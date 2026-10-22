Anthony Edwards écrase le Heat pour les débuts de Giannis

Les débuts de Giannis Antetokounmpo sous le maillot du Miami Heat ont été éclipsés par la performance d'Anthony Edwards. Auteur de 45 points et 10 rebonds en seulement 33 minutes, l'arrière des Timberwolves a porté son équipe vers une victoire sans appel (131-106). La nouvelle association avec LaMelo Ball, arrivé cet été en provenance de Charlotte, a immédiatement donné satisfaction.

45 points et neuf tirs primés

Pour son premier match de la saison, Edwards a réussi 16 de ses 29 tirs, dont 9 sur 17 à 3-points. Il établit ainsi un record de franchise pour le nombre de points inscrits lors d'un match d'ouverture, avant de rejoindre le banc à quatre minutes du terme.

ANTHONY EDWARDS. PURE DOMINATION 🤯



Ant dropped 45 in the Wolves' first game of the season 🍿 pic.twitter.com/HdmtyKeN3q — SportsCenter (@SportsCenter) 22 octobre 2026

Cette prestation lui permet également de rejoindre Wilt Chamberlain et Michael Jordan parmi les seuls joueurs ayant inscrit au moins 40 points lors de plusieurs rencontres inaugurales d'une saison NBA.

« J'ai eu le sentiment que nous ne lui avons pas rendu les choses aussi difficiles que possible », a reconnu Giannis Antetokounmpo, cité par NBA.com.

LaMelo Ball réussit ses débuts avec Minnesota

L'autre satisfaction des Timberwolves concerne LaMelo Ball. Pour sa première apparition officielle avec Minnesota, le meneur a compilé 21 points et 6 passes décisives, avec cinq tirs primés.

Associés dans le cinq majeur, Ball et Edwards ont terminé avec un différentiel cumulé de +43. Leur complémentarité offre une nouvelle dimension au secteur extérieur de Minnesota, qui cherchait à renforcer sa création offensive.

ANT & LAMELO ARE HOOPIN' 🔥



ANT 3.

LAMELO 3.

ANT 3.



Ant's got 27 PTS (5 3PM), and LaMelo's up to 19 PTS (5 3PM) as the Wolves lead in Q3! pic.twitter.com/WWGtN70YKI — NBA (@NBA) 22 octobre 2026

Les Wolves ont également bénéficié des 17 points de Jaden McDaniels et des 15 rebonds de Rudy Gobert. Collectivement, ils ont dominé Miami au rebond (52-34) et à longue distance, avec 21 paniers à 3-points contre seulement 8 pour leurs adversaires.

Antetokounmpo trop seul pour ses débuts

Transféré de Milwaukee durant l'intersaison, Giannis Antetokounmpo a pourtant livré une prestation offensive solide : 35 points à 13 sur 19 aux tirs et 6 rebonds. Le double MVP avait déjà inscrit 21 points avant la mi-temps, mais il a terminé la rencontre avec six fautes personnelles.

Son rendement n'a pas suffi à compenser les difficultés collectives du Heat. Bam Adebayo a ajouté 15 points, sans parvenir à inverser le cours de la rencontre.

GIANNIS ANTETOKOUNMPO GOES FROM HALFCOURT TO A DUNK WITHOUT A SINGLE DRIBBLE 🤯



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Miami a notamment cédé sur une séquence de 23-7 à cheval sur les deuxième et troisième quarts-temps, permettant aux visiteurs de prendre 17 longueurs d'avance (78-61).

Pour le Heat, cette première sortie souligne le travail restant à accomplir autour de sa nouvelle recrue majeure. Minnesota, de son côté, a déjà montré le potentiel de son nouveau duo extérieur, même si une seule rencontre ne permet pas encore de tirer de conclusions sur l'ensemble de la saison.