux joueurs Angel Reese Gabby Williams PTS 30 14 REB 16 2 PD 3 1 IN 1 4 CO 2 0

Volcanique, l'intérieure de 24 ans signe une feuille de match colossale avec 30 points (à 10/16 au tir), 16 rebonds, 3 passes et 2 contres. Elle devient la plus jeune joueuse de l'histoire de la WNBA à signer un double-double à au moins 20 points et 10 rebonds en Finales (24 ans et 166 jours) et rejoint Jonquel Jones et Breanna Stewart comme les seules joueuses à cumuler au moins 30 points et 15 rebonds dans une rencontre des Finales.

A force to be reckoned with 🗣️



Angel Reese (24y, 166d) is now the youngest player in WNBA history to record 30+ points and 15+ rebounds in a Finals game! She becomes the third player ever to do so and joins Jonquel Jones and Breanna Stewart.



30 PTS | 16 REB | 3 AST | 2 BLKS |… pic.twitter.com/6KuVIsdYcT — WNBA (@WNBA) 20 octobre 2026

En face, Gabby Williams a vécu une soirée bien plus compliquée. Toujours précieuse et hargneuse en défense (4 interceptions), la capitaine des Bleues a manqué d'efficacité en attaque avec 14 points mais un très faible 3/15 au tir (dont 1/6 à trois points).

La coach Natalie Nakase a tenté d'apporter de la rotation, faisant brièvement entrer Janelle Salaün et Aminata Gueye pour un peu plus de cinq minutes cumulées. Mais la différence était déjà faite par les Géorgiennes, dans le sillage d'une Reese taquin au buzzer.

DUBS IN THE MF CHAT. — Angel Reese (@Reese10Angel) 20 octobre 2026

Désormais à égalité (1-1), les deux franchises se retrouveront à Atlanta, jeudi soir, pour le Match 3, où le Dream aura l'occasion d'envoyer un signal prolongé devant son public.