Après cinq saisons à Monaco, il découvre la NBA à 29 ans et joue déjà 22 minutes

À 29 ans, Alpha Diallo a franchi une nouvelle étape dans sa carrière. Après avoir fait les beaux jours de l'AS Monaco pendant cinq saisons, l'ailier américain a officiellement découvert la NBA sous les couleurs des Denver Nuggets. Une première apparition intervenue lors de la défaite de son équipe sur le parquet du Thunder d'Oklahoma City (84-96).

22 minutes pour sa grande première en NBA

Et pour ses débuts, l'ancien joueur de la Roca Team n'a pas simplement fait une apparition symbolique. Diallo a passé 22 minutes sur le parquet, compilant 4 points à 2/4 aux tirs, 2 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception.

Un temps de jeu important pour une première rencontre, qui s'explique notamment par les circonstances du match. Touché à la cheville droite, Cameron Johnson a dû quitter ses partenaires, ouvrant davantage la rotation extérieure de Denver.

Alpha Diallo a ainsi été amené à débuter la seconde période, une responsabilité supplémentaire pour celui qui découvre le championnat nord-américain après plusieurs années passées au plus haut niveau européen.

De Monaco à Denver, un nouveau chapitre à 29 ans

Cette première apparition officielle vient concrétiser le changement de dimension entrepris par Alpha Diallo durant l'intersaison.

Arrivé à Monaco en 2021, l'Américain s'était progressivement installé parmi les éléments importants de la formation de la Principauté. Son activité défensive, sa polyvalence et son engagement lui avaient notamment permis de décrocher le trophée de meilleur défenseur de l'EuroLeague et en Betclic ÉLITE lors de la saison 2025-2026.

Après cinq exercices chez un cador européen, le New Yorkais a choisi de poursuivre sa carrière outre-Atlantique, rejoignant les Denver Nuggets pour découvrir la NBA à 29 ans.

Ses premières semaines dans le Colorado avaient déjà attiré l'attention. Durant la présaison, ses prestations avaient suscité des réactions positives parmi les supporters des Nuggets, certains réclamant notamment une place pour l'ancienne star de Providence dans la rotation.

Cette fois, c'est en compétition officielle que Diallo a eu l'occasion de se montrer.

Une opportunité à saisir dans la rotation de Denver

Si les 22 minutes disputées face à Oklahoma City constituent un premier signal encourageant, elles ne permettent pas encore de tirer de conclusions sur la place qu'occupera Alpha Diallo dans la hiérarchie des Nuggets, qui espèrent encore jouer les premiers rôles à l'Ouest cette saison, malgré un recrutement jugé décevant par les observateurs.

La blessure de Cameron Johnson a directement influencé la répartition du temps de jeu. La durée de son éventuelle indisponibilité n'est pas encore connue. Reste que l'ancien cadre de Monaco a pu prendre part à une rencontre officielle de NBA dès le premier match des Nuggets cette saison, avec une contribution dans plusieurs secteurs du jeu.

Après avoir construit sa réputation en EuroLeague, notamment grâce à ses qualités défensives, Alpha Diallo entame désormais un nouveau défi. À 29 ans, l'ancien Monégasque a enfin disputé ses premières minutes dans la plus prestigieuse ligue du monde.