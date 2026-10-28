Angers poursuit sa route en Coupe de France, Anaëlle Dutat signe son match référence en pro

Avant le match, Aurélie Bonnan annonçait dans les colonnes d'Ouest France que l'objectif d'Angers était d'exister "le plus longtemps possible" en Coupe de France.

Pour l'instant, le premier écueil est franchi !

Certes longtemps accrochée par Champagne Basket, pensionnaire de LF2, l'UFAB a fini par se sortir du piège (80-62), à Reims, grâce notamment à une grosse seconde période défensive.

"On est monté un peu plus sur nos aides en deuxième mi-temps et on leur a plus coupé les passes directes", expliquait ainsi Aurélie Bonnan, toujours pour Ouest France.

Sans Célia Cardenal, préservée avant la réception de Villeneuve-d'Ascq dimanche, c'est Anaëlle Dutat qui a signé son meilleur match en pro.

Revenue de quatre saisons universitaires, en rodage depuis le début de l'exercice (4 points et 2,8 rebonds de moyenne), la jeune rookie a cartonné avec 16 points à 4/10, 10 rebonds, 6 interceptions et 7 fautes provoquées.

Dans la raquette, Mariana Muadi Bulabula a également beaucoup pesé (19 points à 9/15 et 7 rebonds).

Les 1/16e de finale se poursuivent ce mercredi avec quatre matchs au programme.