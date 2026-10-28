Anthony Edwards opéré du genou droit et absent au moins deux mois !

Coup d'arrêt pour les Wolves et Anthony Edwards. Auteur d'un début de saison exceptionnel à 33,3 points de moyenne, l'arrière star de Minnesota va devoir passer par la case opération.

Just in: Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards will undergo an arthroscopic procedure on his ailing right knee and miss up to two months, sources tell ESPN. pic.twitter.com/HenrAY2APs — Shams Charania (@ShamsCharania) 27 octobre 2026

Selon ESPN et The Athletic, l'arthroscopie doit avoir lieu jeudi et devrait éloigner Anthony Edwards des parquets pendant au moins deux mois. La durée exacte de son indisponibilité dépendra de l'opération et de sa rééducation. Son retour pourrait ainsi intervenir après les fêtes de fin d'année, ce qui le priverait notamment du match de Noël face au Thunder.

Pour le moment, malgré une blessure contractée lors du match d'ouverture face au Heat, Ant-Man avait serré les dents. Le joueur de 25 ans a notamment inscrit 45 points contre Miami, puis 47 unités en 41 minutes face aux Cavaliers, lundi et une défaite en prolongation (125-127). Une prise de risque qui a finalement conduit le joueur et son équipe à privilégier l'intervention chirurgicale.

Anthony Edwards just dropped 45 and 47 on this knee 💔🙏🏼 pic.twitter.com/yT97Mzwyh9 https://t.co/L6gZmaQI0I — NBA Performances (@NBARewinds) 27 octobre 2026

Une décision tournée vers le titre

Les examens ont révélé des lésions au genou différentes de celles subies par Ant contre les Spurs en mai. Le joueur avait déjà été gêné par une tendinite rotulienne au genou droit la saison passée, avant de souffrir d'une hyperextension du genou gauche en playoffs. Il avait alors manqué neuf des 22 derniers matchs de saison régulière, puis terminé la postseason malgré ses problèmes physiques.

Cette fois, les Wolves ont décidé de ne pas prolonger la situation. L'objectif est de permettre à leur leader de retrouver toutes ses capacités plutôt que de le voir continuer à jouer diminué. Une ambition partagée par son agent, Justin Holland, qui a rappelé les priorités du joueur :

« Il ne s'agit pas des distinctions individuelles, des sélections All-NBA ou quoi que ce soit de ce genre. Son seul objectif est de remporter le titre », a-t-il expliqué à The Athletic et ESPN.

Anthony Edwards' business manager Justin Holland on Edwards' surgery:



"It's not about individual accolades, All-NBAs or anything like that. It’s a single focus — winning a championship. We’ve seen in a short time what this team is capable of, and know big things are ahead when… pic.twitter.com/qoEdxDGfbW — Wolves Lead (@TWolvesLead) 28 octobre 2026

Les Wolves privés de leur leader jusqu'en 2027 ?

En effet, en manquant deux mois de compétition, l'arrière fait déjà une croix sur les multiples récompenses décernées par la NBA. Depuis 2023, un joueur n'ayant pas participé à au moins 65 rencontres de saison régulière s'avère inéligible aux distinctions de fin de saison comme le titre de MVP. Or durant son absence, les Wolves devraient disputer une vingtaine de matchs.

Cette blessure se révèle d'autant plus rageante qu'avec trois victoires en quatre matchs, Minnesota avait bien lancé sa saison, notamment grâce à l'entente prometteuse entre le quadruple All-Star et LaMelo Ball, arrivé durant l'intersaison. L'absence de l'arrière constitue donc un coup dur pour une équipe ambitionnant de jouer les premiers rôles à l'Ouest.

Qui pour le remplacer ?

Ainsi, plusieurs joueurs devront prendre davantage de responsabilités offensives, notamment Jonathan Kuminga, Jaden McDaniels et les remplaçants des postes extérieurs. Les Wolves devront surtout rester dans la course pendant la convalescence de leur star même si leur statut de favoris récemment acquis semble tomber à l'eau avec cette nouvelle.

Minny fait donc le choix de la patience avec sa star et espère que Anthony Edwards reviendra dans une forme optimale afin d'atteindre le but ultime de la franchise : remporter le titre NBA.