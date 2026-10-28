Après deux grosses saisons à Orléans, Nathan Kuta prend l'ascenseur vers la Betclic ÉLITE !

Le vivier de l'ÉLITE 2 a historiquement réussi au Mans. Dans son effectif actuel, le MSB est ainsi allé piocher Léopold Delaunay et Lucas Dufeal en Pro B, sans même parler de son coach Guillaume Vizade, chipé à Vichy en 2024.

Révélé dans l'antichambre, le technicien sarthois a toujours gardé un œil sur les joutes de deuxième division, ne serait-ce que pour y suivre les joueurs prêtés par Le Mans (Ugo Doumbia puis Loïs Grasshoff).

"Il nous arrive avec plusieurs garanties"

Au moment d'apprendre la blessure de son capitaine Wilfried Yeguete, indisponible jusqu'à la fin janvier en raison d'une luxation du coude gauche, Guillaume Vizade n'est donc pas allé chercher très loin.

Le Clermontois a immédiatement pensé à l'un des pivots de référence de ces deux dernières années en ÉLITE 2 : Nathan Kuta (2,05 m, 26 ans), qui aurait dû faire le grand saut vers Israël cette saison, mais n'y a finalement joué aucun match.

✍️ Afin de pallier l’indisponibilité de Wilfried Yeguete, dont le retour est aujourd’hui estimé à fin janvier, le MSB vient d’enrôler un pigiste médical pour une durée de trois mois : 𝗡𝗮𝘁𝗵𝗮𝗻 𝗞𝘂𝘁𝗮 (2,01 m, 26 ans).



+ d'infos 🔗 https://t.co/xJH0Teyr1E pic.twitter.com/UAv4fPwGqW — MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) 28 octobre 2026

« Nous sommes très heureux d’accueillir Nathan. Après un début de saison complexe dans l’environnement israélien, il nous arrive avec plusieurs garanties : qualité de pose d’écran, physicalité, qualité de passe. Il s’est avéré un joueur très impliqué dans le collectif orléanais sur et dehors du terrain les deux dernières saisons et, même si la tâche est ardue, il va pouvoir s’employer à compenser l’absence sur la compétition de notre capitaine. »

L'ancien homme fort d'Orléans

International néerlandais, formé en Belgique, le francophone Nathan Kuta a énormément progressé ces deux dernières saisons avec l'OLB.

Sans l'OVNI Narcisse Ngoy, il aurait tout à fait pu prétendre au titre de meilleur pivot d'ÉLITE 2 l'an dernier grâce à ses 12,1 points à 58%, 6,9 rebonds et 1,6 passe décisive de moyenne.

Les progrès de Kuta avec l'OLB

Nathan Kuta (Orléans) - Nathan Kuta (Orléans) · ELITE 2 2024-2025 Comparaison statistique entre deux joueurs Nathan Kuta Nathan Kuta MJ 40 37 PTS 8,2 12,1 REB 6,5 6,9 PD 1,8 1,6 IN 0,6 0,9 CO 0,4 0,5

Des retrouvailles avec son bourreau palois

Nathan Kuta devrait démarrer son aventure mancelle ce week-end avec la réception de l'Élan Béarnais, l'équipe qui l'a privé de la finale des playoffs d'ÉLITE 2 au printemps dernier malgré son abattage phénoménal (22 points et 12 rebonds en 23 minutes au retour).

Il a accepté un contrat de trois mois avec le MSB.