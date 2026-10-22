Après Cholet, Limoges et la BCL, un meneur aperçu en NBA poursuit son tour d'Europe !

Passé sous les maillots de Cholet et de Limoges, puis adversaire de Saint-Quentin en Basketball Champions League : London Perrantes a connu certaines des ambiances les plus chaudes du basket français. À 32 ans, le meneur américain passé par la NBA continue d'épanouir son jeu de passeur sur le Vieux Continent.

PROFIL JOUEUR London PERRANTES Poste(s): Meneur Taille: 187 cm Âge: 32 ans (03/10/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / Esake PTS 7,7 #102 REB 2,2 #130 PD 4,1 #21

Après son départ du club grec de Maroussi, l'ancien meneur de jeu du CSP et de CB s'offre un tout nouveau défi pour la saison en cours : il va désormais découvrir les chaudes salles d'Allemagne !

Visage connu des parquets de Betclic ÉLITE

En France, le nom de London Perrantes peut être familier des passionnés de LNB. Arrivé à l'été 2018 au Limoges CSP, le natif de Los Angeles y a disputé 9 matchs de saison régulière, et 7 rencontres d'EuroCup. Réorienté en cours d'exercice vers Cholet Basket, il y a pris part à 23 rencontres supplémentaires.

Dans les Mauges, aux côtés de jeunes talents alors en pleine éclosion comme Killian Hayes et Abdoulaye Ndoye, l'Américain s'était établi le temps d'une fin de saison comme un métronome accompli. Il tournait alors à 12,2 points et 6,1 passes décisives par match.

Son dernier passage sur le sol français remonte à octobre 2024, lors de la 1ère journée de la BCL. Alors sous le maillot de la formation grecque de Rhodes, il s'était frotté à la furia de Pierre-Ratte, face à Saint-Quentin. Un soir mémorable ; enfin pas pour l'Américain, qui s'était retrouvé au marquage d'un Nolan Traoré en plein record.

London Perrantes était trop court pour stopper un Nolan Traoré en feu en BCL. crédit photo : Julie Dumélié

Le crack de 18 ans avait alors établi un record de précocité en compilant 27 points et 5 passes décisives dans la compétition. Avec l'un de ses cinq tirs à 3-points du soir converti sur la tête de Perrantes...

NCAA, NBA, et Europe : une riche carrière de voyageur

Non drafté à sa sortie de Virginia, Perrantes avait tout de même disputé des matchs NBA par la suite, sous le maillot de Cleveland ou encore des New Orleans Pelicans. Mais son passeport s'est très rapidement rempli au gré de ses expériences en Europe : Turquie (Bahçeşehir), Israël (Hapoël Gilboa Galil) puis Grèce (Kolossos Rhodes et Maroussi).

C'est justement en provenance de Maroussi — où il tournait cette saison à 7,7 points et 4,1 passes en 18 matchs de championnat grec — que le meneur de s'engage en Allemagne. Il vient renforcer le club de Jena, promu en Bundesliga. London Perrantes tentera de faire valoir son expérience afin de guider le club de Thuringe vers le maintien dans l'élite allemande.