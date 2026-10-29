Après deux ans de galère, Keenan Evans retrouve enfin l'EuroLeague avec le Zalgiris Kaunas

Après de longs mois de galère, Keenan Evans a enfin retrouvé les parquets d'EuroLeague. Mercredi 28 octobre, le meneur américain a participé à la victoire du Zalgiris Kaunas sur le terrain de la Virtus Bologne (74-91), lors de la 8e journée de la saison régulière. Une soirée particulière pour l'ancien maître à jouer du club lituanien, dont la carrière a été sérieusement perturbée par les blessures ces deux dernières années.

Passé par les London Lions en début de saison, Evans a retrouvé le Zalgiris avec lequel il avait brillé avant ses pépins physiques. Pour ses retrouvailles avec la plus prestigieuse compétition européenne, il a passé 18 minutes et 30 secondes sur le parquet, compilant 4 points à 1/5 aux tirs à 2-points, 3 rebonds et 3 passes décisives.

Keenan Evans : « La sensation est incroyable »

Au-delà de sa production statistique, c'est surtout le bonheur de rejouer à ce niveau qui dominait dans les propos de Keenan Evans après la rencontre.

« Ça fait énormément de bien d'être de retour, de terminer le match et de contribuer à la victoire. La sensation est incroyable. C'était un match disputé. Nous avons construit notre avance dans le deuxième quart-temps, puis nous sommes restés concentrés sans leur permettre de revenir », a-t-il confié à la presse, dans des propos rapportés par BasketNews.

Pour cette première apparition, Evans ne cherchait pas nécessairement à retrouver immédiatement son statut de scoreur majeur. Son objectif était avant tout d'apporter de la stabilité à l'organisation offensive du Zalgiris.

« Il fallait placer les joueurs aux bons endroits et calmer les choses lorsque quelqu'un commettait une erreur. Je voulais simplement que tout le monde trouve son rythme, que le ballon circule et apporter de l'énergie. »

Un rôle de gestionnaire qui lui a permis de retrouver progressivement ses repères au sein d'un collectif qu'il doit encore apprendre à connaître.

La défense, priorité du meneur américain

Malgré la satisfaction de ce retour, Keenan Evans ne considère pas avoir retrouvé son meilleur niveau. Interrogé sur les domaines dans lesquels il souhaitait progresser au cours des prochaines rencontres, il n'a pas hésité.

« Partout. Je veux mieux connaître mes coéquipiers et comprendre quels systèmes fonctionnent le mieux pour eux. Mais surtout, je veux apporter davantage défensivement. J'espère pouvoir être encore meilleur de ce côté du terrain. »

Après deux années compliquées physiquement, le meneur doit désormais retrouver du rythme et des automatismes. Sa capacité à enchaîner les rencontres sera également importante pour retrouver une place significative dans la rotation de Tomas Masiulis.

Keenan Evans. EuroLeague. Green & white jersey. Everything is BACK. 🥹💚 pic.twitter.com/pqbdNw4dpz — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 28 octobre 2026

Valanciunas domine, le Zalgiris confirme son redressement

Le retour de Keenan Evans s'est accompagné d'une victoire convaincante du Zalgiris Kaunas, qui a infligé à la Virtus Bologne sa première défaite à domicile de la saison en EuroLeague.

Après avoir accusé 8 points de retard à l'issue du premier quart-temps, les Lituaniens ont progressivement pris le contrôle de la rencontre. Ils ont notamment fait la différence au retour des vestiaires, avant de compter jusqu'à 21 longueurs d'avance dans le dernier quart-temps.

Jonas Valanciunas a signé son premier double-double sous les couleurs du Zalgiris avec 17 points et 11 rebonds. Seize ans après son premier double-double en EuroLeague, réalisé avec le Lietuvos Rytas Vilnius contre le Fenerbahçe en 2010, l'ancien pivot NBA a de nouveau dominé les débats dans la raquette.

Le Zalgiris a également bénéficié de la contribution de Sterling Brown (14 points), l'ex-Parisien Dustin Sleva (13 points) et Marius Grigonis (12 points). Les visiteurs ont terminé avec 49 points inscrits par leurs remplaçants et une belle adresse extérieure (10/20 à 3-points).

« Nous sommes restés soudés, quoi qu'il arrive. Il y a eu des hauts et des bas, de bons moments et des moments difficiles, mais nous sommes restés ensemble et nous avons gagné », a commenté Jonas Valanciunas.

Avec cette deuxième victoire consécutive, une première cette saison, le Zalgiris semble retrouver des couleurs.

Kevin Kokila titulaire avec la Virtus Bologne

Du côté italien, Kevin Kokila figurait dans le cinq de départ de la Virtus Bologne. Le pivot franco-angolais n'a disputé que 10 minutes et 53 secondes - terminant avec 2 points à 1/1 aux tirs, 2 rebonds et 1 passe décisive - à cause de 5 fautes personnelles.

A ses côtés, Aliou Diarra a davantage pesé statistiquement avec 13 points à 4/5 aux tirs, 6 rebonds et 1 contre en 16 minutes et 51 secondes. Le pivot malien Mouhamet Diouf a pour sa part terminé avec 2 points et 1 rebond.

La Virtus (4 victoires et 4 défaites, comme le Zalgiris) a notamment souffert dans la bataille du rebond (35 prises contre 45), malgré les 18 points de Derrick Alston Jr. et les 14 unités de Trent Frazier.