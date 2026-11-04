Après Hoeltzel, Aix-Maurienne perd un deuxième meneur pour une longue durée

Initialement, Julien Cros avait bâti une mène 100% française avec une paire Romain Hoeltzel - Christopher Ebunangombe pour cette saison. Mais pendant tout le mois de novembre, le technicien savoyard devra faire sans ses deux maîtres à jouer.

Alors que l'Alsacien est indisponible depuis cet été, opéré de la cheville en septembre, il a été rejoint à l'infirmerie ces derniers jours par Christopher Ebunangombe.

PROFIL JOUEUR Christopher EBUNANGOMBE Poste(s): Meneur Taille: 196 cm Âge: 19 ans (26/07/2007) Nationalités: Stats 2026-2027 / ELITE 2 PTS 8,7 #98 REB 1,7 #173 PD 2,3 #64

L'ancien prospect du Portel est sur le flanc pour un mois en raison d'une blessure aux ischios-jambiers.

Si l'équipe aixoise peut toutefois s'appuyer sur la présence d'Antoine Dudit, pigiste convaincant de Romain Hoeltzel, le staff technique s'est mis en quête d'un nouveau remplaçant médical, avec le luxe de pouvoir faire appel à un NJFL, ce qui élargit les recherches.

Héros de la victoire contre Rouen le 23 octobre avec son énorme buzzer beater, Christopher Ebunangombe signait un bon début de saison du haut de ses 19 ans (9 points à 44%, 2,1 rebonds et 2,6 passes décisives).

Les deux meneurs théoriques d'Aix-Maurienne retrouveront les parquets en décembre, idéalement pour la reprise le 4 au SCABB.

Les 5 matchs du mois de novembre pour Aix-Maurienne