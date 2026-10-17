Après l'ASVEL, le Paris Basketball comme nouvelle franchise française permanente d'EuroLeague ?

Si les résultats sur le terrain sont pour l'heure en demi-teinte, le Paris Basketball pourrait bien recevoir une excellente nouvelle dans les prochaines semaines en EuroLeague. Candidat à une installation durable dans l'élite européenne, le club de David Kahn ferait partie, selon nos confrères de BasketNews et Encestando, des favoris pour obtenir une licence permanente.

Une bonne tournure des événements, qui coûterait tout de même plusieurs dizaines de millions d'euros.

Paris parmi quatre favoris détachés

Selon les informations de Donatas Urbonas, confirmant les révélations initiales du média espagnol Encestando, quatre prétendants se détachent nettement pour la première phase d'expansion de la compétition. Il s'agit du Paris Basketball, de Valence, de Dubaï, et du PAOK Salonique.

Pour ce faire, l'attribution des licences permanentes devrait dérouler en trois étapes. Une première vague d'approbation dès la fin d'année 2026. S'en suivra une autre début de l'année 2027 ; avant une dernière phase à l'approche de l'été 2027. Paris ferait donc partie de cette première vague ; tandis que des géants du continent comme les clubs de Belgrade devraient vraisemblablement jouer la montre au maximum, et surmonter des contraintes financières.

Des droits d'entrée à la hauteur des ambitions de l'EuroLeague

L'intégration dans ce cercle fermé a un prix. L'EuroLeague aurait fixé un droit d'entrée débutant à 50 millions d'euros par club, le montant final faisant l'objet de négociations individuelles selon notre confrère Donatas Urbonas. Et selon les premiers échos, Paris - comme Valence - devrait s'affranchir de ce plancher, pas plus ! 50 millions d'euros payables en plusieurs fois, dont un acompte en décembre ; alors que Dubaï débourserait près de 70 millions d'euros. Le PAOK lui monterait jusqu'à 130 millions d'euros. Pas un souci visiblement, pour son propriétaire milliardaire…

Ce qui est certain, c'est que l'EuroLeague se met en ordre de bataille ; alors que la NBA Europe pourrait débarquer en octobre 2027, et devrait bien être un projet concurrent. Un passage à 24 franchises, dont 21 permanentes, est ambitionnée par l'ECA, dont l'ASVEL est déjà actionnaire et assurée d'y conserver son statut.

Paris rejoindrait donc Villeurbanne et concrétiserait l'ambition fondatrice de ses dirigeants : ancrer définitivement la capitale française dans le sommet du basket européen. Cela, alors que de nouveaux investisseurs et une ouverture du capitale étaient évoqués par nos confrères de L'Equipe. Des partenaires qui permettraient de combler les pertes, pérenniser le projet, et payer ce ticket d'entrée définitive en EuroLeague.