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Angers poursuit sa route en Coupe de France, Anaëlle Dutat signe son match référence en pro

Les 1/16e de finale de la Coupe de France se sont ouverts par la qualification aisée d'Angers à Champagne Basket (80-62), où Anaëlle Dutat a pu tirer son épingle du jeu.
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Résumé
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Angers poursuit sa route en Coupe de France, Anaëlle Dutat signe son match référence en pro
La rookie Anaëlle Dutat a engrangé de la confiance à Reims
Crédit photo : Guillaume Poumarede
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Avant le match, Aurélie Bonnan annonçait dans les colonnes d'Ouest France que l'objectif d'Angers était d'exister "le plus longtemps possible" en Coupe de France.

Pour l'instant, le premier écueil est franchi !

Certes longtemps accrochée par Champagne Basket, pensionnaire de LF2, l'UFAB a fini par se sortir du piège (80-62), à Reims, grâce notamment à une grosse seconde période défensive.

Champagne Basket Féminin 62 - 80 Angers Féminin · Coupe de France Féminine 2026-2027 · 27/10/2026

Leaders

Champagne Basket FémininAngers Féminin
PTSBright Kerryne Aman 16Mariana Muadi Bulabula 19
REBAnya Poole 10Anaëlle Dutat 10
PDRachel Clet 5Laura Evrard 6

Statistiques d'équipe

Champagne Basket FémininAngers Féminin
TIRS42,4 %46,9 %
3PTS8/207/19
LF4/413/16
REB2838
RO1217

"On est monté un peu plus sur nos aides en deuxième mi-temps et on leur a plus coupé les passes directes", expliquait ainsi Aurélie Bonnan, toujours pour Ouest France.

Sans Célia Cardenal, préservée avant la réception de Villeneuve-d'Ascq dimanche, c'est Anaëlle Dutat qui a signé son meilleur match en pro.

Revenue de quatre saisons universitaires, en rodage depuis le début de l'exercice (4 points et 2,8 rebonds de moyenne), la jeune rookie a cartonné avec 16 points à 4/10, 10 rebonds, 6 interceptions et 7 fautes provoquées.

Anaëlle DUTAT
Anaëlle DUTAT
16
PTS
10
REB
0
PDE
Logo Coupe de France Féminine
CHA
62 80
ANG

Dans la raquette, Mariana Muadi Bulabula a également beaucoup pesé (19 points à 9/15 et 7 rebonds).

Mariana MUADI BULABULA
Mariana MUADI BULABULA
19
PTS
7
REB
1
PDE
Logo Coupe de France Féminine
CHA
62 80
ANG

Les 1/16e de finale se poursuivent ce mercredi avec quatre matchs au programme.

Coupe de France Féminine - 1/16 Finales
27/10/2026
CHA Champagne Basket Féminin
62 80
ANG Angers Féminin
28/10/2026
FEY Feytiat
- -
TOU Toulouse M.B.
MON Mondeville
- -
TRI CO Trith
MON Montbrison
- -
VOI Voiron
MON Monaco BA
- -
LYO Lyon Asvel Féminin

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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