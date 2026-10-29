Après Dikkenek : Bruce Lee ! Victor Wembanyama offre une nouvelle référence cinématographique savoureuse en conférence de presse

L'on savait Victor Wembanyama curieux, cultivé. Lecteur compulsif et éclectique, adepte du dessin, de mode, et évidemment passionné par le jeu d'échecs. Mais depuis quelques mois désormais, la star de l'équipe de France et des San Antonio Spurs laisse transparaître ses influences issues du septième art dans son discours.

Après nous avoir gratifiés d'une formule savamment tirée du chef-d'œuvre Dikkenek pour évoquer le sujet politique, le jeune homme a implémenté le cinéma dans le registre purement sportif. Il s'est précisément attardé sur l'évolution de son jeu offensif, en conférence de presse, en citant… Bruce Lee.

"L'homme qui a répété un coup de pied 1 000 fois"

Au sortir d'une victoire écrasante face aux Sacramento Kings, où il a livré sa performance la plus aboutie du début de saison (29 points à 14/21 aux tirs dont 9 dunks, 10 rebonds, 5 contres), le Français a été interrogé par notre confrère Maxime Aubin sur le développement de son répertoire offensif. C'est alors qu'il a dégainé une nouvelle référence culte :

Pour expliquer sa courbe de progression en isolation, Victor Wembanyama dit vouloir simplifier son jeu, et cite Bruce Lee :



« Bruce Lee craint l’homme qui a répété un coup de pied 1 000 fois, et pas 1 000 coups de pied une fois ». pic.twitter.com/1I6sfAcxAV — Maxime Aubin (@MaximeAubin1) 28 octobre 2026

« Bruce Lee craint l'homme qui a répété un coup de pied 1 000 fois, et pas 1 000 coups de pied une fois. » Une volonté d'épurer son jeu, en somme. L'objectif étant de simplifier son jeu, n'utiliser que des mouvements érigés en routines, pour ne pas allonger son temps de décision ou d'exécution.

Il prolonge : « En seulement quatre matchs, j'ai eu l'occasion de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce qui est à explorer et pas à explorer. Je me rapproche… je réduis un peu le nombre de choses que je fais, pour mieux faire certaines choses. […] Il faut lire le jeu, sentir le jeu. C'est trop facile, quand on apprend des choses, que d'essayer de les appliquer à tout prix. Alors que parfois, la situation n'est juste pas adéquate. »

L'art de la répartie culturelle, après Dikkenek

Ce n'est pas la première fois que le capitaine des Bleus manie avec malice les répliques du grand écran. L'été passé, lors d'une conférence de presse à l'Accor Arena en marge des qualifications au Mondial 2027, et à laquelle nous avions assistée, Victor Wembanyama avait été questionné par un confrère de Sports Illustrated France, sur son rôle sociétal et son positionnement politique.

Assumant une totale liberté de parole, il avait répondu en citant la comédie culte belgo-française Dikkenek, et le personnage emblématique de Jean-Claude. « Avec les années, j'ai de moins en moins de filtres ou peur de dire ce que je pense… J'ai cette citation, mais je ne sais plus qui l'a dite : 'Je sais que je ne plais pas à tout le monde… Mais quand je vois à qui je ne plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment.' Il y a des valeurs qui me guident. Je n'appelle pas ça prendre position, j'appelle juste ça donner mon avis. »

Chose qu'il a d'ailleurs faite en cette rentrée, en soutenant le mouvement lycéen, ainsi que les manifestations.

Souvenirs d'une expérience Shaolin...

Au-delà d'ajouter une référence supplémentaire à son catalogue culturel, l'analogie avec Bruce Lee est à mettre en perspective avec les intersaisons passées du joueur. À l'été 2025, Wembanyama s'était alors envolé pour la Chine, afin d'accomplir une retraite spirituelle et physique de dix jours auprès des moines Shaolin.

Crâne rasé et vêtu d'une tenue traditionnelle, il y avait pratiqué le kung-fu ; avec des ricochets sur sa mobilité, sa force fonctionnelle et son mental. Une chose est sûre, Wembanyama aborde son métier sous de nombreux angles, de nombreuses expériences, et n'a pas fini de surprendre !