Après dix ans de présidence, l’Étoile Angers Basket change de gouvernance et prépare un nouveau projet

Du changement à la tête de l’Étoile Angers Basket. Le club de Nationale Masculine 1 a annoncé une réorganisation de sa gouvernance à l’issue de son conseil d’administration du lundi 26 octobre. Désormais, trois dirigeants se partageront les responsabilités à la tête de la structure angevine.

Romain Buche prend les commandes de l’Étoile Angers Basket

Romain Buche devient président général de l’EAB. Il sera épaulé par deux présidents délégués aux missions distinctes : David Pean prendra en charge le secteur professionnel, tandis que Stephan Ruck sera responsable du secteur amateur.

Cette nouvelle organisation doit permettre au club de structurer ses ambitions sportives et sociétales pour les prochaines saisons. Elle distingue notamment la gestion de l'équipe première, engagée en NM1, de celle du secteur amateur, tout en maintenant une présidence générale commune.

Une page se tourne après dix années de présidence

Cette réorganisation marque également la fin d'une période importante dans la direction du club. L'Étoile Angers Basket a tenu à remercier Thierry Boisseau et Stéphane Boutin pour leurs dix années d'engagement à la présidence et à la direction de la structure.

Le changement intervient ainsi dans un contexte de renouvellement des responsabilités, avec la volonté affichée de rassembler les différentes composantes de l'EAB autour d'un projet commun.

La nouvelle équipe dirigeante a d'ailleurs choisi une ligne directrice : « Mobiliser & Fédérer ! ». L'objectif annoncé est d'associer les licenciés, les familles, les bénévoles, les partenaires et l'équipe de NM1 à cette nouvelle dynamique.

Un plan stratégique attendu avant la fin de l'année

Au-delà des changements de dirigeants, l'Étoile Angers Basket prépare une nouvelle feuille de route. Le club annonce la présentation d'un plan stratégique d'ici la fin de l'année 2026.

Quatre grands domaines seront concernés : le projet sportif, la formation, l'équilibre financier et la vie associative.

Cette annonce laisse encore plusieurs questions ouvertes concernant les orientations sportives et les moyens qui seront mobilisés pour les prochaines saisons. Le communiqué ne précise notamment pas les objectifs de résultats de l'équipe première ni les mesures financières envisagées.

La présentation de ce plan stratégique constituera donc la prochaine étape importante pour l'EAB, désormais dirigée par Romain Buche, David Pean et Stephan Ruck.