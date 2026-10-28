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Après deux grosses saisons à Orléans, Nathan Kuta prend l'ascenseur vers la Betclic ÉLITE !

Pivot d'Orléans entre 2024 et 2026, dominant en ÉLITE 2 la saison dernière avec l'OLB, Nathan Kuta va découvrir la Betclic ÉLITE avec un contrat de pigiste médical au Mans. Dans les rangs du MSB, il remplacera Wilfried Yeguete.
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Après deux grosses saisons à Orléans, Nathan Kuta prend l'ascenseur vers la Betclic ÉLITE !
Crédit photo : NGUYEN TUAN
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Le vivier de l'ÉLITE 2 a historiquement réussi au Mans. Dans son effectif actuel, le MSB est ainsi allé piocher Léopold Delaunay et Lucas Dufeal en Pro B, sans même parler de son coach Guillaume Vizade, chipé à Vichy en 2024.

Révélé dans l'antichambre, le technicien sarthois a toujours gardé un œil sur les joutes de deuxième division, ne serait-ce que pour y suivre les joueurs prêtés par Le Mans (Ugo Doumbia puis Loïs Grasshoff).

"Il nous arrive avec plusieurs garanties"

Au moment d'apprendre la blessure de son capitaine Wilfried Yeguete, indisponible jusqu'à la fin janvier en raison d'une luxation du coude gauche, Guillaume Vizade n'est donc pas allé chercher très loin.

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Le Clermontois a immédiatement pensé à l'un des pivots de référence de ces deux dernières années en ÉLITE 2 : Nathan Kuta (2,05 m, 26 ans), qui aurait dû faire le grand saut vers Israël cette saison, mais n'y a finalement joué aucun match.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Nathan. Après un début de saison complexe dans l’environnement israélien, il nous arrive avec plusieurs garanties : qualité de pose d’écran, physicalité, qualité de passe. Il s’est avéré un joueur très impliqué dans le collectif orléanais sur et dehors du terrain les deux dernières saisons et, même si la tâche est ardue, il va pouvoir s’employer à compenser l’absence sur la compétition de notre capitaine. »

L'ancien homme fort d'Orléans

International néerlandais, formé en Belgique, le francophone Nathan Kuta a énormément progressé ces deux dernières saisons avec l'OLB.

Sans l'OVNI Narcisse Ngoy, il aurait tout à fait pu prétendre au titre de meilleur pivot d'ÉLITE 2 l'an dernier grâce à ses 12,1 points à 58%, 6,9 rebonds et 1,6 passe décisive de moyenne.

Les progrès de Kuta avec l'OLB

Nathan Kuta (Orléans) - Nathan Kuta (Orléans) · ELITE 2 2024-2025

Nathan KutaNathan Kuta
MJ4037
PTS8,212,1
REB6,56,9
PD1,81,6
IN0,60,9
CO0,40,5

Des retrouvailles avec son bourreau palois

Nathan Kuta devrait démarrer son aventure mancelle ce week-end avec la réception de l'Élan Béarnais, l'équipe qui l'a privé de la finale des playoffs d'ÉLITE 2 au printemps dernier malgré son abattage phénoménal (22 points et 12 rebonds en 23 minutes au retour).

Il a accepté un contrat de trois mois avec le MSB.

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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