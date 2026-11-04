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Après Hoeltzel, Aix-Maurienne perd un deuxième meneur pour une longue durée

Christopher Ebunangombe rejoint Romain Hoeltzel à l'infirmerie après une blessure aux ischios-jambiers. Aix-Maurienne devra composer sans ses deux meneurs titrulaires pendant tout le mois de novembre.
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Après Hoeltzel, Aix-Maurienne perd un deuxième meneur pour une longue durée
En l'absence de Hoeltzel et désormais d'Ebunangombe, Antoine Dudit devient le seul meneur apte d'AMSB
Crédit photo : Cécile Thomas
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Initialement, Julien Cros avait bâti une mène 100% française avec une paire Romain Hoeltzel - Christopher Ebunangombe pour cette saison. Mais pendant tout le mois de novembre, le technicien savoyard devra faire sans ses deux maîtres à jouer.

Alors que l'Alsacien est indisponible depuis cet été, opéré de la cheville en septembre, il a été rejoint à l'infirmerie ces derniers jours par Christopher Ebunangombe.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Christopher Ebunangombe.jpg
Christopher EBUNANGOMBE
Poste(s): Meneur
Taille: 196 cm
Âge: 19 ans (26/07/2007)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / ELITE 2
PTS
8,7
#98
REB
1,7
#173
PD
2,3
#64

L'ancien prospect du Portel est sur le flanc pour un mois en raison d'une blessure aux ischios-jambiers.


Si l'équipe aixoise peut toutefois s'appuyer sur la présence d'Antoine Dudit, pigiste convaincant de Romain Hoeltzel, le staff technique s'est mis en quête d'un nouveau remplaçant médical, avec le luxe de pouvoir faire appel à un NJFL, ce qui élargit les recherches.

Héros de la victoire contre Rouen le 23 octobre avec son énorme buzzer beater, Christopher Ebunangombe signait un bon début de saison du haut de ses 19 ans (9 points à 44%, 2,1 rebonds et 2,6 passes décisives).

Les deux meneurs théoriques d'Aix-Maurienne retrouveront les parquets en décembre, idéalement pour la reprise le 4 au SCABB.

Les 5 matchs du mois de novembre pour Aix-Maurienne

Aix-Maurienne

Prochains matchs

DateMatch
06/11/2026Hyères-Toulon - Aix-Maurienne
13/11/2026Aix-Maurienne - Nantes
17/11/2026Orléans - Aix-Maurienne
20/11/2026Aix-Maurienne - Blois
04/12/2026SCABB - Aix-Maurienne

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Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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